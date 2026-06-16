「SAO」家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』無料体験版の配信が本日よりスタート！実況配信ガイドラインも公開。配信キットがもらえる「攻略組募集キャンペーン」の応募も開始！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/Xbox Series X|S版を

2026年7月9日(木)、STEAM(R)版を7月10日（金）に発売予定の「ソードアート・オンライン」家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』におきまして、無料体験版を本日より配信開始いたしましたことをお知らせいたします。

また、本作の実況配信ガイドラインを公開いたしました。

さらに、配信キットがもらえる実況動画キャンペーン「攻略組募集キャンペーン」も本日より応募を

開始いたしましたのであわせてご確認ください。

PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)にて無料体験版を配信中！

本日より、PS5(R)/Xbox Series X|S/STEAM(R)にて体験版の配信を開始いたしました。

体験版では、製品冒頭で体験できる《ベータテスト》の範囲をまるごとお楽しみいただけます。

体験版のセーブデータは製品版への引継ぎが可能。

原作やアニメでも描かれていない、《SAO》正式サービス開始前の物語を、体験版でいち早くお楽しみください！

▼詳細はコチラ

https://eoa.sao-game.jp/products/demo.php

※体験版から引き継いだセーブデータはデスゲームモードに変更できません。

※ベータテスト編ではプレイヤーのアバターは固定になります。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

実況配信ガイドラインを公開！

本作は、当社のゲーム実況ポリシーを遵守していただくことを前提として、ゲーム実況配信をお楽しみいただけます。

ただし、発売から2026年7月17日（金）までの期間中は、本作の世界観を最大限お楽しみいただくことを目的として、「難易度設定：ベリーハード」＋「デスゲームモード」以外でプレイいただく場合、配信可能範囲を一部制限させていただきます。詳細は公式サイトをご確認ください。

「Echoes of Aincrad」における実況配信について：

https://eoa.sao-game.jp/special/policy/

バンダイナムコエンターテインメント ゲーム実況ポリシー：

https://www.bandainamcoent.co.jp/info/videopolicy/

実況配信キャンペーン「《攻略組》募集キャンペーン」本日受付開始！

「Echoes of Aincrad」では、ゲームクリアに向けて最前線で戦ってくれる《攻略組》を募集！

キャンペーンに応募いただいた方全員に、配信用キット《ナーヴギア》をプレゼント！

さらに、特設ページ内の《生命の碑》にプレイヤー名を刻むことが可能。

難易度ベリーハード＋《デスゲームモード》でのプレイ動画を投稿し、《攻略組》の一員となろう。

詳細はこちら：https://eoa.sao-game.jp/special/kouryakugumi/

【キャンペーン概要】

◆募集期間：2026年6月16日（火）～7月17日（金）

◆活動期間：2026年7月9日（木）～7月17日（金）

◆参加特典

１.配信用キット《ナーヴギア》

２.特設ページ内《生命の碑》へのプレイヤー名表示

◆応募条件

１.動画配信プラットフォーム（YouTube, Twitch, ニコニコ生放送, OPENREC.tv, ツイキャス,

Mirrativ）において、自身のチャンネル・アカウントを所有し、応募フォームの必要事項が

すべて記載されていること

２.本応募規約および当社が別途定める本ゲームの利用規約を遵守していること

３. 本ゲームを「難易度設定：ベリーハード」＋「デスゲームモード」でプレイできること

◆応募方法

応募規約に同意の上、指定のフォームに必要情報を入力して応募完了！

※キャンペーン内容は予告なく変更になる場合がございます。詳細は公式サイトをご確認ください。

「Echoes of Aincrad」予約受付中！

ダウンロード版、パッケージ版の予約受付中！

ダウンロード版のご予約もしくはパッケージ版の早期購入で、序盤の攻略が有利になる「追加武器セット

《プロト・エリュシデータ》シリーズ」が入手可能。

ダウンロード版の「デラックスエディション」、「アルティメットエディション」では、

クリア後コンテンツ《デスゲームモード》が最初から遊べる早期解放権が付属！

ぜひチェックしてください。

詳細はコチラ：https://eoa.sao-game.jp/products

エビテン【ebten】内ゲームの電撃ストアにてパッケージ豪華版の予約受付中！

エビテン【ebten】内ゲームの電撃ストアにて、本作のパッケージ版にオリジナルグッズを同梱した豪華版の予約を

受付中！

プレミアムエディションでは、限定グッズに加えて110分超のプロモーションアニメ映像『Unanswered//butterfly』のノーカット版＆特別座談会映像を収録したBlu-ray Discや劇伴サウンドトラックCDを同梱した『 Unanswered//butterfly』スペシャルボックスを収録。

『Echoes of Aincrad』を堪能し尽くせる豪華版をぜひご予約ください！

▼ご予約はこちら

・「Echoes of Aincrad」プレミアムエディション 電撃スペシャルパック：

https://store.kadokawa.co.jp/shop/ebtendengeki/g/g7015026070901/

・「Echoes of Aincrad」プレミアムエディション：

https://store.kadokawa.co.jp/shop/ebtendengeki/g/g7015026070902/

・「Echoes of Aincrad」通常版 電撃スペシャルパック：

https://store.kadokawa.co.jp/shop/ebtendengeki/g/g7015026070903/

「Echoes of Aincrad」とは

私たちは、確かにここにいた。

世界初のフルダイブ型MMORPG《ソードアート・オンライン》。

仮想空間に意識ごとダイブして味わう冒険は、多くのプレイヤーを惹きつけた。

しかし、この仮想世界はゲーム内での死が現実世界の死となるデスゲームへと変貌してしまう。

閉じ込められた無数のプレイヤーの中には、「あなた」の姿もあった。

現実よりも残酷なこの世界で、「あなた」は共に冒険をしたことがあるベータテスターのイオリと再会する。

浮遊城《アインクラッド》を舞台に繰り広げられる、死と隣り合わせの仮想世界に囚われたプレイヤー達の悩みや葛藤を描く始まりのRPG。

「これは、ゲームであっても遊びではない」。

ゲームオーバー＝即セーブデータ削除。

原作・アニメでさながらの緊張感が味わえる

《デスゲームモード》を実装！

※メインストーリークリア後に解放されるコンテンツです。

※一部の上位エディションには早期解放権が付属します。

プロモーションアニメ映像『Unanswered//butterfly』

ポリゴン・ピクチュアズが制作する、『Echoes of Aincrad』の110分超の長編プロモーションアニメ。

ダウンロード版「アルティメットエディション」ならびに、エビテン【ebten】内ゲームの電撃ストアにて予約受付中の「プレミアムエディション」、「プレミアムエディション 電撃スペシャルパック」をご購入いただくことでお楽しみいただけるコンテンツです。

※『Unanswered//butterfly』は、 プロモーションを目的として別途無料で上映または配信する予定です。

詳細はこちら：https://eoa.sao-game.jp/unanswered_butterfly(https://eoa.sao-game.jp/unanswered_butterfly)

紹介PVはこちら：https://youtu.be/Zj4FqCJiW80(https://youtu.be/Zj4FqCJiW80)

◇「Echoes of Aincrad」公式サイト：https://eoa.sao-game.jp(https://eoa.sao-game.jp)

◇「SAO」ゲーム公式TikTok： https://www.tiktok.com/@sao_gameinfo(https://www.tiktok.com/@sao_gameinfo)

◇「SAO」家庭用ゲーム公式X：https://x.com/sao_gameinfo(https://x.com/sao_gameinfo)

◇「SAO」ゲーム公式YouTube：https://www.youtube.com/@sao-game(https://www.youtube.com/@sao-game)

「Echoes of Aincrad」 製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2218_1_01d4d39fac8c9fd2271e95d84a6820f4.jpg?v=202606161252 ]

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なく内容が変更されることがあります。

あらかじめご了承ください。