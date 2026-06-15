新作夏アニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』「ABEMA」で2026年6月24日（水）夜10時30分より地上波1週間先行・無料独占配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作夏アニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』を、2026年6月24日（水）から毎週水曜日夜10時30分より地上波1週間先行・無料独占配信いたします。

『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』は、「小説家になろう」「カクヨム」にて連載され、「TOブックス」より書籍化されている、あてきちによるライトノベルを原作としたファンタジー作品です。 本作では、乙女ゲームのヒロイン兼、世界を滅亡から救う“聖女”として転生した少女・メロディが、自身の運命に気づかないまま“世界一素敵なメイド”を目指し、聖女の力をすべてメイド業務に捧げてしまう姿が描かれます。聖女不在となったことで予測不能になっていく世界の運命や、無自覚ヒロインによる勘違いから巻き起こるドタバタ劇など、独創的な物語が人気を博し、2026年7月よりスタートするTVアニメにも注目が集まっています。

このたびABEMAにて、『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』の地上波1週間先行・無料独占配信が決定いたしました。地上波放送から1週間先駆け、2026年6月24日（水）から毎週水曜日夜10時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて、最新話の無料放送を実施。また、放送1週間後の毎週水曜日夜10時より1週間、地上波放送回を無料独占配信いたします。

注目の“勘違いお仕事ファンタジー”『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』を1週間無料でお楽しみいただけるのはABEMAだけです。ぜひこの夏はABEMAで、最強メイド・メロディが巻き起こすドタバタ劇をお楽しみください。

■『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』地上波1週間先行・無料独占配信 概要

(C) あてきち・TOブックス／オールワークスメイド製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年6月24日（水）夜10時30分～（以降、毎週水曜日夜10時30分より放送）

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8a5o24USMwtJJj

※放送1週間後の毎週水曜日夜10時より1週間、地上波放送回を無料独占配信いたします。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！

配信日時：2026年6月24日（水）夜10時30分～（以降、毎週水曜日夜10時30分より配信開始）

番組URL：https://abema.tv/video/title/54-121

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

ここは乙女ゲーム「銀の聖女と五つの誓い」の中――やがて魔王が現れ、世界は滅亡の危機に瀕してしまう……。

そんな運命から世界を救うはずのヒロイン（聖女）のメロディは、なぜか能力をすべてメイド業務に捧げ、

完全無欠のオールワークスメイドへと変貌を遂げていた！

聖女不在で予測不能になってしまったシナリオは…、世界は…、いったいどうなっちゃうの～～！？

＜CAST＞

メロディ・ウェーブ：宮本侑芽

ルシアナ・ルトルバーグ：大久保瑠美

アンネマリー・ヴィクティリウム：日笠陽子

クリストファー・フォン・テオラス：天崎滉平

レクティアス・フロード：小野友樹

ビューク：堀江 瞬

魔王：仲村宗悟

＜STAFF＞

原作：あてきち『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』（TOブックス刊）

原作イラスト：雪子

漫画：螢子

総監督：石平信司

監督：村川直哉

シリーズ構成：根元歳三

キャラクターデザイン：徳川恵梨

サブキャラクターデザイン：小島えり

美術監督：大河内 稔

色彩設計：いわみみか。

撮影監督：岩崎 敦

編集：山岸歩奈実

音響監督：森下広人

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：伊藤 賢

音楽プロデューサー：関根陽一、臼倉竜太郎

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：EMTスクエアード

オープニング主題歌：メロディ・ウェーブ(CV.宮本侑芽)、ルシアナ・ルトルバーグ(CV.大久保瑠美)「マデュアル↔ハート」

エンディング主題歌：仲村宗悟「ハンドメイド」

公式HP：https://all-works-maid-anime.com/

※1_月額1,180円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/