株式会社日本企業型確定拠出年金センター、あさいさち労務サポートと紹介パートナー契約を締結

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士法人とうかいのグループ企業である株式会社日本企業型確定拠出年金センター（所在地：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：久野勝也、以下「NDCセンター」）は、このたび、愛知県豊橋市を拠点とする社会保険労務士事務所「あさいさち労務サポート」（代表：淺井 幸）と紹介パートナー契約を締結しましたのでお知らせします。

連携の背景と目的

NDCセンターは、中小企業の重要な経営課題である退職金・福利厚生制度について、企業型DC（確定拠出年金）の導入・運用支援を提供しています。制度設計から申請手続き、導入後のサポートまでをトータルで行い、中小企業の資産形成支援と金融リテラシーの向上に貢献しています。

今回パートナー契約を締結した「あさいさち労務サポート」は、社労士資格に加え、環境計量士・作業環境測定士の資格も持つ淺井 幸が主宰する社労士事務所です。労務管理と化学リスク管理の両面に対応できる専門家として、東三河の製造業・サービス業を中心とした中小企業に深く関与しており、企業型DC導入のニーズを抱える企業との接点が豊富です。

このたびの連携により、あさいさち労務サポートが顧問先企業への企業型DC導入ニーズをヒアリングしNDCセンターへ紹介する体制を整え、東三河エリアにおける中小企業への企業型DC普及を加速させます。

あさいさち労務サポートについて

「職場のトラブル解決と安全管理のサポート」を掲げ、社会保険労務士・環境計量士・作業環境測定士のトリプル資格を持つ淺井 幸が運営する社労士事務所です。製造業の化学物質リスクやハラスメント対策から社会保険手続きまで、職場環境と労務管理を総合的に支援しています。初回相談は無料で、東三河エリアの企業から信頼を集めています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/35_1_b267dacf0adeefabaaa1b882fb4626a9.jpg?v=202606151151 ]

株式会社日本企業型確定拠出年金センターについて

役員一人から導入することのできる企業型確定拠出年金「SBIぷらす年金」代表事業主・共同運営管理機関。企業型確定拠出年金を4,500社以上導入支援しており、日本一の実績※を誇ります。

※ 2023年度・2024年度 SBIベネフィット・システムズが関与する総合型プラン中、地方厚生局申請件数において

株式会社日本企業型確定拠出年金センター

所在地 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目4－10 アルティメイト名駅1st 3階

設立 2018年1月

代表取締役 久野勝也

ホームページ https://ndc-center.jp/

電話 050-3645-9040

問い合わせ先 info@ndc-center.com