Uravation代表 佐藤傑、SBクリエイティブが主催の「ClaudeCodeビジネス実践講座」に登壇。6月23日開催

株式会社Uravation

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、代表の佐藤 傑が、SBクリエイティブ株式会社が運営する「ビジネス+IT」の「ClaudeCodeビジネス実践講座」に講師として登壇することをお知らせします。2026年6月23日（火）に、会場（東京・虎ノ門）およびオンラインで開催予定です。

■ 「コードが書けなくても大丈夫」

Claude Codeは、もともとエンジニア向けの開発ツールとして登場しました。しかし、繰り返し業務の手順をAIに記憶させる「Skills」、自然言語だけで業務ツールを作る「バイブコーディング」、外部ツール連携といった機能の登場により、いまや非エンジニアが日常業務を丸ごと自動化するための「AI実行環境」へと進化しています。本講座は、プログラミングの知識がない方でも、調査・資料作成・メール対応・データ処理を「自分専用AI」に任せられる状態を目指します。

■ 開催概要

・講座名: ClaudeCodeビジネス実践講座

・主催: SBクリエイティブ株式会社

・講師: 株式会社Uravation 代表取締役 佐藤 傑

・日時: 2026年6月23日（火）15:00～18:00

・会場: 住友不動産虎ノ門タワー23F／オンライン受講も可

・受講料: 会場 33,000円（税込）／ オンライン 22,000円（税込）

・公式ページ: https://www.sbbit.jp/eventinfo/88781

■ 本講座の中核は「Skills」

本講座の中心に据えるのは、繰り返し業務をAIに覚えさせ「自分専用AI」を作り込む「Skills」です。講師は自身の業務の8割をClaude Codeに委任し、200を超える独自Skillsを日常業務で運用する実践者として、その作り方・使い方を実演を交えて解説します。

■ 学べる内容

・Claude Codeの全体像と、「AIに任せるべき業務」の見極め方

・自然言語だけで業務ツール・ミニアプリを作る「バイブコーディング」の基礎

・Skills - 繰り返し業務をAIに覚えさせ「自分専用AI」を作り込む実践手法（中核）

・外部ツール連携とエージェント化で、業務フロー全体を自動化する方法

・個人利用からチーム・全社展開まで、継続的に使い続けるための運用・ガバナンス

■ こんな方におすすめ

・生成AIは使っているが、業務が変わった実感がない方

・非エンジニアで、繰り返しの定型業務を自動化したい方

・「作って終わり」ではなく「使い続けられる」AI活用を身につけたい方

■ 講師について

講師の佐藤 傑（株式会社Uravation 代表取締役）は、法人向けのAI研修・AIエージェント導入支援を累計100社以上に提供し、書籍『AIエージェント仕事術』（出版社：SBクリエイティブ株式会社）の著者でもあります。自身の業務の8割をClaude Codeに委任し、200を超える独自Skillsを運用する立場から、現場で本当に使える知見をお伝えします。

■ SBクリエイティブ株式会社が運営する「ビジネス+IT」のAI実践講座シリーズ

本講座は、テーマ別のAI実践講座シリーズの一つです。6月は、Gemini（6/11）、AIエージェント仕事術（6/18）、本講座のClaudeCode（6/23）、Microsoft Copilot（6/25）が予定されています。

■ 申込・お問い合わせ

お申込み・詳細は、SBクリエイティブ株式会社の「ビジネス+IT」の公式イベントページをご確認ください。

公式ページ: https://www.sbbit.jp/eventinfo/88781

■ 会社概要

・商号: 株式会社Uravation

・所在地: 東京都文京区本郷6丁目25番14号

・代表取締役: 佐藤 傑

・設立: 2022年12月

・事業内容: 生成AI研修、AI開発実装支援、AIコンサルティング

・URL: https://uravation.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

メール: suguru.sato@uravation.com

電話: 090-3128-4922