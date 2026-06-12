【MCPC award 2026 応募要項を公開！】モバイル、IoT、AI、5G、ロボット、ドローン、クラウドなどシステム活用事例を募集し、新たな価値の創出に取り組む企業・組織・団体を広く表彰します。

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）は、23回目となる今回も、テクノロジーを活用し新しい価値を生み出した導入事例、既存技術の組み合わせによって課題を解決した事例、およびプロダクト、アプリケーション、サービスを広く募集し、『ユーザー部門』と『サービス＆ソリューション部門』の2 部門に分けて、それぞれの部門にふさわしい優秀な事例を表彰いたします。

先進的な取り組みはもちろん、小さな工夫や既存技術の活用によって成果を上げた事例も歓迎、中小企業、ベンチャー、スタートアップ、アカデミアの皆さまからのご応募もお待ちしております。https://www.mcpc-jp.org/news/award.html

●背景

業界を超えたモバイルコンピューティングの普及促進団体として1997年に発足したMCPC（モバイルコンピューティング推進コンソーシアム、会長：安田 靖彦）は、モバイルコンピューティングシステムの標準化活動をはじめ、「モバイルシステム技術検定/IoTシステム技術検定/ワイヤレスIoTプランナー検定」制度の実施や、「MCPCセミナー」開催などを通して、モバイル、IoT、AI市場の拡大に貢献して参りました。また、2003年から毎年「MCPC award」を開催し、先進的なモバイルシステム活用事例の表彰を通じて市場拡大をはかっております。

●MCPC award 2026 の内容

ご応募頂いた事例をMCPC award 審査委員会が、下記の『ユーザー部門』と『サービス＆ソリューション部門』の2 部門について審議し、各賞を決定いたします。2026年11月25日(水)に開催される表彰式において受賞者を表彰するとともに、後日作成する受賞企業・団体事例集への掲載や、MCPC関連のイベントやセミナーなどにおいてご紹介を行う予定です。また、応募者全員にIoT技術テキスト等を進呈いたします。

●ユーザー部門

「MCPC award」ユーザー部門では、新規・既存問わず技術・サービス等を導入し、自社課題を解決した事例を募集し、表彰します。

・総務大臣賞

MCPC awardグランプリ受賞事例に対し、総務大臣より授与されます。

・MCPC award グランプリ（大賞）

テクノロジー賞、ビジネス賞、パブリック賞、ローカル5G賞の受賞事例の中から、最も優れた事例を選び表彰いたします。

・MCPC award テクノロジー賞

モバイル、IoT、AI、ロボットシステム等の導入において最先端の技術および既存技術の組合せを効果的に活用している事例を表彰いたします。

・MCPC award ビジネス賞

モバイル、IoT、AI、ロボットシステム等の導入により、顕著な売上拡大や業績向上を達成した事例を表彰いたします。

・MCPC award パブリック賞

モバイル、IoT、AI、ロボットシステム等の導入により、社会課題の解決に顕著に寄与した事例を表彰いたします。

・MCPC award ローカル５Ｇ賞

ローカル5Gの特長を活かし、技術的・社会的課題の解決や新たな価値創出に寄与した取り組みを表彰します。自営的に構築・運用されるローカル5Gやプライベート5Gなど、多様な自営5Gの活用事例を対象とします。

●サービス＆ソリューション部門

「MCPC award」サービス＆ソリューション部門では、商品化前提の実証も含み、自社が提供するサービス・製品として実績があるものを募集し、表彰します。

・MCPCグランプリ（最優秀賞）

優秀賞から1つを選定いたします。

・優秀賞（数社）

モバイル、IoT、AI、ロボットシステム関係のプロダクト、アプリケーション、サービスを提供している会社を対象に、マーケット活性化に貢献している事例を表彰いたします。

●特別賞

上記の他、「ユーザー部門」「サービス＆ソリューション部門」の両部門から、先進的な取り組みやサービス・製品を提供した事例を特別賞(中小企業賞、ベンチャー＆スタートアップ賞、アカデミー賞、各委員会賞等)として複数表彰します。

●MCPC award 2026 開催要項

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175906/table/6_1_ef45db87fea9e19b74cef7b6c50cdb22.jpg?v=202606121051 ]https://www.mcpc-jp.org/news/award.html

【MCPCについて】

MCPC（モバイルコンピューティング推進コンソーシアム 会長：安田 靖彦）は、業界の枠を超えてモバイルコンピューティングを普及促進することを目的とし、1997年に発足した任意業界団体です。スマートフォン等のUSB充電インタフェース安全設計ガイドラインおよび、モバイル機器安全設計ガイドライン、端末インターフェースガイドライン、Bluetooth関連ガイドラインなど多数の標準化作業をはじめ、「IoTシステム技術検定」、「モバイルシステム技術検定」、「ワイヤレスIoTプランナー検定」、「ローカル5G実践研修講座」などを通して、モバイル、IoT/AIの普及拡大に貢献しております。

MCPC加盟企業・団体167社(2026年6月現在） http://www.mcpc-jp.org

「本件に対する問合せ先」

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)事務局

所在地：〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-12長谷川グリービル2F

電話：03-5401-1935

E-Mail: office@mcpc-jp.org