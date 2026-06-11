HR高等学院、ガイドブックを全面リニューアル。文化祭・体育祭、卒業生の進路などの「高校生活のリアル」を一冊に

株式会社RePlayce（リプレイス）

中高生向けキャリア探究サービスを展開する株式会社RePlayce（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 将裕、以下RePlayce）は、2025年4月に開校した通信制高校サポート校「HR高等学院」のキャンパス案内パンフレットを全面リニューアルしました。

今回のリニューアルでは、卒業生インタビューや、文化祭・体育祭・修学旅行といった行事を新たに掲載。仲間や社会とつながりながら過ごすHR高等学院での日常を、進学を検討する中学生・高校生やその保護者にお届けします。表紙をはじめとするメインビジュアルは、札幌を拠点に国内外で活躍するイラストレーター／アーティストの前田麦（まえだ ばく）氏が描き下ろしました。

リニューアルの背景

通信制高校・サポート校は進学先の選択肢として急速に広がっています。文部科学省の2025年度学校基本調査（速報値）によると、通信制高校の生徒数は10年連続で増加し、約10人に1人が通信制高校で学ぶ時代となりました。背景には、学び方の多様化や、不登校を経験した生徒の進学先・転学先としてのニーズの高まりがあります。一方で、「学校生活がイメージしづらい」「友人や行事との関わりが少ないのでは」といった不安の声も少なくありません。

HR高等学院は「社会と最も近い学び舎」として、「先生」ではなく「大人」が学生一人ひとりに伴走することを大切にし、企業連携PBLやトップランナーセッションなどの独自カリキュラムを提供。同時に、学生が主体となって企画・運営する学校行事や、日常的に関わり合えるコミュニティづくりにも力を入れてきました。

こうした「入学してからの成長変化」へのコミットにより、開校から1年余りで様々な変化がみられています。在籍学生の約半数が中学時代に不登校を経験する一方で、HR高等学院への入学後の登校率（部分登校含む）※1 は50％から89%に上昇。また、学生の「挑戦アクション数」は2025年度の前期から2026年1月時点までの累計で、376回から1,051回（約2.8倍）へと増加しました。非認知能力においても、同期間で「本番に不安を感じない力」が12ポイント改善するなど、行動面での前向きな変化が確認されています。このような学生の変化や、実際の学校生活や卒業生の歩みをより具体的に伝えられるようになったことから、この度HR高等学院のガイドブックを全面的にリニューアルしました。

※1 2025年4月の開校から定点観測して2025年秋までの実績

リニューアルパンフレットの特徴

卒業生インタビューを掲載

HR高等学院を巣立った卒業生のインタビューを新たに掲載。デジタルハリウッド大学へ進学した学生や、国際基督教大学（ICU）へ進学した学生など、HR高等学院での学びや仲間・コーチとの伴走を経て、自分の進路をどう切り拓いていったのか、等身大の言葉で紹介しています。

文化祭・体育祭・修学旅行など、全日制と変わらない生活

「通信制だからできない」のではなく、「通信制でもできる」。学生が主体となって企画・運営する文化祭「HRフェスティバル」、運動会「スポーツフェス」、修学旅行にあたる「お泊まりオフ会」など、仲間とともに過ごすキャンパス生活のリアルを掲載。入学式や卒業式、海外研修、探究の集大成を発信する「HR高EXPO」など、一年を通じた多彩な活動も紹介しています。

学生のリアルな日常と、4つのキャンパス

通学コースの学生・フルオンラインの学生それぞれの「HR高生の一週間」や、学生自身が手がけた制作の様子も掲載。代々木（YOYOGI BASE）・渋谷（SHIBUYA MIXI BASE）・横浜（YOKOHAMA BASE）・オンライン（VIRTUAL BASE）の4つのキャンパスで広がる学びの風景を伝えます。

「ガイドブック2027」は、HR高等学院の個別相談会・学校説明会にご参加いただいた方にお渡ししています。資料請求・説明会のお申し込みは以下より受け付けています。

説明会・個別相談はこちら：https://hr-highschool.com/forms

表紙イラストについて

表紙をはじめとするメインビジュアルは、イラストレーター／アーティストの前田麦氏が、HR高等学院のために描き下ろしました。前田氏の代表作であるキャラクターシリーズ「EYE OF FIRE」をベースとした一枚で、燃える瞳には、葛藤しながらも自らの道を探し続ける学生たちの内に秘めた情熱が込められています。パンフレットを貫くコンセプト「ワクワク、奪還。」を象徴するビジュアルとなっています。

前田麦（まえだ ばく）氏 プロフィール

札幌出身・在住。イラストレーションをベースに、平面・立体を問わず領域を横断した作品を制作。近年はキャラクターシリーズ「EYE OF FIRE（アイオブファイヤー）」を発表し、2025年には作品集やカプセルトイなども展開している。

HR高等学院

HR高等学院は、2025年4月に開校した通信制高校サポート校です。「社会と最も近い学び舎」として、多様な社会人・大人との出会いや、日本を代表する大企業たちと連携しミッションに挑む企業連携PBL（Project Based Learning）、社会で活躍する力を身につける次世代教養など、多様なカリキュラムが特徴です。高校卒業はもちろん、総合型選抜を活用した難関大含む大学進学サポート、海外71大学の学校推薦制度枠の保有など、多様な進路を目指せる点が強みです。厳しい選抜をくぐり抜けたキャリア探究コーチが、1人1人の進路実現に向け伴走します。

公式サイトはこちら:https://hr-highschool.com

説明会・個別相談のお申し込みはこちら:https://hr-highschool.com/forms

株式会社RePlayce

中高校生向けキャリア探究サービス「はたらく部」を株式会社NTTドコモからスピンアウトし、2024年4月創立。2025年にはHR高等学院を開校し、若い世代の探究心に火をつけ、「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに、子どもたちの自己実現、今後の日本社会を支える人材育成の事業に取り組む。はたらく部を2025年12月にリブランディングし、「TANQ BASE」として再始動。

本社 ：東京都渋谷区

代表取締役CEO：山本 将裕

事業内容 ：中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」運営、通信制高校サポート校 HR高等学院の運営、探究教材開発、社会人講師派遣、オンラインスクール事業運営等

ミッション ：「今の教育のあり方をアップデートする」

公式サイト ：https://replayce.co.jp

・2025年春開校 新たな形の通信制サポート校：https://hr-highschool.com

・中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」：https://tanqbase.com

※2025年12月より「はたらく部」はサービスリブランディングして「TANQ BASE」として再始動しました。