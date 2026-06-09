閉校となった野島小学校をリノベーションした複合観光施設「のじまスコーラ」にある、ふれあい動物園「のじま動物園」では、無料で参加でき、親子で楽しめるイベント『どうぶつえんまつり』を7月12日（日）、7月26日（日）、8月9日（日）、8月23日（日）の4日間に開催します。 URL：https://nojima-scuola.com/news/zoo/15234/

7月12日は、オリジナルちらし寿司を作って動物たちにプレゼントする「ちらしずしと笹のプレゼント」や、織姫と彦星に変身したモルモットと写真が撮れる「モルモットの写真撮影」を実施。さらに同日、動物の短冊に願い事を書いて飾る「短冊を描こう」も開催します。

また、7月26日は、「モルモット＆うさぎDAY」と題し、土用の丑の日にちなんだ、うなぎに変身したモルモットの“うなぎくん”と一緒に撮影できる撮影会や、お誕生日を迎えた動物をみんなでお祝いする「キーパーズトーク＆誕生日会」を開催。

8月9日は、「自由研究DAY」として、リクガメのベッカムについて飼育員から直接学べる「リクガメ博士になろう！」を実施。普段から一緒に過ごしている飼育員だからこそ伝えられる、生態や性格などの学びを深めていただけます。

そして、8月23日は「アルパカDAY」。毛刈りをしたアルパカの毛を使い、画用紙に貼り付けて世界に一つだけのアートを作る体験をお楽しみいただけます。同日イベントでは、飼育員が撮影した動物の日常の写真を掲示する飼育員美術館も開催いたします。

この夏は、家族や友人と一緒に「のじま動物園」で、動物たちとのふれあいを通じた楽しいひとときをお過ごしください。

■夏の『どうぶつえんまつり』 概要

日程：7月12日（日）、7月26日（日）、8月9日（日）、8月23日（日） 場所：のじまスコーラ のじま動物園（兵庫県淡路市野島蟇浦843） 内容： ＜7月12日＞七夕DAY ・ちらしずしと笹のプレゼント／①12：00～ ②15：00～ ・モルモットの写真撮影／①12：30～ ②15：30～ ・短冊を描こう／常時開催 ＜7月26日＞モルモット＆うさぎDAY ・うなぎくん（モルモット）の写真撮影／①12：00～ ②15：00～ ・キーパーズトーク&誕生日会／①12：30～ ②15：30～ ＜8月9日＞自由研究DAY ・キーパーズトーク&誕生日会／①12：00～ ②15：00～ ・リクガメ博士になろう！／①12：30～ ②15：30～ ＜8月23日＞アルパカDAY ・お誕生日会&キーパーズトーク／①12：00～ ②15：00～ ・アルパカの毛を使ったオリジナルアートを作ろう！／①12：30～ ②15：30～ ・飼育員美術館／常時開催 ＜各日開催＞ ・モルモットレース／①11：30～ ②14：30～ ※観覧無料、レース予想（参加賞あり）は100円／人 HP：https://nojima-scuola.com/ 備考： 雨天の場合は中止する可能性があります。 詳細はのじま動物園公式Instagramをご確認ください。 入場料は300円／人になります。 Instagram：https://www.instagram.com/nojimascuola_animal/ お問合せ：のじまスコーラ（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-82-1820

https://nojima-scuola.com/