**YouTube・Instagramを中心に活動するキャラクター「自認シマエナガ」が、2026年4月28日(火)より開催している「TSUTAYA レイクタウン」ポップアップショップについて、2026年6月14日(日)まで開催期間の延長をお知らせします。 多くの方にご来場いただき開催期間が延長したことを記念し、追加グッズの販売も決定しました！ぜひこの機会にお越しください！**

「自認シマエナガ」について

群れで生活するシマエナガの中に紛れ込む シマエナガではないけど、自己認識がシマエナガである「自認シマエナガ」たち YouTube：http://www.youtube.com/@%E8%87%AA%E8%AA%8D%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%82%A8%E3%83%8A%E3%82%AC instagram：https://www.instagram.com/jininshimaenaga/ X：https://x.com/Jininshimaenaga TikTok：https://www.tiktok.com/@jininshimaenaga

追加グッズ情報

■アクリルキーホルダー 880円（税込） 【種類】全8種 【サイズ】5㎝×5cm 【素材】アクリル

■木製マグネット 880円（税込） 【種類】全8種 【サイズ】5㎝×5cm 【素材】木

■アクリルマグネット 880円（税込） 【種類】全5種 【サイズ】6.5㎝×6.5㎝ 【素材】アクリル

従来から販売を行っているグッズも継続販売中です。

キャンペーン情報

購入者には「マグネット型しおり」プレゼント！ さらに自認シマエナガグッズを1会計につき2,200円（税込）以上ご購入いただいた方には「卵型缶バッジ」をプレゼント！

開催概要

■開催場所 TSUTAYA レイクタウン（埼玉県 越谷市 レイクタウン4丁目2番地2 イオンレイクタウンKaze 2F） ■開催時期 2026年4月28日(火)～2026年6月14日(日) ■営業時間 10：00～21：00

お問い合わせ先

■メール official@jinin-shimaenaga.jp