メビオン・メディカル・システムズとタムアイン総合病院、ベトナムへの先進的な陽子線治療導入に向け提携





実用的で利用しやすい高精度技術により、がん医療のギャップ解消へ

マサチューセッツ州リトルトン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- メビオン・メディカル・システムズは、ベトナムのタムアイン総合病院に「MEVION S250-FIT Proton Therapy System™」を導入するための正式な購入契約を締結しました。これは、ベトナム初の陽子線治療システムとなる予定です。今回の契約締結は、がん医療における大きな潮流を反映するものです。陽子線治療は導入しやすくなりつつあり、より多くの病院が、先進的な治療を必要とする患者のより身近な場所で提供できるようになっています。「MEVION S250-FIT™」および「MEVION S250i Proton Therapy System®」は、いずれも最近ベトナムで規制当局の承認を取得し、臨床導入に向けた重要な一歩となっています。

タムアイン総合病院における陽子線治療の導入は、東南アジアのがん医療における転換点となるものであり、メビオンのベトナム販売代理店であるTD Tech Companyが、その実現を支援しています。この国内での治療提供能力の確立により、ベトナムは先進的な陽子線治療へのアクセス拡大を進める国々の一員となり、ベトナムの患者は自国内で世界水準の治療を受けられるようになります。タムアイン総合病院に導入されるMEVION S250-FITシステムは、ベトナムで最も近代的な都市エリアの一つであるフーミーフン（Phu My Hung）におけるタムアインの新施設の開設に合わせ、早ければ2027年後半にも稼働開始となる見込みです。

陽子線治療は、現在利用可能な放射線治療の中でも最も先進的な治療法の一つとして広く見なされています。従来の光子線（X線）による放射線治療とは異なり、陽子線は標的を越えた出口線量を最小限に抑えながら、エネルギーの大部分を腫瘍内に高精度に付与することができます。この高い精度により、正常組織への放射線被ばくを低減できるほか、特に複雑な腫瘍や小児がんなど、一部の症例において治療に伴う副作用の軽減に役立ちます。

MEVION S250-FIT™：陽子線治療を現実のものに

この提携の中核を担うのが、世界中の病院において陽子線治療を現実的に導入可能にするために開発された画期的な技術「MEVION S250-FIT」です。これまで、陽子線治療には大規模な複数階建て施設と、10年単位に及ぶ計画期間が必要とされてきました。FIT™プラットフォームは、この従来の枠組みを変え、これまでにない容易さで高度医療の導入を可能にします。

・バンカー対応設計：既存の標準的な放射線治療室への設置向けに設計され、FDAの認可を取得した唯一の陽子線治療システムです。

・迅速な導入：FITは、大規模な新規建設を不要にすることで、病院が従来型システムよりも迅速に患者への治療提供を開始できるようにします。

・運用の簡素化：FITシステムは、AIを活用した治療計画と統合型診断CTイメージングを採用しており、標準的ながん治療ワークフローに直接組み込むことができます。

・直立型患者ポジショニング：今回の導入では、レオ・キャンサー・ケアの直立型患者ポジショニング・システムを採用し、患者セットアップの柔軟性を高めるとともに、座位で治療を受ける患者により快適な治療体験を提供します。

・最先端の治療計画：RaySearch Laboratoriesが提供する「RayStation®*」治療計画システムを採用しており、多基準最適化、HYPERSCAN®およびDirectARC™プランニング機能に加え、先進的な陽子線治療向けに特化した高精度な線量計算エンジンを備えています。

経営陣の見解

「タムアイン総合病院との提携は、世界中の患者が最先端のがん医療を受けられるようにするというメビオンの使命における重要な一歩です」と、メビオン・メディカル・システムズの最高経営責任者（CEO）兼社長であるティナ・ユー（Tina Yu）博士は述べました。「タムアインは、MEVION S250-FITを同院のがん治療プログラムに組み込むことで、次世代のコンパクトな陽子線治療システムを、先進的な医療システムにおいて円滑に導入し、精密で命を救う治療を患者の居住地により近い場所で提供できることを示しています。」

「タムアインは、優れた臨床力、先進的かつ専門性の高い技術、ならびに包括的なサービスを備えた、ベトナムを代表する総合病院グループの一つとして、世界水準の最先端医療技術および医療機器の導入を一貫して主導してきました」と、タムアイン総合病院グループの取締役会会長であるゴー・チー・ズン（Ngo Chi Dung）氏は述べました。「次世代型『MEVION S250-FIT™ Proton Therapy System』の購入は、タムアイン総合病院グループにとって重要なマイルストーンであるだけでなく、がん医療分野において世界最先端の医療技術にアクセスし、それを効果的に導入しようとするベトナムの取り組みにとっても、大きな前進となります。今回の契約は、医療分野全般、特にがん医療分野において大規模かつ包括的な投資を行うというタムアインの戦略的ビジョンを改めて示すものです。タムアインは、医療の質、臨床的有効性、患者の安全に関する国際基準に沿って、数百万人のベトナム国民と海外からの患者に医療サービスを提供するものです。」

メビオン・メディカル・システムズについて

メビオン・メディカル・システムズは、がん医療向けコンパクト陽子線治療システムの主要プロバイダーです。世界的な陽子線治療の設計革新とアクセス向上に注力するメビオンは、1室型プラットフォームを先駆けて開発し、現在も陽子線治療の科学的発展と臨床応用の推進に取り組んでいます。2013年以降、メビオンのコンパクト単一治療室型陽子線治療システムは、主要ながんセンターで患者の治療に使用されています。主力製品「MEVION S250i®」および「MEVION S250-FIT™」（HYPERSCAN®ペンシルビームスキャニングを搭載）を含むメビオンの製品群は、規模、複雑さ、コストに関する課題を解消する世界で最もコンパクトな陽子線治療システム群です。メビオンは、マサチューセッツ州リトルトンに本社を構え、欧州およびアジアにも事業拠点を展開しています。詳細については、www.mevion.comをご覧ください。

タムアイン総合病院グループについて

タムアイン総合病院グループは、先進的な診断・治療、専門医療に加え、国際基準に準拠した研修・研究を行うハイテク病院グループです。10年にわたる発展を経て、タムアイン総合病院グループは、ベトナムを代表する近代的な民間医療システムの一つとなりました。同グループは現在、ハノイおよびホーチミン市で5つの施設を運営しており、年間延べ200万件を超える患者受診に対応しています。その中には、数万人規模の海外からの患者も含まれます。詳細については、https://tamanhhospital.vnをご覧ください。

TD Tech Companyについて

Toan Dien Medical Technology Company Limited（TD Tech Company）は、放射線腫瘍学分野で20年以上の経験を有するベトナムの医療機器販売代理店です。詳細については、https://xatri.vnをご覧ください。

*RaySearch製品は、一部市場において規制当局の承認の対象となります。

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Source: Mevion Medical Systems