日本の医薬品管理システム市場、2036年までに年平均成長率11.4%で拡大し、市場規模は11億830万米ドルに達する見込みである。

日本の医薬品管理システム市場、2036年までに年平均成長率11.4%で拡大し、市場規模は11億830万米ドルに達する見込みである。