「凍結したらmyfansへの導線が全部消える」──X依存リスクを知りながら対策できていない成人クリエイターが2026年もなぜ多いのか、シャドウバン確認・複数アカウント運用・匿名運用の実践から整理する
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350280/images/bodyimage1】
Xのシャドウバンで一番厄介なのは、本人が普通に投稿できているのに、フォロワー以外にはほぼ届いていないという状態だ。2026年現在、成人クリエイターのあいだで「投稿はしているのにインプレッションが突然落ちた」という声が定期的に出てくるのは、このパターンが増えているからだと思われる。
確認方法として広まっているのは、ログアウト状態やシークレットウィンドウで自分のアカウントを検索してみる方法だ。検索結果に出てこなかったり、ハッシュタグ検索でヒットしなければシャドウバンの可能性が高い。サードパーティのシャドウバン確認ツールも複数あるが、Xの仕様変更に追いついていないものも多く、あくまで参考程度に使うのが実情だ。
myfansやCandFansへのURLを本文に直接貼ること、特定のハッシュタグの多用、短時間での大量フォロー・フォロー解除などがトリガーになりやすいと言われている。成人コンテンツ系のワードを含む投稿は、2026年になってからさらに検知が厳しくなったという体感の報告も増えている。
■ 凍結リスクの分散──サブ垢運用が「保険」ではなく「前提」になってきた
凍結への対策として、複数アカウントの運用が標準化しつつある。以前は「バックアップとしてサブ垢を持つ」という意識だったが、2026年現在は最初からメイン・サブを分けて設計するクリエイターが増えている。
設計として多いのは、メインアカウントで人格と関係構築を担当し、サブ垢では特定ジャンルの認知獲得に特化するという役割分担だ。どちらかが制限を受けても、もう一方の導線が生きている状態を作っておく。myfansやCandFansのプロフィールにも複数のXアカウントを記載しておくと、どちらかが止まったときのリカバリーが早い。
注意点としては、同一端末・同一IPでの複数アカウント操作はXの規約上グレーゾーンであり、端末やネットワーク環境を分けることを推奨している運用者が多い。完全に安全な方法はないが、リスクを認識した上で設計することが現実的な対応だ。
■ 匿名運用のリアル──「素顔を出さない」選択が収益に影響するか
成人クリエイターの中で、顔や本名を出さずにmyfans・CandFansを運用したいというニーズは根強い。2026年現在も、完全匿名で月10万円以上を稼いでいるクリエイターは一定数いる。
ただし匿名運用には壁もある。Xでの人格形成がしにくく、「誰が運用しているか」という個人への興味を持たせることが難しい。顔出しクリエイターと比べると、フォロワーが課金判断をするまでの時間が長くかかる傾向がある。
これを補っているのがコンテンツの一貫性とキャラクター設計だ。顔が見えない分、投稿の世界観やトーンの統一感が信頼感に直結する。匿名でも長期的に固定ファンを作れているクリエイターは、この部分を意図的に設計している。
■ 「育てたアカウントが凍結された」後の選択肢
凍結リスクの怖さは、積み上げてきたフォロワーとの関係がある日ゼロになることだ。異議申し立てで復活するケースもあるが、時間がかかる上に確実ではない。
こうしたリスクを前提に置くと、「今のアカウントをどう守るか」と同時に「アカウントを資産としてどう扱うか」という視点も出てくる。運用の方向性が変わったとき、あるいはリスク分散のために別のアカウントを使いたいとき、SNSアカウントの売買市場が選択肢の一つとして機能する場面がある。特定ジャンルのフォロワー構成が整ったアカウントには、ゼロから育てるコストを避けたいというニーズがある一方、育てたアカウントを手放す側にとっても実績を評価してもらえる場になっている。
■ まとめ
シャドウバンと凍結のリスクは、2026年のX運用において「もし起きたら」ではなく「いつか起きる」という前提で設計する方が現実的だ。複数アカウントの役割分担、匿名運用の設計、凍結後のリカバリー導線の整備。これらをまとめて考えておくことが、myfans・CandFans収益の安定につながる。
■ アカバイについて
アカバイ（https://akabuy.jp/business）は、X・Instagram・TikTokなどのSNSアカウントを売買できる国内マーケットプレイスです。購入者手数料0%、出品者手数料5%で、エスクロー決済と本人確認による安全な取引環境を提供しています。リスク分散や導線の再設計を考えるクリエイターにも活用されています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
Xのシャドウバンで一番厄介なのは、本人が普通に投稿できているのに、フォロワー以外にはほぼ届いていないという状態だ。2026年現在、成人クリエイターのあいだで「投稿はしているのにインプレッションが突然落ちた」という声が定期的に出てくるのは、このパターンが増えているからだと思われる。
確認方法として広まっているのは、ログアウト状態やシークレットウィンドウで自分のアカウントを検索してみる方法だ。検索結果に出てこなかったり、ハッシュタグ検索でヒットしなければシャドウバンの可能性が高い。サードパーティのシャドウバン確認ツールも複数あるが、Xの仕様変更に追いついていないものも多く、あくまで参考程度に使うのが実情だ。
myfansやCandFansへのURLを本文に直接貼ること、特定のハッシュタグの多用、短時間での大量フォロー・フォロー解除などがトリガーになりやすいと言われている。成人コンテンツ系のワードを含む投稿は、2026年になってからさらに検知が厳しくなったという体感の報告も増えている。
■ 凍結リスクの分散──サブ垢運用が「保険」ではなく「前提」になってきた
凍結への対策として、複数アカウントの運用が標準化しつつある。以前は「バックアップとしてサブ垢を持つ」という意識だったが、2026年現在は最初からメイン・サブを分けて設計するクリエイターが増えている。
設計として多いのは、メインアカウントで人格と関係構築を担当し、サブ垢では特定ジャンルの認知獲得に特化するという役割分担だ。どちらかが制限を受けても、もう一方の導線が生きている状態を作っておく。myfansやCandFansのプロフィールにも複数のXアカウントを記載しておくと、どちらかが止まったときのリカバリーが早い。
注意点としては、同一端末・同一IPでの複数アカウント操作はXの規約上グレーゾーンであり、端末やネットワーク環境を分けることを推奨している運用者が多い。完全に安全な方法はないが、リスクを認識した上で設計することが現実的な対応だ。
■ 匿名運用のリアル──「素顔を出さない」選択が収益に影響するか
成人クリエイターの中で、顔や本名を出さずにmyfans・CandFansを運用したいというニーズは根強い。2026年現在も、完全匿名で月10万円以上を稼いでいるクリエイターは一定数いる。
ただし匿名運用には壁もある。Xでの人格形成がしにくく、「誰が運用しているか」という個人への興味を持たせることが難しい。顔出しクリエイターと比べると、フォロワーが課金判断をするまでの時間が長くかかる傾向がある。
これを補っているのがコンテンツの一貫性とキャラクター設計だ。顔が見えない分、投稿の世界観やトーンの統一感が信頼感に直結する。匿名でも長期的に固定ファンを作れているクリエイターは、この部分を意図的に設計している。
■ 「育てたアカウントが凍結された」後の選択肢
凍結リスクの怖さは、積み上げてきたフォロワーとの関係がある日ゼロになることだ。異議申し立てで復活するケースもあるが、時間がかかる上に確実ではない。
こうしたリスクを前提に置くと、「今のアカウントをどう守るか」と同時に「アカウントを資産としてどう扱うか」という視点も出てくる。運用の方向性が変わったとき、あるいはリスク分散のために別のアカウントを使いたいとき、SNSアカウントの売買市場が選択肢の一つとして機能する場面がある。特定ジャンルのフォロワー構成が整ったアカウントには、ゼロから育てるコストを避けたいというニーズがある一方、育てたアカウントを手放す側にとっても実績を評価してもらえる場になっている。
■ まとめ
シャドウバンと凍結のリスクは、2026年のX運用において「もし起きたら」ではなく「いつか起きる」という前提で設計する方が現実的だ。複数アカウントの役割分担、匿名運用の設計、凍結後のリカバリー導線の整備。これらをまとめて考えておくことが、myfans・CandFans収益の安定につながる。
■ アカバイについて
アカバイ（https://akabuy.jp/business）は、X・Instagram・TikTokなどのSNSアカウントを売買できる国内マーケットプレイスです。購入者手数料0%、出品者手数料5%で、エスクロー決済と本人確認による安全な取引環境を提供しています。リスク分散や導線の再設計を考えるクリエイターにも活用されています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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