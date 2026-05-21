金属包装市場は、2035年1828億米ドル到達見通し、CAGR 3.86%｜循環型経済・軽量化・リサイクル需要が牽引する次世代成長産業
金属包装市場は、2025年の1,252億米ドルから2035年には1,828億米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.86％で成長する見通しです。近年、世界中でサステナブル包装への規制強化が進む中、アルミニウムやスチールを活用した金属包装が再び注目を集めています。特に食品・飲料、医薬品、パーソナルケア分野では、長期保存性、耐圧性、リサイクル性といった特性が高く評価されており、プラスチック代替素材として導入が拡大しています。さらに、ブランド価値向上を狙う高級食品メーカーや飲料企業がデザイン性の高い金属缶を積極採用していることも、市場拡大を後押ししています。
加工食品・飲料需要の増加が缶包装需要を世界規模で押し上げる構造
金属包装市場の成長を支える最大の要因の一つが、缶詰食品、RTD飲料、アルコール飲料、エナジードリンクなどの消費拡大です。都市化の進展と共働き世帯の増加により、保存性と利便性を兼ね備えた加工食品への需要が急増しており、それに伴って金属缶の採用が世界中で拡大しています。特に北米や欧州では健康志向型の缶飲料市場が成長しており、アジア市場では即席食品や輸入食品需要の増加が包装需要を押し上げています。また、食品安全性への意識向上から、外部汚染を防ぎやすい金属包装が高く評価されている点も重要です。加えて、FMCG企業が輸送効率と耐久性を重視し、スチール缶やアルミ缶への投資を強化していることが市場競争を活発化させています。
【 無料サンプル 】
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/metal-packaging-market
高級化粧品・パーソナルケア業界が金属容器採用を拡大する理由
近年の金属包装市場では、食品用途だけでなく、高級化粧品やパーソナルケア製品向け需要の伸長が大きなテーマとなっています。香水、ヘアケア、スキンケア、エアゾール製品などでは、ブランドイメージを高める高品質パッケージとしてアルミニウム容器の採用が増加しています。金属包装は紫外線や酸素を遮断しやすく、製品品質を長期間維持できるため、プレミアムブランド戦略との親和性が高い点が特徴です。また、近年は高級クッキー缶、ギフト缶、限定デザイン缶など、消費者の“所有価値”を高めるマーケティング施策にも利用されています。特にSNS時代においては、視覚的価値の高い金属パッケージが購買動機を生み出しており、企業の差別化戦略として重要性を増しています。
アルミニウム素材が市場競争をリードする循環型経済時代のインパクト
素材別ではアルミニウムセグメントが世界市場を牽引しています。アルミニウムは軽量で耐腐食性が高く、繰り返しリサイクルしても品質劣化が少ないことから、循環型経済を重視する企業にとって理想的な包装素材となっています。特に欧州では環境規制強化を背景に、再生アルミ利用率向上への取り組みが加速しており、飲料缶メーカーや食品メーカーがサステナブル調達戦略を推進しています。一方で、スチール包装も食品・飲料分野を中心に需要を維持しており、磁気特性を活用した高精度充填技術への対応力が評価されています。近年では軽量化技術やコーティング技術の進化により、従来課題とされていた腐食リスク低減も進んでおり、技術革新が市場競争の焦点となっています。
主要企業のリスト：
● Ball Corporation
加工食品・飲料需要の増加が缶包装需要を世界規模で押し上げる構造
金属包装市場の成長を支える最大の要因の一つが、缶詰食品、RTD飲料、アルコール飲料、エナジードリンクなどの消費拡大です。都市化の進展と共働き世帯の増加により、保存性と利便性を兼ね備えた加工食品への需要が急増しており、それに伴って金属缶の採用が世界中で拡大しています。特に北米や欧州では健康志向型の缶飲料市場が成長しており、アジア市場では即席食品や輸入食品需要の増加が包装需要を押し上げています。また、食品安全性への意識向上から、外部汚染を防ぎやすい金属包装が高く評価されている点も重要です。加えて、FMCG企業が輸送効率と耐久性を重視し、スチール缶やアルミ缶への投資を強化していることが市場競争を活発化させています。
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高級化粧品・パーソナルケア業界が金属容器採用を拡大する理由
近年の金属包装市場では、食品用途だけでなく、高級化粧品やパーソナルケア製品向け需要の伸長が大きなテーマとなっています。香水、ヘアケア、スキンケア、エアゾール製品などでは、ブランドイメージを高める高品質パッケージとしてアルミニウム容器の採用が増加しています。金属包装は紫外線や酸素を遮断しやすく、製品品質を長期間維持できるため、プレミアムブランド戦略との親和性が高い点が特徴です。また、近年は高級クッキー缶、ギフト缶、限定デザイン缶など、消費者の“所有価値”を高めるマーケティング施策にも利用されています。特にSNS時代においては、視覚的価値の高い金属パッケージが購買動機を生み出しており、企業の差別化戦略として重要性を増しています。
アルミニウム素材が市場競争をリードする循環型経済時代のインパクト
素材別ではアルミニウムセグメントが世界市場を牽引しています。アルミニウムは軽量で耐腐食性が高く、繰り返しリサイクルしても品質劣化が少ないことから、循環型経済を重視する企業にとって理想的な包装素材となっています。特に欧州では環境規制強化を背景に、再生アルミ利用率向上への取り組みが加速しており、飲料缶メーカーや食品メーカーがサステナブル調達戦略を推進しています。一方で、スチール包装も食品・飲料分野を中心に需要を維持しており、磁気特性を活用した高精度充填技術への対応力が評価されています。近年では軽量化技術やコーティング技術の進化により、従来課題とされていた腐食リスク低減も進んでおり、技術革新が市場競争の焦点となっています。
主要企業のリスト：
● Ball Corporation