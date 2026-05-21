金属包装市場は、2035年1828億米ドル到達見通し、CAGR 3.86%｜循環型経済・軽量化・リサイクル需要が牽引する次世代成長産業

金属包装市場は、2035年1828億米ドル到達見通し、CAGR 3.86%｜循環型経済・軽量化・リサイクル需要が牽引する次世代成長産業