日本のバンカシュアランス市場、2034年までに237億5,000万米ドル規模に到達へ――高齢化、金利変動、そしてデジタルバンキング革新の加速が成長を牽引。
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日本のバンカシュアランス市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のバンカシュアランス市場：製品タイプ別、モデルタイプ別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の銀行保険市場は2025年に148億6000万米ドルに達し、2034年には237億5000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は5.19%となる見込みである。
バンカシュアランスとは、銀行と保険会社が戦略的に提携し、銀行が既存の顧客に対し、支店、デジタルプラットフォーム、リレーションシップマネージャーを通じて、生命保険、年金、医療保険、損害保険などの保険商品を販売できるようにする仕組みを指します。バンカシュアランスは日本において生命保険の主要な販売チャネルとなっており、日本はバンカシュアランス革新の実験場として、他のグローバル市場にも重要な示唆を与えています。日本の保険会社の92%が、バンカシュアランスを売上成長のための重要な販売チャネルと位置付けています。
日本の銀行保険市場は、他に類を見ない強力な構造的要因によって形成されています。世界で最も高齢化が進んでいる人口構成（居住者の29%以上が65歳以上）により、退職、長寿、医療保険商品に対する強い需要が生じていること。国内の金利上昇環境が貯蓄連動型保険商品の経済構造を再構築していること。そして、銀行サービスのデジタル化が加速し、銀行がモバイルやオンラインプラットフォームを通じて保険商品を販売する際に、販売コストを大幅に削減できることなどが挙げられます。
日本のバンカシュアランス市場には、商業銀行、保険会社、金融サービスプロバイダーが含まれており、各社がデジタルプラットフォームの強化、パートナーシップの拡大、カスタマイズされた金融ソリューションの提供に注力する中で、商品提供、デジタル機能、顧客サービス、ブランドへの信頼などが競争の要因となっている。また、銀行と保険会社の連携は、市場での存在感を高め、サービス提供を改善する上で重要な要素となっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-bancassurance-market/requestsample
主要な市場推進要因
日本の高齢化と退職・保障商品への需要の高まり
日本の急速な高齢化は、バンカシュアランスの成長を牽引する最も強力な構造的要因です。世界で最も高齢者の割合が高い日本では、長寿リスク、医療費、老後の所得保障に対応する商品に対する需要が強く持続的に高まっています。日本の保険市場は2024年に3,247億7,000万米ドルと評価され、2033年には年平均成長率4.83%で4,965億3,000万米ドルに達すると予測されています。高齢化は商品需要、保険料収入の増加、戦略的優先事項に影響を与える強力な要因であり、保険会社は高齢者の特有の健康問題や経済状況に合わせた専門的な保障を必要とする高齢者のニーズの変化に対応するために適応しています。この市場は、世界で最も高齢化が進んだ国としての日本の状況によって大きく変化しています。
銀行は、高齢者層（日本で最も資産が豊富な層）との信頼関係を既に築いているため、バンカシュアランスを通じて高齢化に伴う消費者のニーズを取り込む上で非常に有利な立場にある。銀行は、銀行業務、投資、保険サービスを単一のファイナンシャル・リレーションシップ・マネージャーを通じて提供することで、高齢顧客の複雑かつ多面的な金融ニーズに対応し、保障、資産承継、所得保障といった包括的なファイナンシャルプランニング・ソリューションを提供することが可能になる。
日本のバンカシュアランス市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のバンカシュアランス市場：製品タイプ別、モデルタイプ別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の銀行保険市場は2025年に148億6000万米ドルに達し、2034年には237億5000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は5.19%となる見込みである。
バンカシュアランスとは、銀行と保険会社が戦略的に提携し、銀行が既存の顧客に対し、支店、デジタルプラットフォーム、リレーションシップマネージャーを通じて、生命保険、年金、医療保険、損害保険などの保険商品を販売できるようにする仕組みを指します。バンカシュアランスは日本において生命保険の主要な販売チャネルとなっており、日本はバンカシュアランス革新の実験場として、他のグローバル市場にも重要な示唆を与えています。日本の保険会社の92%が、バンカシュアランスを売上成長のための重要な販売チャネルと位置付けています。
日本の銀行保険市場は、他に類を見ない強力な構造的要因によって形成されています。世界で最も高齢化が進んでいる人口構成（居住者の29%以上が65歳以上）により、退職、長寿、医療保険商品に対する強い需要が生じていること。国内の金利上昇環境が貯蓄連動型保険商品の経済構造を再構築していること。そして、銀行サービスのデジタル化が加速し、銀行がモバイルやオンラインプラットフォームを通じて保険商品を販売する際に、販売コストを大幅に削減できることなどが挙げられます。
日本のバンカシュアランス市場には、商業銀行、保険会社、金融サービスプロバイダーが含まれており、各社がデジタルプラットフォームの強化、パートナーシップの拡大、カスタマイズされた金融ソリューションの提供に注力する中で、商品提供、デジタル機能、顧客サービス、ブランドへの信頼などが競争の要因となっている。また、銀行と保険会社の連携は、市場での存在感を高め、サービス提供を改善する上で重要な要素となっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-bancassurance-market/requestsample
主要な市場推進要因
日本の高齢化と退職・保障商品への需要の高まり
日本の急速な高齢化は、バンカシュアランスの成長を牽引する最も強力な構造的要因です。世界で最も高齢者の割合が高い日本では、長寿リスク、医療費、老後の所得保障に対応する商品に対する需要が強く持続的に高まっています。日本の保険市場は2024年に3,247億7,000万米ドルと評価され、2033年には年平均成長率4.83%で4,965億3,000万米ドルに達すると予測されています。高齢化は商品需要、保険料収入の増加、戦略的優先事項に影響を与える強力な要因であり、保険会社は高齢者の特有の健康問題や経済状況に合わせた専門的な保障を必要とする高齢者のニーズの変化に対応するために適応しています。この市場は、世界で最も高齢化が進んだ国としての日本の状況によって大きく変化しています。
銀行は、高齢者層（日本で最も資産が豊富な層）との信頼関係を既に築いているため、バンカシュアランスを通じて高齢化に伴う消費者のニーズを取り込む上で非常に有利な立場にある。銀行は、銀行業務、投資、保険サービスを単一のファイナンシャル・リレーションシップ・マネージャーを通じて提供することで、高齢顧客の複雑かつ多面的な金融ニーズに対応し、保障、資産承継、所得保障といった包括的なファイナンシャルプランニング・ソリューションを提供することが可能になる。