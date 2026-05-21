日本のバンカシュアランス市場、2034年までに237億5,000万米ドル規模に到達へ――高齢化、金利変動、そしてデジタルバンキング革新の加速が成長を牽引。

日本のバンカシュアランス市場、2034年までに237億5,000万米ドル規模に到達へ――高齢化、金利変動、そしてデジタルバンキング革新の加速が成長を牽引。