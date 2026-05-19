青島（中国）、2026年5月19日 /PRNewswire/ -- ブランドデータと戦略コンサルティングの世界的リーダーであるカンターはこのほど、「BrandZ 2026 Top 100 Most Valuable Global Brands（最も価値のあるグローバルブランド）」ランキングを発表しました。ランキングでは、 Haier Group が8年連続で世界唯一のIoTエコシステムブランドに選ばれ、その順位は53位まで上昇しました。



Haier、Kantar BrandZ Top 100において8年連続で世界唯一のIoTエコシステムブランドに選出



このランキングは、財務実績のみならず、ブランドエクイティの強さや、消費者の心中にある将来の成長可能性にも大きな重点を置いて評価されます。景気の変動にもかかわらず、世界のトップ100ブランドの総額は、2026年には前年比22％増の13兆1000億米ドルにまで達しています。13の中国ブランドがランキングしているものの、世界的なハイテク大手であるグーグル、アップル、マイクロソフト、アマゾンが依然としてトップを占めています。今年は中国ブランドが特に好調で、ブランド価値は前年比で平均32％増となりました。

2019年にランキング入りして以来、Haierはグローバルで89位から53位まで着実に順位を上げ、ブランド価値は529億4900万米ドルに達し、エコシステムブランドモデルのレジリエンスと長期的価値を示しています。

カンター・グレーター・チャイナのCEOであり、Kantar BrandZのグローバルチェアを務めるワン・シンは、「Haierは、単一の家電メーカーから6つの産業エコシステムにまたがる多角的企業へと変貌を遂げ、エコシステム・ブランド戦略も明らかに進展しています。Haierは、サプライチェーンの強さと文化的な適応力を組み合わせることで、製品価値を提供すると同時に、文化的な統合と感情的なつながりを通じてグローバル市場の架け橋となっており、世界クラスのブランドを構築する中国の産業企業に優れた例を提供しています」と指摘しています。

6つのエコシステムによって勢いを維持するブランドの成長

Haierのブランド価値上昇の背景には、堅調な営業業績があります。2025年、Haier Groupの世界売上高は前年比6.3％増の4,268億人民元（約598億米ドル）、世界利益は前年比6.7％増の322億人民元（約45億米ドル）を達成し、複雑な環境の中で質の高い成長を達成しました。

Haierのブランド価値の上昇は、エコシステムブランド戦略によるもので、コア事業の強化、規模の拡大、リーダーシップの強化に重点を置いています。これは、将来の競争力は、個々の能力よりもエコシステムのダイナミズムに依存しているためです。

Haierは、エコシステムコラボレーションを「並走するフリート」から統合された「有機体」へと進化させ、3つのセクターを6つの産業エコシステムに細分化しました。

・スマートホーム エコシステム：スマートリビング、空調、高齢者に優しいソリューションに重点を置き、「スマートホーム ブレイン」は「ハンズフリーでの家事」を目指しています。

・健康エコシステム：Haierの健康ブランド、インカイヤーの売上高は470億人民元（約69億1000万米ドル）を超え、医薬品・健康分野で中国トップにランクされています。

・自動車エコシステム：HaierのAutohomeとCARtechは、ハイエンドの個人向けモビリティと車両ソリューションを提供しています。

・デジタルエコノミー エコシステム：HaierのCOSMOPlat AI+産業用インターネットプラットフォームとハイナユンが業界全体のデジタルトランスフォーメーションを加速しています。

・ロボティクス エコシステム：上海STEP電機有限公司は、世界のエレベーターIoTエコシステムブランドとしてリードしています。

・新エネルギーエコシステム：グリーンエネルギー、ストレージ、AIロボットといったソリューションが、産業界全体でゼロカーボンへの移行を推進しています。

Haierの6つの産業エコシステムの協調的発展は、エコシステムブランドの力強い成長を引き出しただけでなく、継続的なシナリオ革新を通じてブランド価値を拡大しました。これによりHaierは、世界のブランドに関する状況において、ユニークで再現が困難な競争上の優位性を確立することができました。

グローバルブランディングからエコシステムによるエンパワーメントへ

世界経済の変動の中で、中国ブランドは「製品の輸出」から「ブランドの輸出」への移行を加速させており、独立したブランドの構築と技術革新が国際競争力の重要な原動力となっています。

グローバル化とは、他社に打ち勝つことではなく、中国の製造業に対する世界的な評価と信頼を勝ち取ることです。Haierは1990年代にこの道を切り開き、OEMを拒否して長期的な独立ブランド戦略をとり、それ以来独自の世界的基盤を築き、他の中国ブランドにも道を開いてきました。

現在、Haierは200以上の国と地域で事業を展開し、Euromonitorの世界主要家電製品ランキングで17年連続首位を獲得しています。Haierは、米国、タイを含む8か国で1位、日本、イタリアを含む12か国で3位、ドイツ、サウジアラビアを含む8か国で5位にランクインしており、グローバルブランドとしての影響力の強さを示しています。

Haierのグローバル エンパワーメントは家電製品にとどまりません。ハイナユンは、パナマ橋のようなプロジェクトでスマートシティに関するノウハウを世界のインフラ開発に応用し、Haierバイオメディカルは、英国を含む7か国で市場シェアNo.1の英国バイオバンクを含む重要な海外プロジェクトを提供し続けています。

AIは今や決定的な力であり、組織、業務、イノベーションの新たなDNAとなっています。2025年はHaierの「AI活用元年」となり、全プロセスで全従業員向けに導入が行われました。2026年、HaierはAIネイティブな組織の構築を目指しています。「メイド・イン・チャイナ」が「クリエイテッド・イン・チャイナ」へと移行するなか、Haierは中国の強みとグローバルな適応力を融合させた開発モデルを体現しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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