Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月18に「Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。外科用レーザーシステムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)の概要
Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)に関する当社の調査レポートによると、Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)規模は 2035 年に約 99.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)規模は約 41.4億米ドルとなっています。外科用レーザーシステムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)におけるシェアの拡大は、低侵襲手術への移行の加速に加え、緑内障、白内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症といった眼疾患の負担が増大していることに起因しています。
米国疾病予防管理センター（CDC）の「視覚と眼の健康監視システム（VEHSS）」のデータによれば、2022年時点で約4.22百万人の米国人が緑内障を抱えて生活しており、そのうち約1.49百万人が視力に影響を及ぼす緑内障を患っていました。したがって、こうした手術件数の増加が、眼科レーザーシステムに対する需要を押し上げる要因となっています。
外科用レーザーシステムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/surgical-laser-systems-market/590642283
外科用レーザーシステムに関する市場調査によると、がんによる疾病負担の増大やレーザーを用いたがん治療の普及、さらには白内障、緑内障、皮膚病変、がん、整形外科疾患などのリスクが高い高齢者人口の急速な拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、フェムト秒レーザー、エキシマレーザー、ホルミウムレーザー、炭酸ガス（CO2）レーザーといった外科用レーザーシステムに関連する多額の導入費用や維持管理費が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349753/images/bodyimage1】
Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)セグメンテーションの傾向分析
Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、外科用レーザーシステムの市場調査は, レーザータイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、機能別、流通別と地域別に分割されています。
Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)の概要
Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)に関する当社の調査レポートによると、Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)規模は 2035 年に約 99.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)規模は約 41.4億米ドルとなっています。外科用レーザーシステムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)におけるシェアの拡大は、低侵襲手術への移行の加速に加え、緑内障、白内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症といった眼疾患の負担が増大していることに起因しています。
米国疾病予防管理センター（CDC）の「視覚と眼の健康監視システム（VEHSS）」のデータによれば、2022年時点で約4.22百万人の米国人が緑内障を抱えて生活しており、そのうち約1.49百万人が視力に影響を及ぼす緑内障を患っていました。したがって、こうした手術件数の増加が、眼科レーザーシステムに対する需要を押し上げる要因となっています。
外科用レーザーシステムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/surgical-laser-systems-market/590642283
外科用レーザーシステムに関する市場調査によると、がんによる疾病負担の増大やレーザーを用いたがん治療の普及、さらには白内障、緑内障、皮膚病変、がん、整形外科疾患などのリスクが高い高齢者人口の急速な拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、フェムト秒レーザー、エキシマレーザー、ホルミウムレーザー、炭酸ガス（CO2）レーザーといった外科用レーザーシステムに関連する多額の導入費用や維持管理費が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349753/images/bodyimage1】
Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)セグメンテーションの傾向分析
Surgical Laser Systems Market(外科用レーザーシステム市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、外科用レーザーシステムの市場調査は, レーザータイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、機能別、流通別と地域別に分割されています。