API管理市場規模、2034年までに530億米ドルに到達――2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）22.30%で推移
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API管理市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「API管理市場：コンポーネント別、実装タイプ別、組織規模別、業界別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、世界のAPI管理市場は2025年に82億米ドルと評価され、2034年には530億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は22.30%です。北米は現在市場を牽引しており、2025年には38.9%を超える大きなシェアを占めています。ソリューション分野は最大の構成要素カテゴリーであり、シームレスな統合と拡張性を保証する堅牢なツールへのニーズによって牽引されています。組織規模で見ると、大企業が市場をリードしています。これは、APIの使用量が多く、業務効率化のために包括的なAPI管理を優先する複雑な技術インフラストラクチャを備えているためです。
API管理とは、エンタープライズ環境およびマルチクラウド環境におけるアプリケーションプログラミングインターフェース（API）の設計、公開、デプロイ、セキュリティ保護、分析、およびガバナンスのプロセスを指します。APIは、現代のデジタル経済における目に見えない接続組織として機能し、モバイルアプリケーション、クラウドサービス、IoTデバイス、AIプラットフォーム、およびエンタープライズシステムがリアルタイムで通信し、データを交換することを可能にします。API管理プラットフォームは、APIゲートウェイ、セキュリティの強制、分析ダッシュボード、レート制限、開発者ポータル、およびライフサイクル全体にわたるガバナンスなど、不可欠な機能を提供します。API管理ソリューションの普及は、業界全体におけるデジタルトランスフォーメーションの加速、クラウドネイティブおよびマイクロサービスベースのアーキテクチャの爆発的な成長、そして組織が多様なシステムを大規模かつ安全かつ効率的に接続する必要性の高まりによって推進されています。
さらに、トークンベースのスロットリング、セマンティックプロンプトのキャッシュ、大規模言語モデル（LLM）ワークロード向けのモデルルーティングを処理できるAI対応APIゲートウェイの出現によって市場が形成されつつあり、これはAPI管理が技術的な統合ツールからAI主導の企業運用における戦略的な制御レイヤーへと根本的に進化していることを示しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/api-management-market/requestsample
主要な市場推進要因
デジタル変革とクラウドネイティブ導入の加速
業界全体でデジタルファーストのビジネスモデルへの急速な移行は、世界のAPI管理市場を牽引する主要な要因の一つです。金融サービス、ヘルスケア、小売、製造業など、さまざまな分野の組織が、アプリケーションの接続、ワークフローの自動化、デジタルタッチポイント全体でのシームレスな顧客体験の提供にAPIをますます活用しています。クラウドコンピューティングへの移行により、クラウド環境全体でAPIを接続および管理するための堅牢なAPI管理ソリューションが必要となり、クラウドベースの導入が世界のエンタープライズAPI管理活動の大部分を占めています。2026年第1四半期時点で、Fortune 500企業の60%以上が専用のAPIライフサイクル管理プラットフォームを導入しており、これは2023年の45%から増加しています。これは、エンタープライズAPIの導入ペースが加速していることを示しています。マイクロサービスアーキテクチャ、コンテナ化されたアプリケーション、DevOpsプラクティスの採用が拡大するにつれ、パフォーマンスやセキュリティを犠牲にすることなく、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で数千のエンドポイントを管理できる包括的なAPIガバナンスツールの需要がさらに高まっています。
API管理市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「API管理市場：コンポーネント別、実装タイプ別、組織規模別、業界別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、世界のAPI管理市場は2025年に82億米ドルと評価され、2034年には530億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は22.30%です。北米は現在市場を牽引しており、2025年には38.9%を超える大きなシェアを占めています。ソリューション分野は最大の構成要素カテゴリーであり、シームレスな統合と拡張性を保証する堅牢なツールへのニーズによって牽引されています。組織規模で見ると、大企業が市場をリードしています。これは、APIの使用量が多く、業務効率化のために包括的なAPI管理を優先する複雑な技術インフラストラクチャを備えているためです。
API管理とは、エンタープライズ環境およびマルチクラウド環境におけるアプリケーションプログラミングインターフェース（API）の設計、公開、デプロイ、セキュリティ保護、分析、およびガバナンスのプロセスを指します。APIは、現代のデジタル経済における目に見えない接続組織として機能し、モバイルアプリケーション、クラウドサービス、IoTデバイス、AIプラットフォーム、およびエンタープライズシステムがリアルタイムで通信し、データを交換することを可能にします。API管理プラットフォームは、APIゲートウェイ、セキュリティの強制、分析ダッシュボード、レート制限、開発者ポータル、およびライフサイクル全体にわたるガバナンスなど、不可欠な機能を提供します。API管理ソリューションの普及は、業界全体におけるデジタルトランスフォーメーションの加速、クラウドネイティブおよびマイクロサービスベースのアーキテクチャの爆発的な成長、そして組織が多様なシステムを大規模かつ安全かつ効率的に接続する必要性の高まりによって推進されています。
さらに、トークンベースのスロットリング、セマンティックプロンプトのキャッシュ、大規模言語モデル（LLM）ワークロード向けのモデルルーティングを処理できるAI対応APIゲートウェイの出現によって市場が形成されつつあり、これはAPI管理が技術的な統合ツールからAI主導の企業運用における戦略的な制御レイヤーへと根本的に進化していることを示しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/api-management-market/requestsample
主要な市場推進要因
デジタル変革とクラウドネイティブ導入の加速
業界全体でデジタルファーストのビジネスモデルへの急速な移行は、世界のAPI管理市場を牽引する主要な要因の一つです。金融サービス、ヘルスケア、小売、製造業など、さまざまな分野の組織が、アプリケーションの接続、ワークフローの自動化、デジタルタッチポイント全体でのシームレスな顧客体験の提供にAPIをますます活用しています。クラウドコンピューティングへの移行により、クラウド環境全体でAPIを接続および管理するための堅牢なAPI管理ソリューションが必要となり、クラウドベースの導入が世界のエンタープライズAPI管理活動の大部分を占めています。2026年第1四半期時点で、Fortune 500企業の60%以上が専用のAPIライフサイクル管理プラットフォームを導入しており、これは2023年の45%から増加しています。これは、エンタープライズAPIの導入ペースが加速していることを示しています。マイクロサービスアーキテクチャ、コンテナ化されたアプリケーション、DevOpsプラクティスの採用が拡大するにつれ、パフォーマンスやセキュリティを犠牲にすることなく、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で数千のエンドポイントを管理できる包括的なAPIガバナンスツールの需要がさらに高まっています。