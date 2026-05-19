API管理市場規模、2034年までに530億米ドルに到達――2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）22.30%で推移

API管理市場規模、2034年までに530億米ドルに到達――2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）22.30%で推移