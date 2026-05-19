【そごう・西武】もらって嬉しく買って納得の役に立つ中元ギフト～猛暑・酷暑の夏「冷やす」アイス「癒す」飲料「満たす」肉を強化～

株式会社そごう・西武

そごう・西武では、2026年のお中元ギフトの承りを、公式オンラインストア「e.デパート」で5月7日（木）より開始、店舗ではそごう横浜店の5月29日（金）を皮切りに順次スタートいたします。

近年、お中元は定番商品を贈る習慣から、贈る相手の嗜好やライフスタイルに合わせた「パーソナルギフト」へと変化しています。こうした背景に加え、年々厳しさを増す夏の猛暑を受け、今夏は「もらって嬉しく、買って納得の“役に立つ”」をキーワードに、実用性と満足感を兼ね備えた商品を幅広く展開します。

特に、暑さ対策として需要が高まるアイス・飲料ギフト・肉ギフトの品ぞろえを強化。ひんやりと楽しめるクールデザートや、体調管理を意識した飲料ギフト、スタミナ補給に適した肉ギフトなど、猛暑の夏を快適に過ごすための「涼」と「滋養」を提供します。

また、季節感と特別感を兼ね備えた夏限定グルメとして、旬の素材と名店・職人の技を掛け合わせた上質な商品も豊富に取り揃えています。

さらに、「ご自宅用特別お買得品」では、物価上昇を背景にニーズが高まるグロッサリーや即食簡便アイテムを拡充。コストパフォーマンスと利便性を両立したラインアップを提案します。

※リリース掲載画像はイメージ、価格は税込価格です

夏だからこそ贈りたい、「旬」と「技」が出会う一品

旬の素材の持ち味を最大限に引き出すため、「素材」と「つくり手」に焦点を当てた夏グルメを展開。夏に最もおいしい時期を迎える食材と、それを知り尽くした料理人・職人の技、さらに百貨店ならではの限定性を掛け合わせた、この季節だからこそ味わい、贈ることのできる価値を形にしました。

日本料理 鈴なり 国産鱧と生湯葉のしゃぶしゃぶ鍋 10,800円

丁寧に骨切りされた国産の鱧に、風味豊かな生麩、とろける甘みの生湯葉を合わせた贅沢なしゃぶしゃぶ鍋。利尻昆布と鱧の骨でじっくり抽出した出汁に潜らせて、鱧のやわらかな食感、深い旨みとコクを堪能していただけます。

鱧だし500ml×2 鱧切身（国産）24切 生麩・生湯葉×各6切 特製ポン酢180ml 梅肉たれ45g 薬味（紅葉おろし×２ 刻み葱×１ 賞味期限冷凍30日

日本料理鈴なり（新宿区荒木町）

「なだ万」で13年修業した村田明彦店主の確かな技術に裏打ちされた料理、遊び心あふれる感性で、数々の賞を獲得している名店。

六雁（むつかり） 松坂牛ハンバーグ 夏野菜の和風ソース 10,800円

上質な香りや脂の甘みが魅力の松坂牛を粗く角切りにし、贅沢に加えることでステーキのような食感に。パプリカ、ズッキーニ、ナスなど旬の野菜をふんだんに使った、醤油や味噌ベースの和風ソースと爽やかに響きあいます。

松阪牛ゴロゴロハンバーグ（肉は三重産）110g×４ 夏野菜の和風ソース50g×４ 賞味期限冷凍30日

六雁（中央区銀座）

京料理をベースに創作的な日本料理を提供。

「割烹すずき」で修業後、精進料理の名店「月心居」にて研鑽を重ねた総料理長秋山能久氏が手がける素材の魅力を引き出し美しく昇華させた料理と客席から厨房が見通せるライブ感ある空間が魅力。

猛暑をいやす「涼」と「滋養」のギフトを拡充

暑い季節に需要が高まる飲料ギフトやクールデザートの品ぞろえを拡充。見た目にも涼やかなアイスやゼリーに加え、夏の疲れをいやすこだわりのアイスコーヒー、体調管理を意識した乳酸菌飲料、さらにスタミナアップにおすすめの肉ギフトなど、涼味と滋養を兼ね備えた夏ならではの品を取り揃えます。

エシレ グラスギフトセット 7,560円

ブール110ml×3、ブール・オ・キャラメル110ml×3、ブール・オ・レザン110ml×2

和歌山ふみこ農園 フルーツボールゼリー 5,400円

果汁の甘さも彩りもカラフルなボールゼリー

いちご・みかん・ミックス・ライチ・メロン各260g×各1

山梨 イルクルソーレ 甲州生ジェラート詰め合わせ 5,400円

山梨の果実と八ヶ岳山麓の生乳が溶け合う

ミルク90ml×4、巨峰・白桃各90ml×各２、ドボチェーナ40ml×2

北海道羊蹄山 名水アイスコーヒー詰め合せ

5,400円

名水珈琲オリジナルブレンド［無糖］500ml×3、名水珈琲モカブレンド［無糖］500ml×２

健康乳酸菌ギフト 5,400円

PLUSカルピス免疫サポート（機能性表示食品届出番号：J313）・PLUSカルピス睡眠腸活ケア（機能性表示食品届出番号：I1375）各190g×各16

神戸牛 ローストビーフ 16,200円

神戸牛ローストビーフ380ｇ

ローストビーフソース110g

「ご自宅用特別お買得品」は実用性や利便性に着目

物価上昇が続く中、夏の食卓に欠かせない「麺類」をはじめ、価格上昇が気になる「コーヒー」「海苔」などのカテゴリーに注目し、実用性とお得感を兼ね備えた品揃えを展開します。

また、年配の方やタイムパフォーマンスを重視する層から支持を集めている、どんぶりの具の小分けパックや電子レンジ調理で手軽に楽しめるおかずなどの即食簡便アイテムを増幅、選ぶ楽しさと利便性のさらなる向上を図ります。

三輪素麺 無選別 （保存チャック袋入）3,186円

三輪手延素麺無選別800g

50g×16束×3袋

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャルブレンド100本 2,981円

２ｇ×100本

三代目 たいめいけん監修 洋食セット 3,780円

オムライス200g×２、ビーフシチュー150g×１、トマトソースハンバーグ160g×１

お買いあげプレゼントは「保冷ミニバッグ」

各店お中元ギフトセンターにて税込15,000円以上お買いあげのお客さまに、先着で西武・そごうオリジナル「保冷ミニバッグ」をプレゼントいたします。

先着：9,780名さま（店舗総計）サイズ：W175×D130×H260mm

※なくなり次第終了 ※e.デパートは対象外

【そごう・西武のお中元概要】

■お中元ギフトセンター（そごう・西武１０店舗）

そごう横浜店 ５月29日（金）～７月12日（日）

西武池袋本店 6月1日（月）～7月15日（水）

※会期、展開規模は店舗により異なります

■西武・そごう公式オンラインストア「e.デパート」

５月７日（木）午前10時～７月31日（金）午後4時59分まで

URL：https://edepart.sogo-seibu.jp/summergift/

■全店共通お中元ギフトカタログ掲載点数：1535アイテム（店舗・オンラインストア共通）