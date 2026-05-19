AutonomyDynamics株式会社【JapanDrone2026】で国産フライトコントローラを初公開

Autonomy Dynamics株式会社

本展示では、経済安全保障の観点からも注目が高まる「完全国産フライトコントローラ」の最新モデルを初公開。さらに本日より、ブース（小間番号：BL-23）への来場予約および事前商談の受付を開始いたしました。

AutonomyDynamics株式会社について

AutonomyDynamicsは、「自律移動体の進化を加速させる」をミッションに掲げるテクノロジーカンパニーです。

ドローンやロボティクス領域において、制御OSからハードウェアまで一貫した開発体制を構築し、日本の産業ニーズに最適化された高信頼なシステムを提供しています。

物流、インフラ点検、災害対応など、高度な安全性と安定性が求められる現場での導入を支援しています。

公式サイト：https://autonomydynamics.com/

出展の背景と「国産フライトコントローラ」の重要性

AutonomyDynamicsが開発した国産フライトコントローラは、以下の価値を提供します。

・セキュリティの担保

国内設計により、意図しないデータ送信リスクを排除

・安定した自律制御

最高水準の飛行制御により、不安定な環境下でも安定飛行を実現

これにより、政府機関・インフラ企業・産業用途において、安心して導入可能な制御基盤を提供します。

ブース（BL-23）の見どころ

当日は、以下の展示・体験をご用意しております。

【初公開】国産フライトコントローラ実機展示



フライトコントローラをモニターにつないでシミュレーション体験ができます。



導入・技術相談会も実施しております。



ブース内に特設休憩スペースを設置しておりますのでどなたでも休憩にお立ち寄りいただけます。 アンケートにご回答いただいた方へ、オリジナルデザインのミネラルウォーターを1本差し上げます。

▼来場予約・事前相談はこちら

https://autonomydynamics.com/contact

イベント概要

■Japan Drone ／ 次世代エアモビリティEXPO

・主催：一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）

・共催：株式会社コングレ

・日付：2026/06/03-2026/06/05

・時間：10:00～17:00

・会場：幕張メッセ

・ブース番号：BL-23

・入場料：3,000円

※事前登録者・招待状持参者は無料のため事前登録がおすすめです

▼公式サイト

https://ssl.japan-drone.com/

※事前登録制のため、事前の来場登録をお願いいたします。

会場アクセス

幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）は、

JR京葉線「海浜幕張駅」より徒歩約5分とアクセス良好です。

当日は会場マップをご確認のうえ、

BL-23ブースまでぜひお立ち寄りください。

会社概要・お問い合わせ先

会社名：AutonomyDynamics株式会社

URL：https://autonomydynamics.com/

【本件に関するお問い合わせ】

広報担当：山本・辰己

Email：info@autonomy-dynamics.com

TEL：03-5324-2600(#)