スクロール360「楽天市場」と ブランド価値向上をECモールで実現、成功するためのEC活用戦略セミナーを開催





株式会社スクロール（本社：静岡県浜松市中央区、代表取締役社長 鶴見 知久）の子会社で、メーカー・流通業者へのマーケティングソリューションを提供する株式会社スクロール３６０（本社：静岡県浜松市中央区、取締役社長 丸井 恵介、以下、当社）は、楽天グループ株式会社が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」との共催企画として、EC・通販事業への新規参入、事業強化を検討している事業者様向けに「卸先と共存するメーカーECの正解とは？～既存取引とブランド価値を両立するECモール活用戦略～」を開催する運びとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

■背景・概要

近年、EC市場の拡大に伴い、消費者の購買行動は劇的に変化しています。かつてはブランドイメージ維持のために自社ECサイトのみに限定していた企業も、現在は認知拡大の強力な手段としてECモールへの出店を戦略的に選択するケースが増えています。しかし、多くのブランドホルダーやスタートアップ企業が、依然として以下のような懸念から一歩を踏み出せずにいるのも事実です。

・既存の卸先や実店舗との競合

・価格競争によるブランド価値の毀損

・運用・物流リソースの不足

本セミナーでは、「ECモール＝安売りの場」というイメージを払拭し、ブランド力を向上させるツールとしてのECモールの活用方法をお伝えします。

ECモールの圧倒的な集客力を活かし、ブランドの世界観を守り抜く「ブランド体験の場」へと昇華させるためのパラダイムシフトについて、具体的な事例を交えて徹底解説いたします。

■セミナー概要

日時 5月26日（火） 13：00～14：00 （予定）

場所 オンライン（Zoomウェビナー）

参加費 無料

申込 以下のURLよりお申込みいただけます （事前予約制）

https://forms.gle/NYdeVyfVS8XRwsVY9

■ご参加対象の企業

・これからEC事業に本格参入したいスタートアップ企業の方

・自社サイトや実店舗はあるが、「楽天市場」などのECモールは未出店の方

・既存の卸先や実店舗との競合、ブランド価値の低下が気になりECモール出店に踏み切れない方

・EC運営や物流・顧客対応に回す社内リソース（人手）が不足している方

■本セミナーのポイント

本セミナーでは、「楽天市場」と当社が、既存流通と共存しながら売上を最大化する戦略を徹底解説します。一番の見どころは、「楽天市場」・当社のそれぞれの担当者が語る「ECモールの近況と裏側の生の声」です。

・「楽天市場」担当者の直言

この1時間でしか手に入らない、ECモールのリアルな実情を「楽天市場」担当者がお伝えします

・ECモールの印象が変わる

ECモールにおいて、ブランド力アップを実現するための運用術を実際の成功事例を交えて当社担当者がお伝えします

※EC事業への参入を検討している方必見、ECの基礎知識と最新情報を学べる1時間となっています

プラットフォームの今を知る当事者だからこそ話せる、表面的なノウハウではない現場のリアルな知見をお届けします。

詳細は、イベント紹介ページ をご覧ください

URL： https://www.scroll360.jp/topics/20260511-13176/

■今後の展開

当社は、今後も「楽天市場」と連携し、メーカーおよびブランドホルダーの皆様が抱える「EC展開の壁」を打破するための強力なサポート体制を提供してまいります。 「楽天市場」が持つ圧倒的な集客力と「ブランド体験の場」としての機能に、当社の専門的な「運営・物流・CS代行ノウハウ」を連携させることで、事業者様は社内リソースを圧迫することなく、商品開発やコア業務に集中することが可能になります。

私たちはこれからも、事業者様の戦略的パートナーとして、EC事業のさらなる成長とブランド価値の最大化に向け伴走してまいります。

■会社概要

商号 株式会社スクロール３６０ （ https://www.scroll360.jp/ ）

本社 静岡県浜松市中央区佐藤二丁目24番1号

代表者 代表取締役会長 山崎 正之

取締役社長 丸井 恵介

設立 1986年3月

事業内容

・フルフィルメント業務代行（物流代行・受注代行・決済代行）

・マーケティング支援（ECショップ運営代行・ＷＥＢ集客・ＣＲＭ支援・中国越境EC）

など、マーケティングソリューションの開発・提供

以 上