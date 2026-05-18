”汗どこいったん？”を体感せよ！UVカット・抗菌防臭機能を備えた、酷暑のベタつきを解消する”超”吸汗速乾インナー、『あせいづこ』が5月18日デビュー！

株式会社ニッセンホールディングス

株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：羽渕淳）は、汗によるベタつきに悩むすべての方に向けた夏肌着の新提案として、”超”吸汗速乾インナー『あせいづこ』を2026年5月18日（月）より販売開始いたします。「汗どこいったん？」を体感できる驚きの吸汗速乾性と、UVカット・抗菌防臭などの充実した機能で、過酷な夏を快適に過ごすサポートをいたします。

「あせいづこ」特設ページはこちら :https://www.nissen.co.jp/s/inner/IN26SU103/

開発の背景

～外に出た瞬間に吹き出す汗・・・肌にまとわりつくインナーの不快感から、お客様を解放したい～

これまでニッセンは、汗ジミ防止の「滝汗さん」（シリーズ累計７０万枚）、涼しさを追求した「超冷感」「超冷感AIR」（シリーズ累計１２０万枚）などの機能性インナーを生み出し、夏の様々なお悩みに寄り添ってきました。 しかし、年々過酷さを増す日本の酷暑において、これまでの対策だけでは追いつかない現状に直面し、私たちは夏の不快感の根本原因である”肌に残る汗”に改めて着目しました。目指したのは、汗をかいたことすら忘れてしまうような新体験。 インナーが手放せない夏だからこそ、「着ていてよかった」と心から思える快適さを届けたい。そんな開発者の執念から生まれた、全く新しいアプローチの夏インナー『あせいづこ』を提案いたします。

商品の特徴

【新素材】特殊な編み方で汗を素早くキャッチ＆リリース

表と裏の糸で異なる機能を持たせた特殊な生地を採用。この異なる性質により、肌側の糸は肌表面の汗を素早く吸水し、瞬時に外側へと送り出します。移動した水分は外側の糸により瞬時に拡散され、かつ肌側に戻りにくいのが特徴です。

【新感覚】毎日着たくなる！汗のべたつき、たちまちいづこへ

汗をかいていたことを忘れてしまうようなサラサラとした着心地が体感できるのが一番の魅力。汗のベタつきによる不快感もいづこへ。お洗濯後も乾きやすく、洗い替えが頻繁に必要な夏のインナーとして大活躍します。

【多機能】UVカットや抗菌防臭など、夏のインナーに欲しい機能を網羅

吸汗速乾だけでなく、汗などのニオイを抑える「抗菌防臭機能」や、「UVカット95％以上」、気になる脇汗をカバーする「汗取りパット付き」など、夏に嬉しい機能を網羅。さらに、襟ぐりがすっきり見える「裏バインダー仕様」や、肌がチクチクしにくい「プリントネーム」など、細部の着心地にも徹底的にこだわりました。

商品概要

～Ladies～https://www.nissen.co.jp/item/BMM0326B0006あせいづこ 半袖インナー （吸汗速乾・UVカット・抗菌防臭）

【色展開】 3色（黒、グレージュ、白）

【サイズ展開】

10サイズ（S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L,10L）

【基本価格】 \1,419～\2,189(税込)

※基本価格は販売開始当初の価格です。

https://www.nissen.co.jp/item/BMM0326B0007あせいづこ 半袖インナー （吸汗速乾・UVカット・抗菌防臭）

【色展開】 3色（黒、グレージュ、白）

【サイズ展開】

10サイズ（S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L,10L）

【基本価格】 \1,419～\2,189(税込)

※基本価格は販売開始当初の価格です。

～Men’ｓ～あせいづこ 汗取りパッド付V首ノースリーブシャツ（吸汗速乾・UVカット・抗菌防臭）

【色展開】 2色（白、黒）

【サイズ展開】7サイズ（M,L,LL,3L,4L,5L,6L）

【基本価格】 \1,639～\2,189(税込)

※基本価格は販売開始当初の価格です。

https://www.nissen.co.jp/item/BMM0326B0010あせいづこ 汗取りパッド付V首半袖インナー(吸汗速乾・UVカット・抗菌防臭）

【色展開】 2色（白、黒）

【サイズ展開】7サイズ（M,L,LL,3L,4L,5L,6L）

【基本価格】 \1,639～\2,189(税込)

※基本価格は販売開始当初の価格です。

キャンペーン概要

https://www.nissen.co.jp/item/BMM0326B0009

★『あせいづこ』新発売記念キャンペーン

今ならカートに入れるだけで、対象商品が【1点あたり200円OFF！】になります。

・対象期間：2026年5月18日（月）～2026年5月25日（月）11：00まで

・内容：対象商品をご購入いただいた数量分、カート内で自動値引き

▼「あせいづこ」特設ページはこちら ： https://www.nissen.co.jp/s/inner/IN26SU103/(https://www.nissen.co.jp/s/inner/IN26SU103/)

会社概要

社名 : 株式会社ニッセン

本社所在地 : 〒601-8412 京都市南区西九条院町26番地

代表者 : 代表取締役社長 羽渕 淳

設立 : 2007年6月21日

事業内容 : 婦人服を中心とした衣料品、インテリア雑貨などのインターネット・カタログ通信販売

●nissen,informationサイト https://info.nissen.co.jp/(https://info.nissen.co.jp/)

●nissen,オンラインショップ https://www.nissen.co.jp/