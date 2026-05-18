介護現場の三重苦をミラブルテクノロジーで解決　ミラブル アシストバスなど計3製品が福祉用具情報システム（TAIS）コードを新規取得

株式会社サイエンス

ファインバブル技術で社会課題の解決を目指す次世代インフラ企業、株式会社サイエンス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：水上康洋、以下当社）は、「ミラブル アシストバス」「ミラブル潤」、および「ミラバス」の3製品において、公益財団法人テクノエイド協会が認定する「福祉用具情報システム（TAIS）」コードを新規取得いたしました。すでに取得済みの「どこでもミラバスポータブル」と合わせ、計4製品がTAISコードを取得したことをお知らせいたします。

これにより当社のミラブルテクノロジーは、単なる家庭用製品の枠を超え、公的な福祉用具として「次世代インフラ」の社会実装を本格化させます。

福祉用具情報システム（TAIS）とは

福祉用具情報システム（TAIS）は、企業情報および福祉用具（※）情報を収集し、発信するシステムです。利用者や介護者の状態に即した適切な福祉用具を選定するためには、利用される方の身体状況や使用環境などの情報に加え、使用する用具の「仕様」や「機能」、「性能」などに関する情報が必要です。TAISは、全国に散在する福祉用具に関する情報を収集・分類、体系化し、情報提供することによって、福祉用具の適切な選定及び利用の推進に寄与するものです。

TAIS:「Technical Aids Information System」の略

（※）介護テクノロジーを含む。

介護テクノロジーとは、令和6年6月28日、厚生労働省と経済産業省においてプレスリリースされた「介護テクノロジー利用の重点分野」に該当する9分野16項目の機器等も含みます。

TAISコード取得までの背景

当社が介護領域に注力する背景には、介護現場における「入浴介助」の負担という社会課題があります。現場では、１.介助者、被介助者の身体的負荷、２.身体を十分に洗えないことへの不安や喪失感といった被介助者の精神的負担、そして３.ヒートショックやそれに伴う転倒事故、という「三重苦」が大きな課題となっています。これらに対し、当社のミラブルテクノロジーは「お湯に浸かる、浴びるだけで汚れを落とす」という入浴介助のスタンダードを再定義します。こすり洗いの手間を省くことで介助者の負担を減らし、同時に被介助者の快適な入浴をサポートする「次世代インフラ」の確立を目指しています。今回のTAIS登録は、昨年の万博でも提示した「未来の入浴体験」を、単なる展示に留めることなく実際の介護現場へ社会実装するための重要なプロセスです。情報の体系化により、深刻な人手不足や介助者の高齢化に直面する現場において、客観的な指標に基づいた適切な製品選定を支援することを目的としています。公的な福祉用具としての登録を通じて、介助者・被介助者双方のQOL（生活の質）向上に寄与するテクノロジーの普及を加速させてまいります。

登録情報の詳細

製品名 ：ミラブル アシストバス

TAISコード ：02337-000004

分類コード ：[1]093321:浴槽

製品概要 ：浴槽ドアの採用により、被介助者にとって危険な「またぐ」動作を完全に解消し、安全な入室をサポートします。機能面では、ポンプ動力により浴槽水を循環させ、浴槽内で生成される超微細泡（マイクロバブル）が全身を包み込むことで、お湯に浸かるだけで汚れを落とします。身体を洗う際の立ち上がる動作や無理な姿勢、転倒リスクの高い作業を大幅に低減し、介助者・被介助者双方にとって安心・安全な入浴環境を実現します。お湯に浸かっていない顔や髪などには、付属のシャワーヘッド「ミラブル」によって洗浄ができます。強い水圧に頼らない、優しい洗浄メカニズムを採用しています。被介助者は「お湯に浸かる、浴びるだけ」で清潔を保てるため、満足に洗えない不安や、過度な介助への精神的負担から解放されます。自分の力で入浴できる実感が喪失感を取り払い、自分らしく過ごすための前向きな気持ちを支えます。

詳細ページ：https://i-feel-science.com/et-cetera/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%A4%E4%BA%BA%E9%96%93%E6%B4%97%E6%BF%AF%E6%A9%9F%E3%80%80%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%AE%9F%E8%A3%85%E7%89%88%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E6%96%BD%E8%A8%AD%E7%94%A8%EF%BC%89/

製品名 ：ミラブル潤

TAISコード：02337-000003

分類コード ：[1]093309:シャワ器具

製品概要 ：ウルトラファインバブルが身体の隅々まで巡り、うるおいと高い洗浄力を届けます。2つの水流を使い分けて、優しい肌あたりでさらに、肌をゴシゴシとこすらずに汚れを洗い流せます。入浴介助における「こすり洗い」の負担の軽減を実現します。

詳細ページ ：https://i-feel-science.com/mirable-uru/

製品名 ：ミラバス

TAISコード：02337-000002

分類コード ：[1]093321:浴槽

製品概要 ：既存の浴槽へ後付け工事が可能（設置条件あり）で、

マイクロバブルが毛穴の奥の汚れや古い角質を洗い流します。1ccに約12,000個の微細な泡が弾ける際の刺激で、体を芯から温めます。湯冷めしにくく温泉に入った時のような心地よさが長続きし、ヒートショック対策をサポートします。

詳細ページ ：https://i-feel-science.com/mirabath/

製品名 ：どこでもミラバスポータブル

TAISコード：02337-000001

分類コード ：[1]093309:シャワ器具

製品概要 ：難しい工事が不要で、賃貸住宅や既存の浴室など、自宅にも簡単に取り入れられる持ち運べるミラバスです。マイクロバブルが毛穴の奥の汚れや古い角質を洗い流します。在宅介護の現場やあらゆる場所においても全身をゴシゴシとこすり洗う重労働から介助者をサポートします。

詳細ページ ：https://i-feel-science.com/mirabath-portable/

コメント：株式会社サイエンス 代表取締役社長 水上 康洋

当社は、今回の公的な福祉用具としての登録を、介護現場の課題解決における重要な一歩と捉えています。当社のファインバブル技術は、現場の切実な課題を解決するための「次世代インフラ」であり、今回のTAISコード取得を機に、過酷な介護現場の負担をテクノロジーで軽減することはもちろん、日本が直面する超高齢社会の課題を根底から変えていく決意です。この介護領域での実装を確固たる起点とし、今後は在宅介護、そして全ての一般家庭へこの技術を展開してまいります。施設から自宅まで、誰もが質の高い入浴を享受できる『入浴の新しい当たり前』を創造し、持続可能な未来の実現に向け、全社を挙げて邁進する所存です。

サイエンス 会社概要

会社名 ：株式会社サイエンス

所在地 ：〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F

代表取締役社長 ：水上 康洋

法人設立 ：2007年8月

事業内容 ：ファインバブル製品の開発・製造・販売及びメンテナンス

WEBサイト ：https://i-feel-science.com/(https://i-feel-science.com/)