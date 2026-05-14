【期間限定】春のわずかな旬「花山椒」を味わう。下鴨茶寮「黒毛和牛と花山椒鍋」6月末まで販売

株式会社下鴨茶寮

下鴨茶寮「黒毛和牛と花山椒鍋」

京都料亭・下鴨茶寮は、2026年5月、新商品「黒毛和牛と花山椒鍋」を発売いたしました。

本商品は、春にのみ収穫される希少な食材「花山椒」を使用した、期間・数量限定の商品です。

販売は2026年6月末までを予定しており、ご家庭で料亭の旬を味わえる特別な一品としてお届けいたします。

春の一瞬にだけ出合える「花山椒」

とろける黒毛和牛に、春を告げる花山椒

花山椒は、春のわずか一、二週間ほどしか収穫されない、香り高い食材です。

その豊かな香りとほのかな辛みは、京都の料亭においても限られた時期にのみ供される、まさに“旬の象徴”ともいえる存在です。

下鴨茶寮では、このひとときの旬を、ご家庭でも味わっていただけるよう、本商品をご用意いたしました。

黒毛和牛と花山椒が織りなす、春の味わい

春の恵みを、一鍋に

出汁にさっとくぐらせる黒毛和牛のとろける旨みと、華やかに立ちのぼる花山椒の香り。

和牛の脂が花山椒の香りをやさしく包み込み、口の中で広がる奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

さらに、隠し味としてほんのりと加えたはちみつが、和牛の旨みと花山椒の香りをやわらかくつなぎ、京筍やわかめ、水菜、玉ねぎなどの旬菜とともに、春の恵みを一鍋に仕立てました。

期間・数量限定でのご提供

花山椒香る春の味わいをご家庭で

本商品は、春の旬を活かして仕立てた商品です。

ご用意できる数量に限りがあるため、なくなり次第終了とさせていただきます。

【商品概要】

商品名：黒毛和牛と花山椒鍋 https://shop.shimogamosaryo.co.jp/products/0020512

販売期間：～2026年6月末（予定）

販売形式：下鴨茶寮オンラインショップ

下鴨茶寮について

京都料亭・下鴨茶寮

安政三年（1856年）創業、今年170年を迎えた京都・料亭。

世界遺産・下鴨神社の御用達包丁人として、下鴨の地にて茶懐石をルーツに、季節のうつろいを映す料理を大切にしてまいりました。

その時季にしか味わえない旬をひと皿一皿に込めて、京都の食文化を現代の食卓へとお届けしています。