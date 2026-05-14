台湾発Wooly、新世代渋谷系を掲げた新作を連続リリース！

株式会社ディスクユニオン

日本カルチャーへの深い愛情を背景に活動する台湾のシンガーソングライター、Wooly。2022年よりソロ活動を開始し、透明感ある歌声と感情の機微を捉える繊細な表現力で 月間リスナー約6.3万人を記録。都内を中心にライブ活動も展開し、渋谷系/シティポップシーンで注目を集めている。

今作は、海外でも再評価が進むSATELLITE LOVERS「Best Friend」のカヴァーと、クニモンド瀧口（RYUSENKEI）による書き下ろし新曲「内緒だよ」を連続リリース。カヴァー曲ではsucolaのyopecoがトラックを手掛け、原曲の軽やかなグルーヴとメロウな魅力を活かしつつ現代的なサウンドへアップデート。書き下ろし曲では乙女心の切なさを繊細に描き、洗練されたアレンジの中で彼女の魅力が際立つ仕上がり。ノスタルジーとフレッシュさが共存する、台湾発・新世代渋谷系の現在形が聴ける。

【リリース情報】

アーティスト：Wooly(ｳｰﾘｰ/楊宜蓉)

レーベル：Kissing Fish Records

フォーマット：デジタル配信

タイトル：Best Friend(ﾍ゛ｽﾄﾌﾚﾝﾄ゛)

発売日：2026年5月15日(金)

https://kissingfish.lnk.to/BestFriend

タイトル：内緒だよ(ﾅｲｼｮﾀ゛ﾖ )

発売日：2026年6月12日(金)

https://kissingfish.lnk.to/Naishodayo

【プロフィール】

台湾出身のシンガーソングライター、Wooly（楊宜蓉）。台北と東京を拠点に活動し、日常の機微をすくい取る繊細な表現で注目を集めている。

2025年末、初のフルセルフプロデュースアルバム『台北生存指南』を発表。収録曲「一起浪費時光的安全感」はデジタルプラットフォームで累計100万回再生を突破した。

C-popを軸にラブソングやインディーロックの要素を融合。日常の断片や内面のモノローグから紡がれる歌詞は、心の揺らぎを丁寧に描き出し、私的な感情とリスナーの共感を静かに結びつける。

https://www.instagram.com/meow__sing/