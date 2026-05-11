日本最北のスーパー「相沢食料百貨店」が日本一に。ご当地スーパーグランプリ2026にて『北のはし食パン』がグランプリを受賞

株式会社市印相沢食料百貨店

北海道・稚内市の相沢食料百貨店が運営する「北のはしベーカリー」は、2026年5月11日の「ご当地スーパーの日」に発表された「ご当地スーパーグランプリ2026（主催：一般社団法人全国ご当地スーパー協会）」において、出品した『北のはし食パン』が最高賞のグランプリ（日本一）を受賞いたしました。あわせて『北のはしサブレ缶』が準グランプリを受賞するなど、出品した全4商品が上位入賞を果たす快挙となりました。

■ 総投票数12,000票超の中から選ばれた「最北の味」

今年で5回目を迎える本グランプリは、Instagramを通じた一般消費者による投票で決定されます。総投票数12,336票という熱戦の中、当店の出品4商品が以下の通り受賞・入賞いたしました。

【グランプリ】 北のはし食パン（ご当地スーパー食部門）

【準グランプリ】 北のはしサブレ缶（ご当地スーパーみやげ部門）

【協会特別賞】 自家製鮭の粕漬焼入り特上幕の内弁当

【入賞】 中央水産 一夜漬け姫ほっけ

今回の受賞により、第1回大会での『自家製鮭の粕漬焼入り特上幕の内弁当』に続き、当店として4年ぶり2度目のグランプリ（日本一）受賞となります。

北のはし食パン北のはしサブレ缶自家製鮭の粕漬焼入り特上幕の内弁当

■北のはし食パンとは

ごはんの代わりになるような、しみじみとした味わいの食パンをつくりたい。そんな想いからパン作りに必要最小限の素材、北海道産小麦・宗谷の塩・酵母だけでできています。砂糖もバターもミルクも卵も使っていないので、身体に負担が少なく、どんなおかずにもよくあいます。こだわりの“湯種製法”によって、トーストすればパリッとする食感、もっちりとした噛み応えが特徴です。日持ちはしませんが、お子様から大人まで毎日、安心してお召し上がりいただける当店の看板商品です。

■北のはしサブレ缶とは

北のはしベーカリーらしい、甘さを抑えたサブレのセットです。オープン以来、人気のバターサブレは道産小麦とライ麦、豊富町産バターと宗谷の塩を使ったプレーンとココア風味の2種。ローストしたくるみが香ばしいアーモンドボールがプレーンとチョコの2種。他にコーヒーサブレとシナモングランベリーサブレが入ります。バラエティに富んだ6種類、素材の風味とサクッとした食感をお楽しみください。ブランドのロゴマークから「は」「し」が愛らしく包装紙にデザインされ、おみやげ品としても喜ばれています。

■ 主要メディアによる放送・掲載実績（2026年5月11日時点）

今回の受賞を受け、以下の各番組にてご紹介いただきました。

・TBSテレビ「ひるおび」 （2026年5月11日（月）放送）

・日本テレビ「news every.」 （2026年5月11日（月）「気になる！」コーナーにて放送）

・HBC北海道放送「今日ドキッ！」 （2026年5月11日（月）「ランクイーン」コーナーにて放送）

■ 国際的なデザイン評価と、地域に根ざした「食」の融合

「北のはしベーカリー」は、ブランドデザインにおいても世界的な評価を受けています。世界で最も歴史ある広告賞「ニューヨークADC賞」での銀賞受賞や、クリエイティブ界の最高峰「D&AD賞」でのWood Pencil（銅賞相当）受賞など、最北の地から世界基準のクリエイティブを発信してまいりました。

今回の受賞は、その「デザインの力」に、「毎日安心して食べられる確かな味」が伴った結果であると確信しております。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000162554.html

■ 北のはしベーカリーについて

「北のはしベーカリー」は、最北の地・稚内の素材を活かし、無添加・長時間発酵で焼き上げる食パン「北のはし食パン」をはじめとするベーカリーブランドです。今後はパンの枠を超え、稚内の生産者・事業者と横断的に結びつく「地域ブランド」へと発展させ、稚内発の食を全国へ発信してまいります。

■ 相沢食料百貨店について

日本最北端のまち稚内市で100年続くローカルスーパーマーケットです。「北のはしベーカリー」や「がんばる無添加弁当」など身体にやさしい自社商品を中心に、“これからの食のあたりまえ”をつくる百貨店を目指しています。

会社概要

会社名：株式会社相沢食料百貨店

所在地：北海道稚内市中央3丁目5番8号

創業：1923 年（大正 12 年）

代表者代表取締役社長 ：福間敏彦

事業内容：スーパーマーケット事業



ご参考

▶︎web サイト

北のはしベーカリー：https://kitanohashi.com/

相沢食料百貨店：https://www.aizawafood.com/

相沢最北百貨店オンラインストア：https://aizawa.official.ec/



▶︎SNS

北のはしベーカリー（インスタグラム）：https://www.instagram.com/kitanohashi_bakery/

相沢食料百貨店（インスタグラム）：https://www.instagram.com/aizawa_food/

相沢食料百貨店（X）：https://x.com/AIZAWA_FOOD

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