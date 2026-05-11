日本最北のスーパー「相沢食料百貨店」が日本一に。ご当地スーパーグランプリ2026にて『北のはし食パン』がグランプリを受賞
北海道・稚内市の相沢食料百貨店が運営する「北のはしベーカリー」は、2026年5月11日の「ご当地スーパーの日」に発表された「ご当地スーパーグランプリ2026（主催：一般社団法人全国ご当地スーパー協会）」において、出品した『北のはし食パン』が最高賞のグランプリ（日本一）を受賞いたしました。あわせて『北のはしサブレ缶』が準グランプリを受賞するなど、出品した全4商品が上位入賞を果たす快挙となりました。
■ 総投票数12,000票超の中から選ばれた「最北の味」
今年で5回目を迎える本グランプリは、Instagramを通じた一般消費者による投票で決定されます。総投票数12,336票という熱戦の中、当店の出品4商品が以下の通り受賞・入賞いたしました。
【グランプリ】 北のはし食パン（ご当地スーパー食部門）
【準グランプリ】 北のはしサブレ缶（ご当地スーパーみやげ部門）
【協会特別賞】 自家製鮭の粕漬焼入り特上幕の内弁当
【入賞】 中央水産 一夜漬け姫ほっけ
今回の受賞により、第1回大会での『自家製鮭の粕漬焼入り特上幕の内弁当』に続き、当店として4年ぶり2度目のグランプリ（日本一）受賞となります。
北のはし食パン
北のはしサブレ缶
自家製鮭の粕漬焼入り特上幕の内弁当
■北のはし食パンとは
ごはんの代わりになるような、しみじみとした味わいの食パンをつくりたい。そんな想いからパン作りに必要最小限の素材、北海道産小麦・宗谷の塩・酵母だけでできています。砂糖もバターもミルクも卵も使っていないので、身体に負担が少なく、どんなおかずにもよくあいます。こだわりの“湯種製法”によって、トーストすればパリッとする食感、もっちりとした噛み応えが特徴です。日持ちはしませんが、お子様から大人まで毎日、安心してお召し上がりいただける当店の看板商品です。
■北のはしサブレ缶とは
北のはしベーカリーらしい、甘さを抑えたサブレのセットです。オープン以来、人気のバターサブレは道産小麦とライ麦、豊富町産バターと宗谷の塩を使ったプレーンとココア風味の2種。ローストしたくるみが香ばしいアーモンドボールがプレーンとチョコの2種。他にコーヒーサブレとシナモングランベリーサブレが入ります。バラエティに富んだ6種類、素材の風味とサクッとした食感をお楽しみください。ブランドのロゴマークから「は」「し」が愛らしく包装紙にデザインされ、おみやげ品としても喜ばれています。
■ 主要メディアによる放送・掲載実績（2026年5月11日時点）
今回の受賞を受け、以下の各番組にてご紹介いただきました。
・TBSテレビ「ひるおび」 （2026年5月11日（月）放送）
・日本テレビ「news every.」 （2026年5月11日（月）「気になる！」コーナーにて放送）
・HBC北海道放送「今日ドキッ！」 （2026年5月11日（月）「ランクイーン」コーナーにて放送）
■ 国際的なデザイン評価と、地域に根ざした「食」の融合
「北のはしベーカリー」は、ブランドデザインにおいても世界的な評価を受けています。世界で最も歴史ある広告賞「ニューヨークADC賞」での銀賞受賞や、クリエイティブ界の最高峰「D&AD賞」でのWood Pencil（銅賞相当）受賞など、最北の地から世界基準のクリエイティブを発信してまいりました。
今回の受賞は、その「デザインの力」に、「毎日安心して食べられる確かな味」が伴った結果であると確信しております。
参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000162554.html
■ 北のはしベーカリーについて
「北のはしベーカリー」は、最北の地・稚内の素材を活かし、無添加・長時間発酵で焼き上げる食パン「北のはし食パン」をはじめとするベーカリーブランドです。今後はパンの枠を超え、稚内の生産者・事業者と横断的に結びつく「地域ブランド」へと発展させ、稚内発の食を全国へ発信してまいります。
■ 相沢食料百貨店について
日本最北端のまち稚内市で100年続くローカルスーパーマーケットです。「北のはしベーカリー」や「がんばる無添加弁当」など身体にやさしい自社商品を中心に、“これからの食のあたりまえ”をつくる百貨店を目指しています。
会社概要
会社名：株式会社相沢食料百貨店
所在地：北海道稚内市中央3丁目5番8号
創業：1923 年（大正 12 年）
代表者代表取締役社長 ：福間敏彦
事業内容：スーパーマーケット事業
ご参考
▶︎web サイト
北のはしベーカリー：https://kitanohashi.com/
相沢食料百貨店：https://www.aizawafood.com/
相沢最北百貨店オンラインストア：https://aizawa.official.ec/
▶︎SNS
北のはしベーカリー（インスタグラム）：https://www.instagram.com/kitanohashi_bakery/
相沢食料百貨店（インスタグラム）：https://www.instagram.com/aizawa_food/
相沢食料百貨店（X）：https://x.com/AIZAWA_FOOD
株式会社市印相沢食料百貨店