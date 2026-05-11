AI検索時代の新指標「GEOスコア」を自動算出。GEO対策ツール「Genview」正式リリース

株式会社FID

株式会社FID（本社：東京都新宿区、代表取締役：和田聖翔、以下「FID」）は、2026年4月より、AI検索最適化（GEO: Generative Engine Optimization）プラットフォーム「Genview（ジェンビュー）」の正式提供を開始いたしました。

Genviewは、ChatGPT・Gemini・Claude・Perplexity・Grokの5つの主要AIプラットフォームにおいて、企業のブランドがどのように紹介・推薦されているかを独自のGEOスコア（0～100点）で数値化し、具体的な改善施策をコピペ可能なコード付きで毎月自動提案するSaaSツールです。

Genview公式サイト: https://genview.io(https://genview.io)

■ 開発背景：Google検索の約6割が「ゼロクリック」で完結する時代に

ChatGPTをはじめとするAIチャットサービスは数億人規模のユーザーを抱え、Z世代の3人に1人がAIを製品調査の主要チャネルとして利用し始めています（※1）。また、Google検索の約6割がリンクをクリックされずに完結する「ゼロクリック検索」となっており、ユーザーは検索結果ページ上で情報収集を完結させる傾向を強めています（※2）。

従来のSEO（検索エンジン最適化）が「Google検索結果に表示される」ことを目指す手法であるのに対し、GEO（Generative Engine Optimization）は「AIの回答で推薦される」ことを目指す次世代の手法です。しかし、AIの回答は毎回変わるうえ、5つ以上のプラットフォームを手動で定点観測することは現実的ではありません。

Genviewは、この「AIにどう見られているか」を自動で可視化し、改善するためのプラットフォームとして開発されました。

※1 出典：Commerce・Future Commerce共同調査「New Modes of Shopping 2025」（Centiment実施、2025年6月、米英豪NZ 1,000名対象） ※2 出典：SparkToro「2024 Zero-Click Search Study」（Datos/Semrush提供クリックストリームデータに基づく、2024年公表。米国58.5%、EU 59.7%がゼロクリック）

■ Genviewの3つの特長

特長1：5つのAIプラットフォームを横断モニタリング

ChatGPT（OpenAI）、Gemini（Google）、Claude（Anthropic）、Perplexity、Grok（xAI）の5つのAIに対して業界特化の質問を自動実行し、回答内でのブランドの「言及」「順位」「感情」「推薦」を4軸で評価。独自アルゴリズムによりGEOスコア（0～100点）を算出します。

特長2：改善施策をコピペ可能なコード付きで毎月自動提案

「分析するだけ」のツールではありません。AIコンサルタントが企業のサイト構造・業種・競合データを分析し、月最大6本の具体的な改善施策を自動生成します。

各施策には難易度（自社対応可能 / 専門知識必要 / 外部委託推奨）が付与され、「自社対応可能」の施策にはコピペで実装可能な構造化データコード（FAQスキーマ、JSON-LD等）やHTMLテンプレートが付属。さらに、各施策に専用のAIチャットが搭載されており、「このコードをWordPressに入れるには？」「head付きの完全なHTMLを見せて」といった実装に関する質問にその場で回答します。

特長3：リアルタイムスコア確認「Now Score」

月次レポートに加え、Proプランでは「Now Score」機能で今この瞬間のGEOスコアをワンクリックで取得可能。施策実施後の効果を即座に確認できます。

■ 他社ツールとの違い

■ 料金プラン

■ 想定ユーザー

■ 今後の展開

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28745/table/32_1_b94d0adec37e61500171519803350df0.jpg?v=202605111052 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/28745/table/32_2_98539d20372910b229258573ce8fe7f0.jpg?v=202605111052 ]- AI検索時代のブランド可視性に課題を感じている経営者・マーケティング責任者- SEOは実施しているがGEO対策は未着手の企業- 「ChatGPTに自社名を聞いたら何と答えるか」を把握したい企業- 複数のAIプラットフォームでのブランド言及を定点観測したい広報・PR担当者

2026年夏：パートナープログラム開始（SEO会社・コンサルティング会社向けの代理管理機能）

2026年秋：GEO白書2026「日本市場100社 AI検索可視性 実態調査」公開予定

API連携の拡充（BIツール・CRMとの連携）

■ 無料診断

Genview公式サイト（https://genview.io）にて、自社のGEOスコアを無料で診断できます。Googleアカウントでログインし、サービス名とURLを入力するだけで、約3分でスコアと改善施策が確認可能です。

本件に関するお問い合わせ

株式会社FID Genview事業部

メール: genview@f-i-d.jp

TEL: 03-6628-4448

Genview公式サイト: https://genview.io

株式会社FID（FID Ltd.）

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-26 立花新宿ビル6F

代表者：代表取締役 和田 聖翔

設立：2011年10月5日

事業内容：デジタルマーケティング支援事業。EC支援ツール「侍カート」「MOTENASU」の開発・運営、AI検索最適化プラットフォーム「Genview」の開発・運営

URL：https://f-i-d.jp