HEROZ株式会社

2026年5月3日～5月5日に開催された「第36回世界コンピュータ将棋選手権」において、HEROZ AIエンジニア大森 悠平が開発した将棋AI「氷彗」が優勝、同じくHEROZ AIエンジニア川島 馨が開発した「dlshogi」が3位に入賞したことをお知らせします。世界最高峰のコンピュータ将棋大会において、2つの将棋AIがそれぞれ上位入賞を果たしたことで、同社の高いAI技術力が改めて証明される結果となりました。

■世界コンピュータ将棋選手権とは

コンピュータ将棋協会(https://www.computer-shogi.org/)が将棋ソフトの実力向上を図ることを目的に年1回開催される将棋選手権です。

▶大会公式サイト

https://drhoshiken.com/wcsc/36/

▶第36回世界コンピュータ将棋選手権

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6G-_5DVHq64ASw6PWUePlk6xIERm8ob5

■今大会の結果について

・優勝「氷彗」

「氷彗」はHEROZ AIエンジニア大森が研究・開発を続けてきた将棋AIです。国内トップクラスの開発者・研究者が参加する本大会において、数多くの強豪プログラムを制し、見事優勝を果たしました。深層学習（ディープラーニング）をはじめとするAI技術を将棋という高度な知的ゲームに応用し、膨大な対局データを学習することで、高度な判断力と読みの精度を実現しています。

・3位入賞「dlshogi」

「dlshogi」は、HEROZ AIエンジニア川島 馨【ペンネーム：山岡忠夫】が研究・開発を続けてきた将棋AIであり、深層学習を将棋AIに本格的に応用した先駆的なプログラムとして、国内外のAI研究者からも注目を集めています。今大会においても安定した強さを発揮し、3位入賞という結果を残しました。

今回の大会において、異なる2つのAIが1位・3位を占めるという結果を残しました。これは単なる競技上の成果にとどまらず、HEROZが長年にわたり将棋AIの研究開発を通じて積み上げてきた、AIの学習・推論・判断に関する高度な技術力の証明でもあります。

■優勝コメント

このたび、第36回世界コンピュータ将棋選手権において、将棋ソフト「氷彗」が優勝いたしました。

近年のコンピュータ将棋の大会では、全体として先手優勢の傾向が強まっていますが、今回はその流れがさらに顕著であったように感じています。そのような状況の中で、厳しい対局を勝ち抜き、優勝という結果を残すことができたことを大変嬉しく思っております。

今後も将棋AIの発展に努めてまいります。その上で、強さの追求にとどまらず、LLMを用いた対局解説や局面の言語化といった取り組みもさらに発展させ、観戦体験の向上や将棋の普及にも貢献してまいります。(HEROZ AIエンジニア 大森 悠平)

■3位入賞コメント

第36回世界コンピュータ将棋選手権において、dlshogiは3位に入賞しました。

惜しくも0.5勝差で優勝には届きませんでしたが、ディープラーニングモデルのみを用いた将棋AIとしては最高順位を達成することができました。

大会で使用したモデルおよび定跡は、今後「棋神アナリティクス」にて提供予定です。将棋研究などにご活用いただければ幸いです。(HEROZ AIエンジニア 川島 馨)

■「棋神アナリティクス」について

「棋神アナリティクス」は、手軽に最新の将棋AI研究ができるよう2022年5月から提供を開始しました。ライトな将棋ファンからプロフェッショナルを対象にした将棋AI解析システムです。なお、今回の大会で使用したモデルについても、近日中搭載を予定しています。

また、HEROZが提供する「将棋ウォーズ」内の棋譜においても、「棋神アナリティクス」に連携がされており、「将棋ウォーズ」からボタン一つで、「棋神アナリティクス」を通して、氷彗とdlshogiでの解析ができます。

■「将棋ウォーズ」について

累計会員数800万人・累計対局回数11.5億局を突破した、HEROZが提供する日本将棋連盟公認の将棋対戦プラットフォーム。

5月1日～5月29日まで、漫画「目の前の神様」のコラボイベント実施中

イベントページ ▶https://shogiwars.heroz.jp/topics/69e0fc925c5ebbf7a8a19df5

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

■「HEROZ株式会社」について

HEROZ株式会社は、世界を驚かすサービスを創出することを目指すAI企業です。将棋AIの研究開発から生まれた独自AIを軸に、ディープラーニング（深層学習）等の機械学習の研究開発や、生成AI SaaS「HEROZ ASK」の開発など、ビジネスでの実戦的なAI活用を続けています。私たちの技術・サービス開発によりAI革命を起こすことで、各産業にパラダイムシフトを起こし、新しい未来を創ることに挑戦しています。