軍用ドローン市場 2035年に305億3000万米ドル規模へ拡大 CAGR7.09％が牽引する次世代防衛技術の成長戦略 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
軍用ドローン市場は、2025年の153億9,000万米ドルから2035年には305億3,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年～2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）7.09％で成長すると見込まれています。近年、各国の防衛戦略は「兵力中心」から「情報優位性中心」へと急速に移行しており、ISR（情報・監視・偵察）能力を強化できる無人航空機（UAV）への投資が世界規模で加速しています。特にAI搭載型軍用ドローン、自律飛行システム、群制御技術、リアルタイムデータ解析技術などの進歩が、防衛オペレーションの効率性と即応性を大幅に向上させており、次世代戦闘環境における不可欠な軍事アセットとして位置付けられています。
AI・自律飛行・群制御技術が軍用ドローン市場の高度化を加速
軍用ドローン市場の最大の成長要因は、人工知能（AI）や自律型飛行技術の急速な進歩にあります。最新の軍用UAVは、高解像度カメラ、サーマルイメージング、LiDAR、SIGINT（信号情報収集）、電子戦システムなどを統合し、リアルタイムで広範囲の戦場情報を収集できます。さらにAIアルゴリズムによって膨大なデータを瞬時に解析し、自律的な判断を行うことで、人間による操作負荷を大幅に軽減しています。特に複数機が連携するスウォーム（群れ）飛行技術は、防空網突破や戦術的監視において高い戦略価値を持ち、防衛機関からの注目が急拡大しています。これらの技術革新は、従来型軍事システムとの差別化を生み、市場競争力を大きく左右しています。
【 無料サンプル 】
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主要市場ハイライト
● 軍用ドローン市場は2035年までに305億3,000万米ドルへ拡大予測
● 2026年～2035年の予測期間におけるCAGRは7.09％
● AI、自律飛行、ステルス技術、群制御技術が市場成長を加速
● ISR（情報・監視・偵察）需要の急拡大が導入を促進
● 固定翼ドローンが高耐久・長距離任務向けに市場を主導
● 北米が最大市場として継続的に成長
● サイバーセキュリティやMTCR規制が市場課題として浮上
● 日本でも防衛DX推進により関連需要が拡大中
日本市場で軍用ドローン関連技術への注目が高まる理由と防衛産業への波及効果
日本市場においても、軍用ドローンおよび関連防衛技術への関心は急速に高まっています。日本政府は防衛費を大幅に拡大しており、2025年度防衛関連予算は約8兆円規模に達しています。特に周辺地域の安全保障リスク増大を背景に、無人監視システムや長距離ISRプラットフォームへの需要が拡大しています。日本の防衛産業では、AI、半導体、通信、画像解析、センサー分野との連携が進んでおり、軍用ドローン市場は単なる航空防衛市場ではなく、次世代デジタル防衛産業として位置付けられています。また、日本企業にとっては、防衛省案件だけでなく、デュアルユース技術を通じた商業展開機会も期待されており、国内製造基盤強化や防衛DX推進の観点からも重要な成長領域となっています。
北米市場が世界最大規模を維持し、防衛OEM投資が市場成長を牽引
地域別では、北米が2025年時点で世界最大の軍用ドローン市場シェアを占めています。これは、Northrop Grumman、General Atomics Aeronautical Systems、Lockheed Martinなど大手防衛企業による継続的な技術投資と政府調達が市場拡大を支えています。米国はHALE・MALEドローン輸出において世界有数の供給国であり、NATO加盟国やインドなどとの大型契約を通じて市場影響力を強化しています。また、北米ではAI搭載ISRドローン、電子戦対応UAV、MUM-T対応システムへの研究開発が進行しており、防衛近代化計画が今後の市場成長をさらに押し上げると予測されています。
AI・自律飛行・群制御技術が軍用ドローン市場の高度化を加速
軍用ドローン市場の最大の成長要因は、人工知能（AI）や自律型飛行技術の急速な進歩にあります。最新の軍用UAVは、高解像度カメラ、サーマルイメージング、LiDAR、SIGINT（信号情報収集）、電子戦システムなどを統合し、リアルタイムで広範囲の戦場情報を収集できます。さらにAIアルゴリズムによって膨大なデータを瞬時に解析し、自律的な判断を行うことで、人間による操作負荷を大幅に軽減しています。特に複数機が連携するスウォーム（群れ）飛行技術は、防空網突破や戦術的監視において高い戦略価値を持ち、防衛機関からの注目が急拡大しています。これらの技術革新は、従来型軍事システムとの差別化を生み、市場競争力を大きく左右しています。
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主要市場ハイライト
● 軍用ドローン市場は2035年までに305億3,000万米ドルへ拡大予測
● 2026年～2035年の予測期間におけるCAGRは7.09％
● AI、自律飛行、ステルス技術、群制御技術が市場成長を加速
● ISR（情報・監視・偵察）需要の急拡大が導入を促進
● 固定翼ドローンが高耐久・長距離任務向けに市場を主導
● 北米が最大市場として継続的に成長
● サイバーセキュリティやMTCR規制が市場課題として浮上
● 日本でも防衛DX推進により関連需要が拡大中
日本市場で軍用ドローン関連技術への注目が高まる理由と防衛産業への波及効果
日本市場においても、軍用ドローンおよび関連防衛技術への関心は急速に高まっています。日本政府は防衛費を大幅に拡大しており、2025年度防衛関連予算は約8兆円規模に達しています。特に周辺地域の安全保障リスク増大を背景に、無人監視システムや長距離ISRプラットフォームへの需要が拡大しています。日本の防衛産業では、AI、半導体、通信、画像解析、センサー分野との連携が進んでおり、軍用ドローン市場は単なる航空防衛市場ではなく、次世代デジタル防衛産業として位置付けられています。また、日本企業にとっては、防衛省案件だけでなく、デュアルユース技術を通じた商業展開機会も期待されており、国内製造基盤強化や防衛DX推進の観点からも重要な成長領域となっています。
北米市場が世界最大規模を維持し、防衛OEM投資が市場成長を牽引
地域別では、北米が2025年時点で世界最大の軍用ドローン市場シェアを占めています。これは、Northrop Grumman、General Atomics Aeronautical Systems、Lockheed Martinなど大手防衛企業による継続的な技術投資と政府調達が市場拡大を支えています。米国はHALE・MALEドローン輸出において世界有数の供給国であり、NATO加盟国やインドなどとの大型契約を通じて市場影響力を強化しています。また、北米ではAI搭載ISRドローン、電子戦対応UAV、MUM-T対応システムへの研究開発が進行しており、防衛近代化計画が今後の市場成長をさらに押し上げると予測されています。