テックビズ、「デジタル化・DX推進展」にてフリーランス活用によるDX推進を提案

株式会社テックビズ

株式会社テックビズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島一樹、以下「テックビズ」）は、2026年5月13日（水）～5月15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第6回 デジタル化・DX推進展」に出展することをお知らせいたします。本展示会では、国内最大級のITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」や初出展となる業務委託エンジニア一括募集サービス「QuickAGENT（クイックエージェント）」を紹介し、フリーランス活用による企業のDX推進を支援します。

「第6回 デジタル化・DX推進展」出展概要

テックビズは、国内最大級のITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」をはじめとしたビジネス職のフリーランスと企業のマッチングサービスの提供を通じて、これまで約3,000社との取引実績を有しています。また、200社以上のエージェントに対して企業が業務委託エンジニアを一括募集できるプラットフォーム「QuickAGENT」を運営しています。これらを通じて、企業とフリーランスのマッチング手法の拡張および、募集プロセスの効率化による利便性向上を推進しています。

本展示会では、ブースにて「TECHBIZ」と「QuickAGENT」を中心に、各サービスの特長や具体的なフリーランスの活用シーンをご紹介します。デモ画面を通じて、登録エージェントの特性や人材提案の仕組みをご確認いただき、実際の活用プロセスをイメージいただけます。ご希望に応じて、アカウント登録や案件登録の初期設定などもその場でお試しいただくことが可能です。

また、課題や求める人材要件を伺い、最適な人材や組織体制をご提案する個別相談も実施します。単なる人材不足の補完にとどまらず、フリーランス活用による柔軟な組織づくりを通じて企業成長を支援します。



さらに、5月14日（木）には、「AIエージェント時代の人事が担うミッション」をテーマに、当社HRBIZ責任者であり、AICX協会 人事AI変革推進委員を務める藤村 大輔が登壇します。DXが進展する組織における人事の役割や制度設計のあり方など、未来の人事像についてお話しします。人材不足や専門性確保に課題をお持ちの企業の皆さまのご来場をお待ちしています。

セミナー概要

【「第6回 デジタル化・DX推進展」開催概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126520/table/64_1_fd55b5437a3eb66250ea45180e9d9e48.jpg?v=202605070151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/126520/table/64_2_91364686168ebbd56f42015292da1224.jpg?v=202605070151 ]

※本セミナーは事前申込制です。

ITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」とは

「TECHBIZ」は、高い専門スキルを持つITフリーランス人材と企業をつなぐ、国内最大級のマッチングエージェントです。IT人材不足という企業課題に対し、即戦力人材を柔軟にご提案いたします。登録人材は、コンサルタントや参画中人材からの紹介が約90%を占める信頼のネットワークが土台となっているため、スキルシートだけでは見えないヒューマンスキルまで把握した、質の高いマッチングを実現しています。

参画後も専任コンサルタントによる丁寧なキャッチアップを継続し、稼働継続率は約96%。スキルミスマッチ・突然の離脱・稼働時間の不足に対する返金保証も設けており、企業は安心して人材活用に取り組むことができます。フリーランス側には、案件紹介にとどまらず確定申告代行・健康診断サポートなど独立後の生活を支える手厚いサービスも提供しています。

累計人材紹介件数3万件以上・取引企業数約3,000社の実績とともに、フリーランスには主体的に働ける場と環境を、企業には変化の時代を勝ち抜く人材力を。新たな働き方の創造を通じて、日本の産業発展に貢献します。

■サービスサイト：https://freelance.techbiz.com/client/

業務委託エンジニア一括募集サービス「QuickAGENT」とは

「QuickAGENT」は、業務委託エンジニアを求める企業とエージェントをつなぐマッチングプラットフォームです。200社以上のエージェントと提携し、各社の人材に一括でアクセスが可能に。候補者とのやり取りや案件管理も一元化。さらに、直接活用意向の高い企業が多く参画しているため、商流の浅い高確度案件へのアプローチが可能です。人材募集プロセスを効率化し、マッチングの取りこぼしを減らすことで、ビジネスの成長を加速します。

「QuickAGENT」は国内最大級のITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」を展開するテックビズが運営するサービスです。

■サービスサイト：https://quickagent.jp/company

株式会社テックビズについて

テックビズは「働き方を変え、世界を変えていく」をスローガンに掲げ、国内最大級のITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」を運営しています。近年ではマーケティング、人事、財務経理といったビジネス職のフリーランスと企業をマッチングするサービスにも事業領域を拡大しております。

専任コンサルタントによるテクニカルスキルとヒューマンスキルの双方からの高品質なマッチングにより、稼働継続率約96%を実現。フリーランスには長期的で安定した働き方と主体的に働ける環境を、企業には人材不足やDXといった経営課題の解決を通じた持続的な事業成長を支援しています。

当社は、フリーランスを重要な「人的資本」として捉え、その価値を社会全体で共有する「人的資本の社会的共有」という新概念を提唱し、日本経済全体の活性化に貢献する新たな働き方の創造を目指しています。

【会社概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/126520/table/64_3_ecab976a3f71df209caee16a9a252363.jpg?v=202605070151 ]