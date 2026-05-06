【Re:EDIT Wellness（リエディウェルネス）】Re:EDIT楽天市場にて5月7日（木）12時より先行販売をスタート。発売記念として最大20%OFF特別クーポンも！

株式会社ネオグラフィック

レディースファッションブランド「Re:EDIT（リエディ）」を展開する株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：工藤 正樹）は、新ブランド「Re:EDIT Wellness（リエディウェルネス）」の最新作アイテムをRe:EDIT楽天市場にて5月7日（木）正午より先行発売します。

Re:EDIT楽天市場クーポン情報

・お買い上げ金額10,000円以上で20%OFF

・お買い上げ金額5,000円以上で15%OFF

＜クーポンご利用の注意事項＞

・対象商品（Shine Cool UVシリーズ）に使えるクーポンとなります。

・期間中何度でもご利用可能です。

・他クーポンとの併用は不可となります。

先行販売アイテムについて

特設ページはこちら :https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/fashion_topics/reedit-wellness/

１.[Shine Cool UV]フレアマウンテンパーカー（商品番号：140399）

２.[Shine Cool UV]バルーンフーディーライトブルゾン（商品番号：140400）

３.[Shine Cool UV]2WAY裾ドロストボリュームバルーンワイドパンツ（商品番号：140401）

４.[Shine Cool UV]ランダムタックバルーンスカート（商品番号：140402）

[Shine Cool UV]フレアマウンテンパーカー

▼デザイン

裾に向かってふわっと広がるテントシルエットが、女性らしく洗練された印象を与えるフーディ付きブルゾン。

ゆったりとしたAラインで、気になるヒップ周りまで自然にカバーしつつ、軽量感を実現しました。

フードのドロストやドットボタン、ファスナーには上品に艶めくゴールドパーツを配し、カジュアルなアイテムを大人モードな佇まいへとクラスアップ。

デイリーからアクティブなシーンまでマルチに活躍する万能アウターです。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/galstar/140399/[Shine Cool UV]バルーンフーディーライトブルゾン

▼デザイン

裾に旬のタックを施した、丸みのあるオーバーサイズなバルーンシルエットが魅力のライトブルゾン。

つば付きのフードは、フロントを閉めることで顔周りをしっかりと覆い、日差しから肌を守る設計にこだわりました。

羽織るだけでこなれたボリューム感が生まれ、日常の外出から旅行、アウトドアまでマルチに活躍。

中に着込みやすいゆったりとしたサイズ感で、季節の変わり目からアクティブなシーンまで、ロングシーズン頼れる一着です。

機能性とファッション性を妥協したくない大人のための万能アウターです。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/galstar/140400/2WAY裾ドロストボリュームバルーンワイドパンツ

▼デザイン

裾のドロスト仕様により、ワイドシルエットと立体的なバルーンシルエットの2通りを楽しめる、鮮度の高い2WAYパンツ。

ウエストにたっぷりと寄せたギャザーが、気になる腰まわりを自然にカバーしつつ、洗練されたボリューム感を演出。

裾の紐を調整できるストッパー付きなので、紐が外に露出するストレスもなく、美しく安心感のある着用を実現しました。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/galstar/140401/ランダムタックバルーンスカート

▼デザイン

程よい丸みのボリューム感が目を惹く、大人のためのバルーンスカート。

イレギュラーに施されたランダムタックが、「くしゅっ」とつまんだようなニュアンスのあるデザインに仕上げ、歩くたびに表情豊かな動きを演出。

夏の厳しい日差しや急な雨、汗ばむ季節にも対応しながら、モードなデザインを両立した一着。

日常のスタイリングをクラスアップする、主役級スカートです。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/galstar/140402/

Re:EDIT Wellness について

「美しさは、心地よさから。」

- Wear Wellness, Edit Yourself. -

アパレルEC事業を20年間続ける中で、私たちは大人女性のリアルな声と向き合い続けてきました。

年齢とともに変わる体型への不安。温暖化・猛暑による日焼け・シミ・汗じみ・においへの悩み。

毎年増え続ける、夏を快適に過ごすことへのハードル。

「素敵に見せたい」「でも、ストレスなく過ごしたい」--その両方を叶えるために、Re:EDIT Wellnessは生まれました。

有名素材メーカーとタッグを組み、機能性とデザイン性を両立したアイテムを続々リリース。

「着るだけで整う」という新しい体験を、あなたへ届けていきます。

Re:EDITについて

変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。

Re:EDITオンラインストア

Re:EDIT公式サイト：https://reedit.jp

Re:EDIT楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/

会社概要

【株式会社ネオグラフィック】

設立 ：2006年8月

代表取締役社長 ：工藤 正樹

本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F

事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業

ホームページ：https://neographic.jp/