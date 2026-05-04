SumLuck、海外在住日本人向けオンライン医療相談サービス「よつばオンラインドクター」の申込み受付を開始

SumLuck株式会社

SumLuck株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：住吉 久典）は、株式会社Medifellow（本社：東京都港区、代表取締役CEO：丹羽 崇）が提供するオンライン診療・医療相談サービスと連携し、海外在住日本人向けサービス「よつばオンラインドクター」の申込み受付を開始いたしました。

海外在住日本人を取り巻く医療環境は、近年大きく変化しています。現地医療機関の医療費高騰、地域ごとの医療品質の差、日本語で受診できる医療機関へのアクセスの難しさなどにより、体調不良時の判断負担は以前にも増して大きくなっています。

「よつばオンラインドクター」は、こうした海外生活の医療不安に対し、日本人医師へ日本語で相談できる環境を提供するオンライン医療相談サービスです。受診前後の不安整理、現地医療機関の受診判断、市販薬（OTC医薬品）に関する相談に加え、必要に応じて医師が発行する日本語・英語の相談レポートの提供にも対応します。また、最短30分以内でのオンライン面談も可能です。

※オンライン面談は、医師の空き状況、相談内容、時間帯等により、実施までの時間が異なります。最短30分以内での対応を保証するものではありません。

本サービスは、Medifellowが有する33科・500人以上の日本人専門医によるオンライン診療・医療相談体制を活用しています。Medifellowはこれまで、受診行動の適正化、治療方針の確認、紹介状を介した医療情報の伝達、市販薬（OTC医薬品）に関する助言、現地医療機関での聞き取りサポートなどを通じ、世界中の日本人の医療不安に寄り添ってきました。

個人向けプランは、180日間198USDの定額制で提供します。契約期間中は、所定の利用条件に基づき、追加料金なしで継続的に相談いただけます。

※料金は予告なく変更となる場合があります。

また、SumLuck株式会社では、個人利用だけでなく、企業・団体向けの包括契約も受け付けています。海外駐在員や帯同家族、長期出張者の医療不安を軽減する福利厚生・健康支援サービスとして、対象人数や利用条件に応じた導入プランをご提案します。

なお、本サービスは医療相談を中心とした支援サービスであり、緊急医療の提供を目的とするものではありません。緊急時には現地の救急医療機関の受診を優先してください。



サービス詳細は、公式サイト（https://onlinedr.jp/）をご確認ください。

本件に関するお問い合わせ先

よつばオンラインドクター運営事務局

SumLuck株式会社

reception@onlinedr.jp