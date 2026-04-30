株式会社エミッシュ × 有限会社エンコントロ、業務提携を発表

株式会社エミッシュ株式会社エミッシュ × 有限会社エンコントロ、業務提携を発表

株式会社エミッシュ（東京都目黒区／代表取締役 柴田 真希）は、有限会社エンコントロ（埼玉県新座市／代表取締役 小森 佳吾）と業務提携を開始し、食品・消費財メーカー向けの新しいサンプリングサービスの提供を開始しました。

■業務提携の背景

これまでのサンプリングにおいて、クライアント企業はPR会社・倉庫・配送業者をそれぞれ個別に管理する必要があり、コミュニケーションコストの増大や、ブランド体験の一貫性が保ちにくいという課題がありました。また消費者の価値観が多様化する現代、単に「商品を配る」だけのサンプリングでは、ブランドの想いを届けることが難しくなっています 。

そこでわたしたちは、管理栄養士や食の専門家が紡ぐ「おいしい・健やかな暮らし」への知見と、それを正確かつ丁寧に届ける「物流」を一つにしました 。単なる作業の効率化ではなく、玄関先で箱を開けた瞬間に、その人のライフスタイルに寄り添った「驚きと笑み」が生まれる体験を提供したい。そんな想いから本提携に至りました。

■本提携によって実現すること

本業務提携により、以下のような対応が可能となります。

◎クライアントからの依頼を一括受注し、最適なターゲットへのサンプリングをワンストップで実施

◎エンコントロのWMSによる顧客属性に応じた同梱物の自動振り分け

◎食品対応のロット管理・賞味期限チェックによる高い品質保証

◎環境配慮型（テープ不要）の独自段ボールへの対応

■提供サービス内容（全3プラン）

【プラン1】生活者に寄り添う ストーリーサンプリングPLAN

クライアント様が保有する顧客リストを属性ごとにセグメント分けし、ターゲットに最適な「レシピ付きPRチラシ」を自動同梱するプランです。対象者によってレシピやメッセージを最適化することで、メーカー様の「届けたい想い」をより深く、正確にユーザーへ浸透させます。

＜活用例：1人前から使える「鍋つゆ」のサンプル配布＞

20代単身層 → 手軽に作れる「1人分映えメニュー」

30～40代子育て世代 → 家族で満足できる「4人分節約メニュー」

50～60代夫婦 → 体に優しい「2人分健康メニュー」

【プラン2】食の専門家 特化型サンプリングPLAN

管理栄養士やフードコーディネーターなど、当社ネットワークに所属する食のプロフェッショナル層に直接アプローチできるプランです。保有資格・年代・居住地域などの属性に合わせて、サンプル品や同梱資料をきめ細やかにカスタマイズできます。

【プラン3】スタジオ連動！五感でつながる 体験・実演サンプリングPLAN

配送箱に専用のQRコードを同梱し、物流とデジタルコンテンツを融合させる次世代型のプランです。当社のキッチンスタジオで収録したYouTubeコンテンツやオンライン講座へ誘導し、商品の活用レクチャーを実施します。スタジオでのリアルイベントとオンラインを連携させることで、全国のユーザーを体験型コミュニティへと誘います。

■各社の役割

【株式会社エミッシュ】

◎クライアントからの受注・ターゲット選定

◎属性別レシピの企画・開発・撮影

◎食の専門家ネットワークの管理・キャスティング

◎キッチンスタジオを活用したコンテンツ制作・イベント企画

【有限会社エンコントロ】

◎商品の入庫・保管・梱包・発送

◎WMSによる属性別同梱物の自動振り分け

◎食品対応ロット管理・賞味期限チェック

■今後の展開

本提携を通じて「誰に、何を、どんな想いで届けるか」というストーリーの構築から、玄関先までのラストワンマイルをワンストップで完結できる体制を確立しました。 食品・消費財メーカー様が抱えるサンプリングの課題を解決するだけでなく、「届ける」の先にある「心を動かす体験」をデザインし、サンプリングの新しい業界標準を創造してまいります。

また、両社は共に子育て世代、特に女性の活躍を願う企業です。「ただ物を運ぶ」だけの物流を、「女性の挑戦と食卓の笑みを支えるインフラ」へと昇華させ、誰もがわたしらしく輝ける新たなフィールドと雇用の創出を目指してまいります。

■有限会社エンコントロ 会社概要

会社名 ：有限会社エンコントロ

代表者 ：代表取締役 小森 佳吾

所在地 ：埼玉県新座市菅沢1-3-6

設立 ：2005年8月

事業内容：物流・フルフィルメント・コンサルティング

URL ：https://encontro.net/

2005年設立。埼玉県新座市を本社に、首都圏に複数の物流センターを展開。4年で売上約13倍・営業利益率9.5%を達成した高成長物流企業。WMSによる高精度な出荷管理と、子育て世代が安心して働ける柔軟な労働環境づくりを推進している。

■株式会社エミッシュ 会社概要

会社名 ：株式会社エミッシュ

代表者 ：代表取締役 柴田 真希

所在地 ：東京都目黒区南3-13-15

設立 ：2012年9月12日

事業内容：レシピ開発・撮影、食専門家のキャスティング、商品開発・コンサルティング、キッチンスタジオ運営 等

URL ：https://www.e-mish.com/

管理栄養士の資格を持つ代表・柴田真希を中心に、「食卓を笑みでいっぱいに」をミッションに掲げ、食の専門家ネットワーク「栄養士ラボ(R)」「Love Table Labo」を運営。食品・消費財メーカーへのコンテンツ企画・PR支援を手がける。