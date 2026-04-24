獣医用麻酔機器市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月22に「獣医用麻酔機器市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。獣医用麻酔機器に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
獣医用麻酔機器市場の概要
獣医用麻酔機器市場に関する当社の調査レポートによると、獣医用麻酔機器市場規模は 2035 年に約 12.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 獣医用麻酔機器市場規模は約 6 億米ドルとなっています。獣医用麻酔機器に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、獣医用麻酔機器市場のシェア拡大は、ペットにおけるがん、整形外科疾患、歯科疾患、および外傷症例の発生率上昇に起因するものであり、これが高度な外科手術や診断処置へのニーズを押し上げています。
例えば、当社の分析によれば、歯科疾患はペットにおいて最も一般的な臨床疾患の一つであり、犬の80%以上、猫の70%以上に影響を及ぼしています。こうした処置には、安全かつ精密に制御された麻酔供給システムが不可欠となります。
獣医用麻酔機器に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/veterinary-anesthesia-equipment-market/590642224
獣医用麻酔機器に関する市場調査によると、動物病院や診療所、救急救命センター、専門的な動物医療施設における獣医関連のインフラおよびサービスの急速な拡充に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、麻酔器、人工呼吸器、モニターといった獣医用麻酔システムの高額な導入費用に加え、消耗品や保守点検にかかる継続的なコストが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347939/images/bodyimage1】
獣医用麻酔機器市場セグメンテーションの傾向分析
獣医用麻酔機器市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、獣医用麻酔機器の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、技術別と地域別に分割されています。
獣医用麻酔機器市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642224
獣医用麻酔機器市場は、アプリケーション別に基づいて、伴侶動物外科、家畜外科、馬外科、エキゾチックアニマル外科、研究／学術利用に分割されています。
このうち伴侶動物外科分野は、ペット飼育率の上昇や伴侶動物の「人間化（家族化）」、専門的な獣医療サービスの急速な進展、さらには予防医療や選択的治療への関心の高まりを背景に、予測期間を通じて50%の市場シェアを占めると予測されています。
獣医用麻酔機器の地域市場の見通し
獣医用麻酔機器市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中でも、北米市場は予測期間中、35%の市場シェアを占めると見込まれています。その背景には、高いペット飼育率やペットの「人間化」傾向に加え、獣医療施設や専門センター、紹介センターから成る充実したネットワークの存在、さらには統合型麻酔ワークステーションやAI搭載と自動化麻酔ソリューションといった先進技術の早期導入が挙げられます。
獣医用麻酔機器市場の概要
獣医用麻酔機器市場に関する当社の調査レポートによると、獣医用麻酔機器市場規模は 2035 年に約 12.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 獣医用麻酔機器市場規模は約 6 億米ドルとなっています。獣医用麻酔機器に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、獣医用麻酔機器市場のシェア拡大は、ペットにおけるがん、整形外科疾患、歯科疾患、および外傷症例の発生率上昇に起因するものであり、これが高度な外科手術や診断処置へのニーズを押し上げています。
例えば、当社の分析によれば、歯科疾患はペットにおいて最も一般的な臨床疾患の一つであり、犬の80%以上、猫の70%以上に影響を及ぼしています。こうした処置には、安全かつ精密に制御された麻酔供給システムが不可欠となります。
獣医用麻酔機器に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/veterinary-anesthesia-equipment-market/590642224
獣医用麻酔機器に関する市場調査によると、動物病院や診療所、救急救命センター、専門的な動物医療施設における獣医関連のインフラおよびサービスの急速な拡充に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、麻酔器、人工呼吸器、モニターといった獣医用麻酔システムの高額な導入費用に加え、消耗品や保守点検にかかる継続的なコストが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347939/images/bodyimage1】
獣医用麻酔機器市場セグメンテーションの傾向分析
獣医用麻酔機器市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、獣医用麻酔機器の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、技術別と地域別に分割されています。
獣医用麻酔機器市場のサンプルコピーの請求:
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獣医用麻酔機器市場は、アプリケーション別に基づいて、伴侶動物外科、家畜外科、馬外科、エキゾチックアニマル外科、研究／学術利用に分割されています。
このうち伴侶動物外科分野は、ペット飼育率の上昇や伴侶動物の「人間化（家族化）」、専門的な獣医療サービスの急速な進展、さらには予防医療や選択的治療への関心の高まりを背景に、予測期間を通じて50%の市場シェアを占めると予測されています。
獣医用麻酔機器の地域市場の見通し
獣医用麻酔機器市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中でも、北米市場は予測期間中、35%の市場シェアを占めると見込まれています。その背景には、高いペット飼育率やペットの「人間化」傾向に加え、獣医療施設や専門センター、紹介センターから成る充実したネットワークの存在、さらには統合型麻酔ワークステーションやAI搭載と自動化麻酔ソリューションといった先進技術の早期導入が挙げられます。