株式会社ユナイテッドアローズ(代表取締役社長 執行役員CEO：松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区)が展開する「CITEN(シテン)」は、本日2026年4月24日(金)より、タレントの丸山礼さんと、モデルのミチさんを起用した2026年夏のプロモーションをスタートします。





キービジュアル





本プロモーションでは、日常生活の中に自然に溶け込む「CITEN」の魅力を、ファッション性と親しみやすさを兼ね備えた丸山さんとミチさんの表現を通して紹介し、今シーズンのマストアイテムやスタイリング情報を発信します。





丸山 礼さんは、バラエティ番組やドラマなど幅広い分野で活動し、親しみやすいキャラクターと等身大の表現力で共感を集めている存在です。一方、ミチさんは自身の感性を生かしたスタイルを発信し、ファッションを軸に多方面で活躍しています。

今回の撮影では、「芸能界の家族」というほどプライベートでも仲の良い丸山 礼さんとミチさんが自身でカメラを持ってお互いを撮影しました。同じ空間の中で過ごす時間や距離感をそのまま切り取り、何気ない仕草や視線、スタイリングを通して、生活の中に溶け込む「CITEN」の夏の装いを表現しています。たくさんの写真を撮影した中で、お互いのベストショットをお二人のコメントと共にご紹介いたします。

また、プロモーションの動画やビジュアルは、「CITEN」各店舗でのPOPや特設サイトに加えて「CITEN」公式アカウントのInstagramとX、丸山 礼さんのInstagramにてお披露目します。





スペシャルコンテンツ「丸山 礼とミチ それぞれのスタイルでいこう」

https://store.united-arrows.co.jp/s/brand/citen/feature/2026/rei-michi/





【撮影：丸山礼】ミチ

【撮影：丸山礼】ミチ2





【丸山 礼さんコメント】

東京の芸能界で家族のように仲良くしてくれるミチちゃんと春全開のCITENのお洋服たちを纏って撮影をできたことが、全瞬間楽しくて出会えて嬉しいなぁと思いました。

ベストショットは、河川敷の自転車越しのミチちゃんが被写体としてヘアも顔もポーズもとっても素敵でした！さわやかで少しまどろみも感じるミチ、忘れられない！！太陽が燦々系だったので結構眩しくてお互いのことあまり直視できなくてウケました笑





【撮影：ミチ】丸山礼

【撮影：ミチ】丸山礼2





【ミチさんコメント】

普段から仲良しで大好きな丸山 礼ちゃんとの撮影、上がりのデータを見てお互いの顔が仕事モードではなくて素の表情をしていて少し照れます。朝からの撮影でしたが、あっという間すぎて終わらないで欲しいと思ってました！ベストショットは、河川敷で飛んでる礼ちゃんです、結構何回か撮って挑戦しました。個人的にお気に入りは礼ちゃんが鼻にクリームを付けてるショットです、可愛い。





丸山礼_宣材写真





丸山 礼(まるやま・れい)／プロフィール

1997年4月1日生まれ、北海道出身。

多彩なものまねレパートリーでバラエティから情報番組まで幅広く活躍。自身のYouTubeチャンネルも登録者数126万人を誇り人気となっている。NHKドラマ「ワタ

シってサバサバしてるから」シリーズの主演で俳優としても注目を集め、映画「夏目アラタの結婚」で映画初出演を果たした。2025年にはNHK大河ドラマ「べらぼう～

蔦重栄華乃夢噺～」、テレビ朝日系「大追跡～警視庁SSBC強行犯係～」に出演。

2026年にはNHK連続テレビ小説「風、薫る」、ミュージカル「レイディ・ベス」にも出演中。





ミチ_宣材写真





ミチ(みち)／プロフィール

1998年3月6日生まれ。雑誌「Sweet」レギュラーモデル。中国語を得意とするバイリンガルであり、ビューティ・ファッションとさまざまな舞台でグローバルに活動。

コスメ・アパレルなどのプロデュースも行い、そのセンスが同世代を中心に注目される。SNSフォロワーは合計200万人超え、Z世代が今最も注目するファッションアイ

コン的存在。2024年に自身初の写真集「25」を発売、Amazon書籍ランキング1位を獲得。2025年秋より俳優活動を本格的に始動し、新たな一面に注目が集まっている。









■CITENについて

2021年秋冬シーズンにデビュー。ブランド名は「始点」「視点」「支点」に由来し、「始まりの場所 要になる場所でありたい」という想いを込めています。ブランドコンセプトに「FUTURE ESSENTIALS.」を掲げ、“これからの良い服”について真摯に向き合い、長く・快適で・様々なライフスタイルにフィットするアイテムを提案しています。









■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。

「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。





「CITEN」は今春、アミュプラザ博多店(3月13日オープン)、イオンモール大高店(4月28日オープン予定)が新しく加わり、全国18店舗となります(期間限定店舗も含む)。









■丸山 礼さんとミチさんを起用したビジュアルと使用アイテムについて

＊価格は全て税込みです。／＊全て「CITEN」オリジナルアイテムです。





丸山礼LOOK1





・TOLIGHT×CITENプリントT ： 4,950円

・メッシュニットカーディガン ： 4,950円

・ハシゴレース切替スカート ： 6,930円

・カラーミックスビーズネックレス： 2,200円





丸山礼LOOK2





・CITENエッセンシャルポロシャツ： 3,960円

・ストライプシャツ ： 6,930円

・ウォッシュツイルツープリーツショートパンツ： 6,930円





丸山礼LOOK3





・RUSSELL×CITEN：スウェット ：7,920円

・エッセンシャルシャツ ： 5,940円

・ベルテッドウォッシュツイルパンツ ： 7,920円

・ウォッシュドステートメントキャップ ： 3,960円

・ロープロファイルスニーカー ： 5,940円

・ステンレスデザインチェーンネックレス： 2,530円





丸山礼LOOK4





・クロシェ風ニットスキッパートップ ： 6,930円

・カップ付きキャミソール ： 2,970円

・TOLIGHT× CITENパンツ ： 7,920円

・ステンレスドロップバースネークチェーンネックレス： 2,530円





丸山礼LOOK5





・スカーフデニムシャツ ： 6,930円

・ベルテッドデニムパンツ ： 7,920円

・CITENクルクルパッチンギンガムトートバッグ： 1,980円

・CITENパデッドスリッパシューズ ： 5,940円

・カラバリクリアハートブレスレット ： 2,530円





ミチLOOK1





・MILLER×CITENスリットTシャツ： 4,950円

・カプリパンツ ： 5,940円





ミチLOOK2





・エッセンシャルシャツ ： 5,940円

・MILLER×CITENカップ付きタンクトップ： 4,950円

・セミショートチノパンツ ： 5,940円

・ステンレススクエアボリュームピアス ： 2,200円





ミチLOOK3





・シャーリングロゴTシャツ ： 4,950円

・ダメージデニムストレートパンツ： 6,930円

・CITENロゴ刺繍キャップ ： 3,960円

・スタープレートブレスレット ： 2,200円





ミチLOOK4





・スカーフデニムシャツ ： 6,930円

・デニムイージーカーブパンツ： 6,930円

・ステンレスフープピアス ： 2,200円





ミチLOOK5





・クロシェ風ニットベスト ： 5,940円

・チビTシャツ ： 2,970円

・ハシゴレース切替スカート ： 6,930円

・CITENパデッドギンガム巾着 ： 3,960円

・フラワーモチーフビーズネックレス： 2,200円