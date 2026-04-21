Chatlock、日本市場向けスマートロック事業の本格展開を開始--鍵の持ち忘れ対策とキーレス生活を提案

チャットロック株式会社

チャットロック株式会社（chatlock）はこのたび、日本市場におけるスマートロック事業の本格展開を開始しました。本取り組みは、日本国内ユーザーへの情報提供およびサポート体制の強化を目的としています。

2026年、スマートホーム技術の標準化が進む中、キーレス生活はホームセキュリティの基盤となりました。スマートロックブランド「Chatlock」は、個人住宅の利便性向上だけでなく、工業グレードの製品基準とあらゆるシーンへの適応力を武器に、一般住宅から産業施設まで、多角的なニーズに応える安全かつ効率的なソリューションを提供しています。

「鍵を忘れた。」

「カバンの中で鍵が見つからない。」

「荷物で両手がふさがってドアが開けられない。」

これらは些細なことに思えて、日常的に繰り返されるストレスです。

Chatlockは、ドアロックを単なる「防犯ツール」ではなく、「生活効率を向上させる重要なデバイス」と定義しています。スマート化によって物理的な鍵への依存をなくし、無駄な時間コストや心理的負担を軽減します。

スマートロック市場は、単なる便利機能からスマートホームとの連携へと進化しています。ChatlockはBluetooth、Wi-Fi、Zigbee、Matterに対応し、家庭内の様々なデバイスとの連携を可能にしています。



日本の住宅環境への対応



スマートロック導入において重要となる設置適合性について、ChatlockはMIWA、GOAL、LIXILなど日本で広く使用されている錠前への対応を進めています。これにより、多くの住宅で導入が可能となります。



多様な解錠方法

顔認証、指紋認証、パスコード、スマートフォンアプリなど複数の解錠手段に対応し、利便性と安全性の両立を図っています。

利用シーン

戸建て住宅、マンション、民泊、オフィスなど幅広い用途に対応しています

さらに、公式YouTube、Instagram、Xでの情報発信を開始したことで、製品の活用方法や設置サポートに関する最新情報を、これまで以上に多くのお客様へ届けることが可能になりました。初めてスマートロックを導入する方から、究極のセキュリティを求めるギークユーザーまで、私たちの専門チームとSNSを通じた情報提供が、皆様の安心・便利な「キーレス生活」を支えます。

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/

X:https://x.com/chatlock2018

【Chatlockについて】

Chatlockはスマートロックの研究開発・製造・販売を行う企業です。「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、住宅、オフィス、ホテルなど幅広い分野にソリューションを提供しています

公式サイト：https://www.chatlock.co.jp/jp(https://www.chatlock.co.jp/jp)

Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2R1Y7T2?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2R1Y7T2?th=1)