【EGテスティングサービス株式会社】世界各地でアクセシビリティを考える一日「GAAD Japan 2026」協賛のお知らせ

イー・ガーディアン株式会社

イー・ガーディアン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高谷 康久、以下「イー・ガーディアン」）のグループ会社であるEGテスティングサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：堤 雄太郎、以下「EGテスティングサービス」）は、2026年5月21日（木）に開催される「GAAD Japan 2026」に協賛いたします。

イー・ガーディアングループは、安心・安全なインターネット環境の実現に向け、ネットパトロール、カスタマーサポート、デバッグ、脆弱性診断などネットセキュリティに関わるサービスを一気通貫で提供しており、昨今では市場における生成AI技術の発展を受け、AI技術を活用したITソリューション開発にも注力しております。なかでも、EGテスティングサービスは、ゲーム・Webサイト・モバイルアプリ等のソフトウェアやハードウェアのテスト（第三者検証）、デバッグ業務を提供し、製品・サービスの品質担保を専門としてまいりました。

昨今、2024年4月の障害者差別解消法改正による合理的配慮の義務化を背景に、デジタルアクセシビリティへの関心は一層高まっています。EGテスティングサービスでは、アクセシビリティを「一部の人のための特別な対応」ではなく、「すべてのユーザーにとっての品質」と捉え、開発上流工程からのWebアクセシビリティ診断や、継続的な品質維持を支援する「Webアクセシビリティコンシェルジュ」などのサービスを提供しております。

このような背景を受け、EGテスティングサービスは、世界各地でデジタル分野のアクセシビリティを啓発する「Global Accessibility Awareness Day（GAAD）」の日本版イベントである「GAAD Japan 2026」の趣旨に賛同し、協賛することを決定いたしました。本イベントへの協賛を通じ、アクセシビリティの重要性を広く伝えると同時に、専門的な検証技術を通じて、障がいの有無や年齢、利用環境にかかわらず、誰もが情報にアクセスし、サービスを享受できる社会の実現に貢献してまいります。

今後も、イー・ガーディアングループは、専門性と質の高いサービスを提供し、ミッションである「We Guard All」の実現に向け、人々の生活をより便利に、豊かにするサービス・製品の開発に尽力して参ります。

【GGAD Japan 2026 開催概要】

毎年5月の第3木曜日に、世界各地でデジタル分野（Web、ソフトウェア、モバイルなど）の「アクセシビリティ」を考える「Global Accessibility Awareness Day（GAAD）」に合わせて開催されるイベントです。

イベント名 ： GAAD Japan 2026

日時 ： 2026年5月21日（木）10:30～18:20 ※予定

会場 ： オンライン（YouTubeライブ配信）

参加費 ： 無料（事前申し込み制）

公式サイト ： https://www.gaad.jp/

【イー・ガーディアングループ 概要】

1998年設立。2016年に東証一部上場。2022年に東証プライム市場へ移行。イー・ガーディアンはネットパトロール、カスタマーサポート、デバッグ、脆弱性診断などネットセキュリティに関わるサービスを一気通貫で提供する総合ネットセキュリティ企業です。センターは、提携先を含めてグループで国内8都市海外3都市19拠点の業界最大級の体制を誇ります。昨今はFintech・IoT業界への参入やAI・IT活用によるDX推進、セキュリティ関連サービスの拡充など、時代を捉えるサービス開発に従事し、インターネットの安心・安全を守っております。

■EGテスティングサービス株式会社 会社概要

代表者 ：代表取締役 堤 雄太郎

所在地 ：東京都豊島区西池袋5丁目14-8

設立 ：2014年10月1日

資本金 ：2,500万円（2025年9月末日現在）

業務内容 ：ソフトウェア及びハードウェアのデバッグ業務

URL ：https://www.eg-testing.co.jp/

■イー・ガーディアン株式会社 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 高谷 康久

所在地 ：東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー8F

設立 ：1998年5月

資本金 ：1,967百万円（2025年9月末日現在）

業務内容 ：ブログ・SNS・掲示板企画コンサルティング/リアルタイム投稿監視/ユーザーサポート/

オンラインゲームカスタマーサポート/コンプライアンス対策・風評・トレンド調査/

コミュニティサイト企画・サイト運営代行・広告審査代行サービス業務/人材派遣業務

URL ：https://www.e-guardian.co.jp/