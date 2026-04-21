高電圧通電配線装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（単相配線、三相配線）・分析レポートを発表
2026年4月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高電圧通電配線装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高電圧通電配線装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、高電圧通電配線装置市場について詳細かつ包括的に分析したものであり、市場規模、成長見通し、競争環境、地域別動向などを多角的に評価しています。
2024年時点の市場規模は21.24億米ドルであり、2031年には39.50億米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は9.4%と高く、電力インフラ需要の拡大により力強い成長が見込まれています。
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本製品は高電圧電流を伝送するために設計された電気機器であり、主に接続、配電、送電の役割を担います。システム、工業施設、変電所などで広く使用されており、高い耐電圧性能と優れた導電性、安全性を備えている点が特徴です。これにより、効率的かつ安定した電力供給が可能となります。
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市場分析では、製造企業、地域、製品タイプ、用途別に定量および定性の両面から検討が行われています。
2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移が整理されており、市場の変化や需要構造の動向が明確に示されています。これにより、将来的な成長機会の把握が可能となっています。
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製品区分では単相配線と三相配線に分類され、用途区分では住宅、商業、産業の各分野に分けられています。特に産業分野では高電圧設備の導入が進んでおり、需要拡大の主要な要因となっています。
一方で住宅および商業分野においても電力需要の増加に伴い市場が拡大しています。
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競争環境においては、Legrand、Schneider Electric、ABB、Eaton Corporation PLC、Honeywell International, Inc.、Panasonic Holdings Corporation、Hubbell, Inc.、Leviton Manufacturing Co., Inc.、Siemens、Signify Holding.などの主要企業が市場を牽引しています。
これらの企業は製品開発や地域展開を通じて競争優位性を確立しており、市場シェアの拡大を図っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分けて分析されています。中でもアジア太平洋地域は電力インフラ整備や工業化の進展により高い成長が期待されています。
一方、北米や欧州では既存インフラの更新需要が市場を支えています。各地域の政策や規制も市場動向に大きな影響を与えています。
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市場の成長要因としては、電力需要の増加、再生可能エネルギー導入の拡大、電力網の近代化が挙げられます。一方で原材料コストの上昇や規制対応コストの増加が制約要因となっています。
また、新技術の導入や製品の高性能化は市場における重要な機会とされています。
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さらに、産業構造の分析では主要原材料や供給業者、流通経路が整理されており、サプライチェーンの全体像が明らかにされています。販売チャネルや顧客層の分析により、企業はより効果的な市場戦略を策定することが可能となります。
加えて、競争環境分析により市場参入障壁や競争強度が評価されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高電圧通電配線装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高電圧通電配線装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、高電圧通電配線装置市場について詳細かつ包括的に分析したものであり、市場規模、成長見通し、競争環境、地域別動向などを多角的に評価しています。
2024年時点の市場規模は21.24億米ドルであり、2031年には39.50億米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は9.4%と高く、電力インフラ需要の拡大により力強い成長が見込まれています。
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本製品は高電圧電流を伝送するために設計された電気機器であり、主に接続、配電、送電の役割を担います。システム、工業施設、変電所などで広く使用されており、高い耐電圧性能と優れた導電性、安全性を備えている点が特徴です。これにより、効率的かつ安定した電力供給が可能となります。
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市場分析では、製造企業、地域、製品タイプ、用途別に定量および定性の両面から検討が行われています。
2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移が整理されており、市場の変化や需要構造の動向が明確に示されています。これにより、将来的な成長機会の把握が可能となっています。
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製品区分では単相配線と三相配線に分類され、用途区分では住宅、商業、産業の各分野に分けられています。特に産業分野では高電圧設備の導入が進んでおり、需要拡大の主要な要因となっています。
一方で住宅および商業分野においても電力需要の増加に伴い市場が拡大しています。
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競争環境においては、Legrand、Schneider Electric、ABB、Eaton Corporation PLC、Honeywell International, Inc.、Panasonic Holdings Corporation、Hubbell, Inc.、Leviton Manufacturing Co., Inc.、Siemens、Signify Holding.などの主要企業が市場を牽引しています。
これらの企業は製品開発や地域展開を通じて競争優位性を確立しており、市場シェアの拡大を図っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分けて分析されています。中でもアジア太平洋地域は電力インフラ整備や工業化の進展により高い成長が期待されています。
一方、北米や欧州では既存インフラの更新需要が市場を支えています。各地域の政策や規制も市場動向に大きな影響を与えています。
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市場の成長要因としては、電力需要の増加、再生可能エネルギー導入の拡大、電力網の近代化が挙げられます。一方で原材料コストの上昇や規制対応コストの増加が制約要因となっています。
また、新技術の導入や製品の高性能化は市場における重要な機会とされています。
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さらに、産業構造の分析では主要原材料や供給業者、流通経路が整理されており、サプライチェーンの全体像が明らかにされています。販売チャネルや顧客層の分析により、企業はより効果的な市場戦略を策定することが可能となります。
加えて、競争環境分析により市場参入障壁や競争強度が評価されています。