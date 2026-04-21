【実態整理】myfans・ファンティア・CandFansは風営法の対象になるのか？2026年時点の規制と注意点を整理
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347307/images/bodyimage1】
SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp ）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、myfans・ファンティア・CandFansといったファンクラブ型サービスに関する風営法上の位置づけについて、実務上の相談傾向および公開情報をもとに整理し公開いたします。近年は「myfans 風営法」「ファンティア 違法」「CandFans 安全性」などの検索が増加しており、収益化だけでなく法的リスクへの関心も高まっています。
■ 背景
myfansやファンティア、CandFansといったサービスは、個人がコンテンツを発信し収益化できるプラットフォームとして急速に普及しています。一方で、「このビジネスは合法なのか」「届出は必要なのか」といった法的な不安に関する相談も増加しています。
■ 実態整理
結論として、これらのサービス自体は違法ではありませんが、投稿内容や収益化の方法によっては風営法の対象となる可能性があります。特に、一定の条件を満たす場合、「映像送信型性風俗特殊営業」に該当すると解釈されるケースがあります。
この区分に該当する場合、営業開始の前に公安委員会への届出が必要とされており、無届で運用した場合は罰則の対象となる可能性があります。
また重要なのは、プラットフォーム側が届出をしているかどうかではなく、「実際に収益を得ている運用者個人」が営業主体とみなされる点です。つまり、同じサービス上であっても、アカウントごとに個別の判断が必要になります。
さらに、複数アカウントを運用している場合は、それぞれ別の営業として扱われる可能性があり、個別に届出が必要になるケースもあるとされています。
■ 注意点
特に見落とされやすいのが「収益化の有無」です。一般的に、収益を伴わない場合は届出が不要とされるケースもありますが、収益化した時点で扱いが変わる可能性があります。
また、届出には事務所の設定が必要となる点も大きなハードルです。自宅運用の場合でも、物件の使用承諾などが必要になるケースがあり、想定以上にハードルが高いという実態も見られます。
■ SEO・検索動向から見た変化
検索傾向としては、「稼ぎ方」から「安全性」「違法性」「リスク」へと関心がシフトしています。これは、すでに市場に参入したユーザーが増え、単なる収益化ではなく「継続できるかどうか」を重視する段階に入っていることを示しています。
■ 考察
myfansやファンティア、CandFansは今後も市場拡大が見込まれる一方で、規制との関係は無視できない要素となっています。特に個人で収益化を行う場合、単にSNS運用や集客だけでなく、法的な位置づけを理解した上で設計する必要があります。
また、実務上は「グレーな運用」をしているケースも多く見られますが、長期的に運用する場合はリスク管理の重要性が高まります。
■ まとめ
2026年時点において、myfans・ファンティア・CandFansは合法的に利用可能なサービスである一方、運用方法によっては風営法の対象となる可能性があります。特に収益化の有無、コンテンツ内容、運用形態によって扱いが変わるため、事前に理解しておくことが重要です。今後は収益性だけでなく、法的リスクを踏まえた運用設計が求められるフェーズに入っていると考えられます。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、SNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。収益化導線や運用設計がすでに整っているアカウントを活用することで、ゼロからの構築に比べて効率的に運用を開始できる選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト： https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp ）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、myfans・ファンティア・CandFansといったファンクラブ型サービスに関する風営法上の位置づけについて、実務上の相談傾向および公開情報をもとに整理し公開いたします。近年は「myfans 風営法」「ファンティア 違法」「CandFans 安全性」などの検索が増加しており、収益化だけでなく法的リスクへの関心も高まっています。
■ 背景
myfansやファンティア、CandFansといったサービスは、個人がコンテンツを発信し収益化できるプラットフォームとして急速に普及しています。一方で、「このビジネスは合法なのか」「届出は必要なのか」といった法的な不安に関する相談も増加しています。
■ 実態整理
結論として、これらのサービス自体は違法ではありませんが、投稿内容や収益化の方法によっては風営法の対象となる可能性があります。特に、一定の条件を満たす場合、「映像送信型性風俗特殊営業」に該当すると解釈されるケースがあります。
この区分に該当する場合、営業開始の前に公安委員会への届出が必要とされており、無届で運用した場合は罰則の対象となる可能性があります。
また重要なのは、プラットフォーム側が届出をしているかどうかではなく、「実際に収益を得ている運用者個人」が営業主体とみなされる点です。つまり、同じサービス上であっても、アカウントごとに個別の判断が必要になります。
さらに、複数アカウントを運用している場合は、それぞれ別の営業として扱われる可能性があり、個別に届出が必要になるケースもあるとされています。
■ 注意点
特に見落とされやすいのが「収益化の有無」です。一般的に、収益を伴わない場合は届出が不要とされるケースもありますが、収益化した時点で扱いが変わる可能性があります。
また、届出には事務所の設定が必要となる点も大きなハードルです。自宅運用の場合でも、物件の使用承諾などが必要になるケースがあり、想定以上にハードルが高いという実態も見られます。
■ SEO・検索動向から見た変化
検索傾向としては、「稼ぎ方」から「安全性」「違法性」「リスク」へと関心がシフトしています。これは、すでに市場に参入したユーザーが増え、単なる収益化ではなく「継続できるかどうか」を重視する段階に入っていることを示しています。
■ 考察
myfansやファンティア、CandFansは今後も市場拡大が見込まれる一方で、規制との関係は無視できない要素となっています。特に個人で収益化を行う場合、単にSNS運用や集客だけでなく、法的な位置づけを理解した上で設計する必要があります。
また、実務上は「グレーな運用」をしているケースも多く見られますが、長期的に運用する場合はリスク管理の重要性が高まります。
■ まとめ
2026年時点において、myfans・ファンティア・CandFansは合法的に利用可能なサービスである一方、運用方法によっては風営法の対象となる可能性があります。特に収益化の有無、コンテンツ内容、運用形態によって扱いが変わるため、事前に理解しておくことが重要です。今後は収益性だけでなく、法的リスクを踏まえた運用設計が求められるフェーズに入っていると考えられます。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、SNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。収益化導線や運用設計がすでに整っているアカウントを活用することで、ゼロからの構築に比べて効率的に運用を開始できる選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト： https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
プレスリリース詳細へ