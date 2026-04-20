パチンコ新機種『e 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』発売のお知らせ

円谷フィールズホールディングス株式会社

円谷フィールズホールディングス株式会社の連結子会社であるフィールズ株式会社は、このたびパチンコ新機種『e 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』を発売することになりましたので、お知らせいたします。

本機種はスマートパチンコ機（スマパチ）として登場します。

■TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』について

働かず、他人と関わりもせず部屋に引きこもりゲームやネットに明け暮れる34歳の男が、家を追い出された途端にトラックに轢かれ命を落としてしまいます。しかし、気が付くと男は剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生。前世の後悔と記憶を糧に、個性豊かな仲間たちと共に過酷な試練を乗り越えて「今度こそ本気で生きていく」主人公の壮大な冒険が描かれる「人生やり直し」ファンタジーです。

原作は、理不尽な孫の手氏によるライトノベル作品で、シリーズ累計発行部数（紙＋電子）は1,800万部を突破。死後に別の世界（異世界）で生まれ変わり人生をやりなおす「異世界転生」ジャンルのパイオニアとして、小説投稿サイト「小説家になろう」発作品の中でも屈指の人気を誇り、共通の設定を持つ"フォロワー作品"を多く生み出しました。2012年の発表以来、数年間にわたって「小説家になろう」サイトで累計ランキング1位を維持するなど、多くのライトノベルファンから支持されている人気作品です。

TVアニメは、2021年に第1期、2023年に第2期第1クール、2024年に第2期第2クールが放送され、放送開始5周年にあたる本年7月には、第3期の放送が予定されています。また、新作スマートフォンゲームのリリースやグッズの展開など様々な企画も予定されています。

▷（ご参考）TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』公式サイト:

https://mushokutensei.jp/

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会

製造元／株式会社EXCITE 総発売元／フィールズ株式会社

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本機種は、パチンコ・パチスロファンのみならず、ライトノベルやアニメファンなど幅広い層に向けて2026年7月より全国のパチンコホールにてご遊技いただける予定です。