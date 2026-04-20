からだにユーグレナ「子どもの栄養サポート」シリーズが販売好調！定期顧客数※1が約3倍に急増、1万人を突破！忙しい子育て世代に、″がんばりすぎない栄養ケア″が支持拡大

株式会社ユーグレナ

株式会社ユーグレナ（本社：東京都港区、代表取締役社長：出雲 充）は、からだにユーグレナ「子どもの栄養サポート」シリーズが好調に推移していることをお知らせします。

本シリーズのうち、特に好調な「からだにユーグレナ お料理に入れるユーグレナ」、「からだにユーグレナ フルーツミックス」、「からだにユーグレナ いちごミックス」の3商品における定期顧客数※1は、直近6カ月※2で約3倍に急増し、1万人を突破しました。また、対象商品はいずれも楽天ランキングで1位を獲得※3するなど、インターネットモールにおける単品購入も好調に推移しています。本シリーズは、子どもの食事・栄養に悩みを抱える子育て世代を中心に支持が広がり、着実に成長しています。

※1 公式通販サイト「ユーグレナ・オンラインショップ」における定期顧客数

※2 2025年11月～2026年4月の6カ月間

※3 からだにユーグレナ お料理に入れるユーグレナ：楽天デイリーランキング第1位（ジャンル：食品＞調味料 ＞だし＞その他）2026年1月22日（木）更新（集計日：1月21日）、からだにユーグレナドリンク2種類アソートセット 24本（フルーツミックス・いちごミックス）：楽天週間ランキング第1位（ジャンル：ダイエット・健康＞サプリメント＞ミドリムシ）2026年4月8日（水）更新（集計日：3月30日～4月5日）

■背景にあるのは、“がんばりすぎない栄養ケア”という新しい選択肢

共働き世帯の増加※4や生活リズムの多様化により、子どもの食事に十分な時間や手間をかけることが難しい家庭は少なくありません。一方で、「成長期の子どもにしっかり栄養を摂らせたい」という想いは、多くの親に共通するニーズとして根強く存在しています。

2024年に当社が実施した調査※5では、約8割の子育て世代が子どもの健康に関して何らかの悩みを抱えており、特に「栄養バランス」「栄養の種類が豊富な食事の提供」への関心や不安が高いことが分かりました。

「子どもの栄養サポート」シリーズは、こうした家事・育児・仕事に追われる、令和の多忙な子育て世代の声をもとに開発されました。頑張るママ・パパが、無理なく子どもたちの栄養をサポートできる点が、共感と支持を集めています。

※4 専業主婦世帯と共働き世帯の推移：https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0212.html

※5 調査概要：全国の12歳以下のお子さまを持つ子育て中の男女633人を対象／インターネット調査／2024年7月実施 https://www.euglena.jp/news/20240801-2/

■販売好調の背景

本シリーズの中でも、「からだにユーグレナ お料理に入れるユーグレナ」が特に好調に推移しています。主な理由は以下の3点です。

１.いつものお料理に“入れるだけ”！「時短×栄養」ニーズの高まりに応える商品設計

共働き世帯の増加や生活リズムの多様化を背景に、「手軽に栄養を補いたい」というニーズが拡大しています。本商品は、普段のお料理に“入れるだけ”で、子どもに不足しがちな鉄分、DHA・EPAをはじめ、石垣島ユーグレナの59種の幅広い栄養素を手軽に摂取できる「鉄分入り栄養まるごとおだし」です。いつものお料理に"入れるだけ・かけるだけ"で栄養補給できる手軽さが、日常に組み込みやすく、継続しやすい点として支持を集めています。実際に、「忙しくて考える余裕がない中で、味噌汁など簡単なお料理に"入れるだけ"で栄養補給できるのが助かる」といった声が寄せられています。

２.子どもにバレずに、いろんなお料理で栄養補給できる

本商品は、毎日の食卓に違和感なく取り入れられるかつおだし風味で、「子どもにバレずに栄養を摂らせられる」点が高く評価されています。 味や見た目を大きく変えず、さまざまなお料理に使えるため、子どもの気分や好みの変化に左右されにくいことが継続利用に繋がっています。

お客様からは、「サプリなど他の健康食品は食べなくなったが、この商品はいつものお料理に入れるだけ。見た目が変わらないから気づかずに食べてくれる」「気分にムラがある子どもでも、いろいろなお料理に使えるから飽きずに食べてくれる」といった声も寄せられています。

３.生活習慣に溶け込むレシピ提案

商品設計にとどまらず、“どう使うか”までを含めた提案が継続利用に繋がっています。ママ・パパインフルエンサーの協力のもと、子育てに向き合う当事者の視点から、「混ぜるだけ」「火を使わない」「作り置きできる」といった、時短×栄養を両立する「思わず作りたくなる」レシピ提案をSNSで実施。これらの取り組みが反響を呼び、利用シーンの理解促進に寄与し、日常的な利用を後押ししています。

本シリーズは、「がんばらなきゃ」と思っていた栄養管理を、「これなら続けられる」に変えたことや、生活習慣に溶け込む提案が共感を呼び、定期顧客数の増加につながっています。

■「からだにユーグレナ お料理に入れるユーグレナ」商品概要

商品名：「からだにユーグレナ お料理に入れるユーグレナ」

容量 ：60g（6g×10本）

価格 ：2,760円（税込2,980円）

発売日：2024年11月20日（水）

販売場所：

・公式通販サイト「ユーグレナ・オンラインショップ」https://online.euglena.jp/shop/g/g100002-110040600/

・インターネットモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）

■「からだにユーグレナ お料理に入れるユーグレナ」を使用したレシピ

「からだにユーグレナ」公式Instagramアカウント（@karadanieuglena）にて公開中

https://www.instagram.com/karadanieuglena/

■「からだにユーグレナ お料理に入れるユーグレナ」を使用したレシピ

「からだにユーグレナ」公式Instagramアカウント（@karadanieuglena）にて公開中 https://www.instagram.com/karadanieuglena/

■「からだにユーグレナ フルーツミックス」「からだにユーグレナ いちごミックス」商品概要

商品名：「からだにユーグレナ フルーツミックス」「からだにユーグレナ いちごミックス」

容量 ： 125mL

価格 ： 4,032円（税込4,354円） ／1ケース（24本入り）

発売日：2024年8月1日（木）

販売場所：

・公式通販サイト「ユーグレナ・オンラインショップ」

からだにユーグレナ フルーツミックス：https://online.euglena.jp/shop/g/g100002-110040000/

からだにユーグレナ いちごミックス：https://online.euglena.jp/shop/g/g100002-110040100/

2種セット：https://online.euglena.jp/shop/g/g100002-115016700/

・インターネットモール（Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング）

■石垣島ユーグレナについて

ユーグレナは藻の仲間です。豊かな石垣島の自然で育った石垣島ユーグレナは、人間が必要とする59種の栄養素を持ち、細胞壁をもたないため、栄養の消化吸収率も高い特長があるスーパーフードです。また、環境的要素に配慮した責任ある方法で育てられていることが認められ、SDGsの目標14の達成に有効な方法の一つである「ASC-MSC 海藻（藻類）認証」を2019年1月に世界で初めて取得しています※6。

※6 2019年1月23日ニュースリリース「世界初となるASC-MSC海藻（藻類）認証を微細藻類ユーグレナとクロレラが取得」https://www.euglena.jp/news/20190123-2/

＜株式会社ユーグレナについて＞

2005年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の食用屋外大量培養技術の確立に成功。「人と地球を健康にする」というパーパスのもと、事業成長が社会課題の縮小につながるという「Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）」体現に向け、基本戦略として位置付けているバイオマスの5F（Food, Fine Chemical, Feed, Fertilizer, Fuel）に沿った形で、ヘルスケア事業、バイオ燃料事業、アグリ事業等を推進。2014年より、バングラデシュの子どもたちに豊富な栄養素を持つユーグレナクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」を継続的に実施している。

https://euglena.jp