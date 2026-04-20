シリーズ史上、最冷却・最軽量を両立。あえての「有線」がこの夏を変える。電気の力で首を冷やす『ネッククーラーLite』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『ネッククーラーLite』を4月20日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004815?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004815
本製品は、首に掛けて使うウェアラブル型のクーラーです。
2015年にサンコーが生み出した"ネッククーラー"シリーズは、累計出荷台数139万台を突破。
今年の最新モデルはあえてバッテリーを省いた有線タイプにすることで、シリーズ史上最軽量の約140gという軽さながら、最冷却 最大-17℃(環境温度より)を実現。
冷却の仕組みは、小型の冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却方式」を採用。
スイッチを入れるとわずか2秒でアルミの冷却プレートが冷たくなり始めます。
電気の力で冷却するため、長時間使用時でも冷却効率が落ちずに使えます。
強、弱、ゆらぎモードの3段階切り替えが可能。
プレート温度は環境温度よりそれぞれ強モード時約-17度、弱モード時約-9度。
ゆらぎモードは強と弱を自動で繰り返し、より冷感を維持させるモードです。
お持ちのモバイルバッテリーに繋ぐだけで、最大約5.5時間の連続使用が可能（10000mAh使用・弱モード時）。
容量が大きいモバイルバッテリーを使用すれば、さらに長時間の使用も可能です。
「バッテリー式だと使用可能時間が短い。」というお客様のお声に応え、あえてのバッテリーレス・有線で電源に繋げるモデルに。
バッテリーがない分軽量なので、首への負担も最小限に抑えられます。
サイズ可変式で、女性でも男性でもぴったりとフィットして使えます。
真夏のお出かけ時にはもちろん、通勤やデスクワーク、屋外作業など、場所やシーンを選ばず使えます。
「ネッククーラーを長時間使用したい。」
「暑さによるストレスを、軽さと冷たさで効率的に解消したい」
夏の暑さを快適に乗り切りたい、そんな方におすすめです。
＜製品特長＞
■首に掛けて使うウェアラブル型のクーラー
■小型冷蔵庫と同じペルチェ冷却方式を採用
■プレート温度は外気温より最大約-17度（強モード使用時）
■シリーズ最軽量140g
■お持ちのモバイルバッテリー接続で長時間稼働の有線モデル
■強弱2段階切り替え
■強、弱を自動的に繰り返すゆらぎモード
■サイズ調整可能で女性でも男性でもぴったりフィット
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cxeNR0YMA2A ]
＜仕様＞
・サイズ：最小：幅130×高さ45×奥行67(mm)／最大：幅160×高さ45×奥行147(mm)
・対応首周りサイズ：最小：約37cm 最大：約50cm
・重量：約140g
・電源：USB 5V 2.4A ※別売りのモバイルバッテリーをご用意ください。
・温度：強モード：外気温より-10～-17℃
弱モード：外気温より-5～-9℃
ゆらぎモード：外気温より-5～-13℃
（※外気温35℃で測定時。使用環境により異なる場合がございます。）
・使用時間：強モード：約3時間半／弱モード：約5時間半／ゆらぎモード：約4時間
（※10000mAhモバイルバッテリー使用時）
・推奨使用環境：外気温35℃以下
・セット内容：本体、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書
・材質：本体：ABS+PC、PA／冷却プレート：アルミニウム
・ケーブル長：120cm
・保証期間：購入日より6ヶ月
・発売日：2026/04/20
・型番/JAN：TKNC26SBK/4580060605453
ネッククーラーLite
[販売価格] 5,980円 (税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004815(https://www.thanko.jp/view/item/000000004815?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004815)
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
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