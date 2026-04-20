シリーズ史上、最冷却・最軽量を両立。あえての「有線」がこの夏を変える。電気の力で首を冷やす『ネッククーラーLite』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『ネッククーラーLite』を4月20日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004815?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004815

本製品は、首に掛けて使うウェアラブル型のクーラーです。

2015年にサンコーが生み出した"ネッククーラー"シリーズは、累計出荷台数139万台を突破。

今年の最新モデルはあえてバッテリーを省いた有線タイプにすることで、シリーズ史上最軽量の約140gという軽さながら、最冷却 最大-17℃(環境温度より)を実現。

冷却の仕組みは、小型の冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却方式」を採用。

スイッチを入れるとわずか2秒でアルミの冷却プレートが冷たくなり始めます。

電気の力で冷却するため、長時間使用時でも冷却効率が落ちずに使えます。

強、弱、ゆらぎモードの3段階切り替えが可能。

プレート温度は環境温度よりそれぞれ強モード時約-17度、弱モード時約-9度。

ゆらぎモードは強と弱を自動で繰り返し、より冷感を維持させるモードです。

お持ちのモバイルバッテリーに繋ぐだけで、最大約5.5時間の連続使用が可能（10000mAh使用・弱モード時）。

容量が大きいモバイルバッテリーを使用すれば、さらに長時間の使用も可能です。

「バッテリー式だと使用可能時間が短い。」というお客様のお声に応え、あえてのバッテリーレス・有線で電源に繋げるモデルに。

バッテリーがない分軽量なので、首への負担も最小限に抑えられます。

サイズ可変式で、女性でも男性でもぴったりとフィットして使えます。

真夏のお出かけ時にはもちろん、通勤やデスクワーク、屋外作業など、場所やシーンを選ばず使えます。

「ネッククーラーを長時間使用したい。」

「暑さによるストレスを、軽さと冷たさで効率的に解消したい」

夏の暑さを快適に乗り切りたい、そんな方におすすめです。

＜製品特長＞

■首に掛けて使うウェアラブル型のクーラー

■小型冷蔵庫と同じペルチェ冷却方式を採用

■プレート温度は外気温より最大約-17度（強モード使用時）

■シリーズ最軽量140g

■お持ちのモバイルバッテリー接続で長時間稼働の有線モデル

■強弱2段階切り替え

■強、弱を自動的に繰り返すゆらぎモード

■サイズ調整可能で女性でも男性でもぴったりフィット

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cxeNR0YMA2A ]

＜仕様＞

・サイズ：最小：幅130×高さ45×奥行67(mm)／最大：幅160×高さ45×奥行147(mm)

・対応首周りサイズ：最小：約37cm 最大：約50cm

・重量：約140g

・電源：USB 5V 2.4A ※別売りのモバイルバッテリーをご用意ください。

・温度：強モード：外気温より-10～-17℃

弱モード：外気温より-5～-9℃

ゆらぎモード：外気温より-5～-13℃

（※外気温35℃で測定時。使用環境により異なる場合がございます。）

・使用時間：強モード：約3時間半／弱モード：約5時間半／ゆらぎモード：約4時間

（※10000mAhモバイルバッテリー使用時）

・推奨使用環境：外気温35℃以下

・セット内容：本体、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書

・材質：本体：ABS+PC、PA／冷却プレート：アルミニウム

・ケーブル長：120cm

・保証期間：購入日より6ヶ月

・発売日：2026/04/20

・型番/JAN：TKNC26SBK/4580060605453

ネッククーラーLite

[販売価格] 5,980円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004815(https://www.thanko.jp/view/item/000000004815?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004815)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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