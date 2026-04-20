【1,000名超の「働く本音」をより探しやすく】製造・派遣の口コミサイト「シゴトクラシ.com」が検索機能を大幅アップデート！

株式会社ニッコー

株式会社ニッコー（本社：愛知県名古屋市、以下ニッコー）は、運営するシゴトクラシ.com内にて、実際に働くスタッフ1,000名以上へのインタビューに基づいた「口コミ（レビュー）表示順」の機能追加を実施いたしました。

これにより、膨大な生の声の中から、ユーザーが本当に知りたい情報へよりスピーディーにアクセスすることが可能になります。

■ アップデートの背景： 「知りたい」と「伝えたい」のミスマッチを解消

ニッコーでは、就業検討中の方々が抱く「実際の職場環境はどうなのか？」「寮の住み心地は？」という不安を解消するため、実際に働くスタッフ1,000名以上へのインタビューを実施し、その内容をリアルな「口コミ」として公開してきました。

しかし、記事数の増加に伴い「特定の条件に合う口コミが探しにくい」「過去の有益なレビューが埋もれてしまう」という課題が生じていました。

今回のアップデートでは、表示順のソート機能を強化することで、ユーザーの「知りたい」に即座に応える使いやすさ（UI）/満足感（UX）を実現しました。

■ 新機能の詳細

今回の機能追加により、以下の条件で口コミを瞬時に並び替えることが可能になりました。

最新順： 直近の現場状況や、最新の寮環境を知りたい方に

高評価順： 満足度の高い職場や、定着率の良い案件を優先的にチェックしたい方に

閲覧数順： 他の求職者が注目している「今、関心の高い職場」を把握したい方に

【口コミ掲載URL】 :https://022099.jp/entry/?sort=review

※「給与」「人間関係」「寮の設備」など、忖度のないスタッフの生の声がご覧いただけます。

■ ニッコーが「インタビュー」にこだわる理由

製造・派遣業界において、入社後のミスマッチは求職者・企業双方にとって大きな損失です。

ニッコーは「日本一、入社者に優しい派遣会社」を目指し、良い面だけでなく、現場の苦労やリアルな生活感までを可視化することに注力しています。

1,000名以上の多様なライフスタイル・価値観に触れることで、求職者が「ここなら自分らしく働ける」と納得して一歩を踏み出せる環境を、利便性の高いWebサイト機能と、一人ひとりに寄り添う対話の両面から、お仕事探しをサポートしてまいります。

株式会社ニッコー紹介

先輩社員の口コミ紹介先輩社員の口コミ :https://022099.jp/review/index.html派遣会社の株式会社ニッコーで働いている先輩一人一人に、実際の【口コミ】【評価】を聞きました！

愛知県を中心とした東海エリアにて、製造業に特化した人材派遣会社を運営しております。

即日紹介といったスピーディーな対応や、即戦力となる工場経験豊富な派遣社員の方が多数在籍しており、長年のパートナーである大手自動車メーカー様からは、【供給力】【定着力】の2部門で最優秀賞を頂くなど、高い評価を受けております。

また、経済産業省と日本健康会議が主催する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」として認定されました。

【東海地区最大級の工場求人情報サイト】

シゴトクラシ.com :https://022099.jp/index.html

会社概要

会社名：株式会社ニッコー本社所在地：〒454-0005

愛知県名古屋市中川区西日置町9丁目111

TEL:052-352-8686（代表）

FAX:052-352-8688

代表者：相馬 誠

設 立：1984年4月

売上高：128億円（令和6年）

株式会社ニッコー :https://www.co-nikko.jp/