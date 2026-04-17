果物・野菜市場：製品別、種類別、カテゴリー別、包装形態別、流通チャネル別、用途別、エンドユーザー別―2026-2032年の世界市場予測
果物・野菜市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.94%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、果物・野菜市場調査レポートを発行・販売します。
「果物・野菜レポート」では消費者の嗜好、サプライチェーンの変化、そして持続可能性への圧力によって形作られる、進化する世界の果物・野菜市場に関する戦略的導入を言及するほか、デジタルおよびサステナビリティのイノベーションに牽引され、果物・野菜のエコシステム全体における生産、流通、消費を再定義する主要な変革を分析します。
世界の果物・野菜市場規模は、2025年に7,912億4,000万米ドルと評価され、2026年の8,283億5,000万米ドルから2032年には1兆1,090億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1988064-fruit-vegetable-market-by-product-type-category.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 果物・野菜市場：製品別
第9章 果物・野菜市場：種類別
第10章 果物・野菜市場：カテゴリー別
第11章 果物・野菜市場：包装形態別
第12章 果物・野菜市場：流通チャネル別
第13章 果物・野菜市場：用途別
第14章 果物・野菜市場：エンドユーザー別
第15章 果物・野菜市場：地域別
第16章 果物・野菜市場：グループ別
第17章 果物・野菜市場：国別
第18章 米国：果物・野菜市場
第19章 中国：果物・野菜市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・果物・野菜市場における消費者の嗜好はどのように変化していますか？
消費者は鮮度、栄養価の高さ、トレーサビリティを重視し、利便性の高い形態も求めています。
・果物・野菜市場におけるデジタル化の影響は何ですか？
デジタル化により、データ駆動型の意思決定が加速し、廃棄物の削減や収穫時期の最適化が可能になっています。
・米国の関税変更が果物・野菜市場に与える影響は何ですか？
関税の変更は調達経済を再構築し、サプライヤーの構成や物流戦略を見直す必要が生じています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、果物・野菜市場調査レポートを発行・販売します。
「果物・野菜レポート」では消費者の嗜好、サプライチェーンの変化、そして持続可能性への圧力によって形作られる、進化する世界の果物・野菜市場に関する戦略的導入を言及するほか、デジタルおよびサステナビリティのイノベーションに牽引され、果物・野菜のエコシステム全体における生産、流通、消費を再定義する主要な変革を分析します。
世界の果物・野菜市場規模は、2025年に7,912億4,000万米ドルと評価され、2026年の8,283億5,000万米ドルから2032年には1兆1,090億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1988064-fruit-vegetable-market-by-product-type-category.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 果物・野菜市場：製品別
第9章 果物・野菜市場：種類別
第10章 果物・野菜市場：カテゴリー別
第11章 果物・野菜市場：包装形態別
第12章 果物・野菜市場：流通チャネル別
第13章 果物・野菜市場：用途別
第14章 果物・野菜市場：エンドユーザー別
第15章 果物・野菜市場：地域別
第16章 果物・野菜市場：グループ別
第17章 果物・野菜市場：国別
第18章 米国：果物・野菜市場
第19章 中国：果物・野菜市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・果物・野菜市場における消費者の嗜好はどのように変化していますか？
消費者は鮮度、栄養価の高さ、トレーサビリティを重視し、利便性の高い形態も求めています。
・果物・野菜市場におけるデジタル化の影響は何ですか？
デジタル化により、データ駆動型の意思決定が加速し、廃棄物の削減や収穫時期の最適化が可能になっています。
・米国の関税変更が果物・野菜市場に与える影響は何ですか？
関税の変更は調達経済を再構築し、サプライヤーの構成や物流戦略を見直す必要が生じています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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