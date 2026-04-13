【ROXX】サカイ引越センター、全国のアルバイト採用で「Zキャリア AI面接官」の本格導入を開始！

株式会社ROXX

株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、引越業界で売上高トップを誇るリーディングカンパニーの株式会社サカイ引越センター（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役社長：田島哲康、東証プライム：9039、以下 サカイ引越センター）において、2025年11月より開始した『Zキャリア AI面接官』の試験導入における成果を受け、導入範囲を全国の事業所へ拡大することを決定いたしました。

■ 全国拡大の背景と試験導入の成果

サカイ引越センターでは、2025年11月20日より東日本エリアの拠点において『Zキャリア AI面接官』を試験的に導入し、スピーディーで、公正かつ柔軟な選考機会を提供できるか検証しておりました。 試験導入期間中、以下の成果が確認されたことから、全国の各拠点における採用課題の解決および応募者への利便性向上を目指し、全エリアへの展開を決定いたしました。

■ 全国展開における活用方法

- 応募から面接実施までのリードタイムを3.5日から約１～1.5日短縮を実現応募直後に即時AI面接を受けられる体制を構築したことで、応募から面接設定までのタイムラグをなくし、人材獲得競争におけるリードタイムを大幅に短縮。- 応募者選択型の選考フローにおいて約半数がAI面接を選択対人面接とAI面接を応募者自身が選択できるフローを構築したことで、ユーザーファーストな選考体験を実現。応募者の約半数がAI面接を選択し、面接工数の削減など採用コストの最適化にもつながっています。- 面接工数が50％減少し、現場負担の軽減とコア業務への集中環境を構築これまで応募者1人あたり約30分以上を要していた面接の工数を約15分へと大幅に短縮。繁忙期における現場責任者の業務負荷を劇的に軽減し、入社前のフォローや顧客サービスといったコア業務に注力できる環境を整備しました。- データに基づく公正・客観的な評価と採用の質の向上および標準化を実現AIによる統一された基準での客観的なスコアリングにより、拠点や担当者ごとに生じていた選考基準のバラつきを解消。全国どこでも公正かつ高品質な採用選考が可能となりました。

全国のサカイ引越センター各拠点のアルバイト採用において、応募時に「対人面接」または「AI面接」を求職者が選択できる体制を構築し、特に、地方拠点や繁忙期における急な増員ニーズに対し、AI面接を活用することで、機会損失のないスピーディーな採用を実現すると共に、今後は、中途採用など正社員領域にも展開を予定しております。

■ 今後の展望

ROXXは、サカイ引越センターの全国210以上の拠点における採用DXを全面支援するとともに、引越・物流業界をはじめ、同様の課題を抱える多拠点展開を行うノンデスク領域における採用DXを加速し、企業の成長と求職者の最適なマッチングを両立する社会の実現に邁進してまいります。





■ 株式会社サカイ引越センターについて https://www.hikkoshi-sakai.co.jp/

株式会社サカイ引越センターは、1971年創業、大阪府堺市堺区に本社を構える引越業界のリーディングカンパニーです。

全国210以上の事業所を展開し、12年連続売上高業界トップを誇るほか、業界唯一の東証プライム市場上場企業（証券コード：9039）でもあります。

「まごころこめておつきあい」をモットーに、引越事業を中心に、電気工事・リユース・クリーンサービスなど新生活に関わる多様なサービスをグループで展開。

近年では「新生活応援グループ」として、引越後の暮らしにも寄り添うサービス提供を強化しています。





■ 『Zキャリア AI面接官』について https://ai-interview.zcareer.com/

『Zキャリア AI面接官』は、採用活動の一部をAIによって代替し、面接工数の削減や選考リードタイム短縮を実現する採用支援サービスです。候補者は24時間365日スマートフォン一つで面接に臨むことができ、選考への物理的・心理的負担を軽減し、利便性・柔軟性のある面接機会の拡大に繋がります。採用企業は、応募検討層を広く取り込むことが可能となり、夜間や休日を含む時間や場所の制約を受けない柔軟な選考体制を構築できます。AI面接官が統一基準で候補者のポテンシャルを多角的に評価・可視化することで、候補者・採用企業の双方間での採用におけるミスマッチの削減と公正な選考機会の確保に貢献します。

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ４階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070