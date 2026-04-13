IoT保険市場：保険の種類、構成要素、接続技術、デバイスの種類、導入形態、用途、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測
IoT保険市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均20.92%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、IoT保険市場調査レポートを発行・販売します。
「IoT保険レポート」ではセンサー、エッジコンピューティング、分析技術、および規制上の期待の進展が、予防重視の保険とパートナーエコシステムをどのように再定義しているかを言及するほか、プラットフォームプロバイダー、デバイスOEM、システムインテグレーター、保険会社が、いかにしてパートナーシップを構築し、競争優位性を確立しているかを浮き彫りにする、企業レベルの主要な動向を分析します。
世界のIoT保険市場規模は、2025年に700億7,000万米ドルと評価され、2026年の838億1,000万米ドルから2032年には2,649億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1983894-internet-things-insurance-market-by-insurance-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 IoT保険市場保険種別
第9章 IoT保険市場：コンポーネント別
第10章 IoT保険市場：コネクティビティテクノロジー別
第11章 IoT保険市場：デバイスタイプ別
第12章 IoT保険市場：展開モード別
第13章 IoT保険市場：用途別
第14章 IoT保険市場：エンドユーザー別
第15章 IoT保険市場：地域別
第16章 IoT保険市場：グループ別
第17章 IoT保険市場：国別
第18章 米国IoT保険市場
第19章 中国IoT保険市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・IoT保険市場における技術の進展はどのように影響していますか？
技術の成熟、規制の進化、そして変化する消費者の期待が相まって価値創造を再定義しています。
・IoT保険市場におけるセンサーの役割は何ですか？
センサーの小型化とバッテリー寿命の向上により、より広範なモニタリングが可能になっています。
・関税がIoT保険市場に与える影響は何ですか？
関税環境は、IoTを活用した保険ソリューションの導入と経済性に実質的な影響を及ぼします。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、IoT保険市場調査レポートを発行・販売します。
「IoT保険レポート」ではセンサー、エッジコンピューティング、分析技術、および規制上の期待の進展が、予防重視の保険とパートナーエコシステムをどのように再定義しているかを言及するほか、プラットフォームプロバイダー、デバイスOEM、システムインテグレーター、保険会社が、いかにしてパートナーシップを構築し、競争優位性を確立しているかを浮き彫りにする、企業レベルの主要な動向を分析します。
世界のIoT保険市場規模は、2025年に700億7,000万米ドルと評価され、2026年の838億1,000万米ドルから2032年には2,649億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1983894-internet-things-insurance-market-by-insurance-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 IoT保険市場保険種別
第9章 IoT保険市場：コンポーネント別
第10章 IoT保険市場：コネクティビティテクノロジー別
第11章 IoT保険市場：デバイスタイプ別
第12章 IoT保険市場：展開モード別
第13章 IoT保険市場：用途別
第14章 IoT保険市場：エンドユーザー別
第15章 IoT保険市場：地域別
第16章 IoT保険市場：グループ別
第17章 IoT保険市場：国別
第18章 米国IoT保険市場
第19章 中国IoT保険市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・IoT保険市場における技術の進展はどのように影響していますか？
技術の成熟、規制の進化、そして変化する消費者の期待が相まって価値創造を再定義しています。
・IoT保険市場におけるセンサーの役割は何ですか？
センサーの小型化とバッテリー寿命の向上により、より広範なモニタリングが可能になっています。
・関税がIoT保険市場に与える影響は何ですか？
関税環境は、IoTを活用した保険ソリューションの導入と経済性に実質的な影響を及ぼします。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
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