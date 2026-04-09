サンクトガーレン、神奈川オリジナル柑橘を丸ごと使用したクラフトビール「湘南ゴールド」4月14日より春夏限定販売。規格外の果実を使ったSDGsビール

サンクトガーレン有限会社

サンクトガーレン有限会社（神奈川県厚木市／代表取締役 岩本伸久）は2026年4月14日（火）より、神奈川産オレンジ「湘南ゴールド」を使ったフルーツビール『湘南ゴールド』を9月末までの春夏限定で販売します。

https://www.sanktgallenbrewery.com/shonan-gold/

湘南ゴールドとは

湘南ゴールドは神奈川県が12年の月日をかけて育成したオリジナル柑橘で、2003年に品種登録されました。見た目はレモンのような黄色ですが、食べると甘いオレンジというギャップがあり、他の柑橘を圧倒する華やかな香りをもちます。

規格外果実を丸ごと活かしたビール

このビールには、湘南ゴールドの傷あり品やサイズ規格外品などを活用しています。果実は自分たちの手で切って、皮も果汁も捨てる部分なく果実を丸ごと使用。1回の醸造で約500kgの果実を使います。

味わいの特徴

ベースのビールは小麦麦芽を20％使用したウィートエールで、柔らかな口当たりが特徴です。ホップにも柑橘の香りが特徴のシトラを使用し、湘南ゴールドの風味を引き立てています。

完成した湘南ゴールドビールはグラスに注いだときの香り、口に含んだときに鼻に抜ける香り、そして飲んだ後のゲップにまでオレンジの風味が弾けるほどのジューシーで爽やかな味わいです。

開発の背景

湘南ゴールドビールは果実が少しずつ県内に出回るようになった2007年、岩本がその香りに惚れ込んで試作を開始。2008年より春夏限定で製造しています。今ではお菓子やチューハイなど様々な湘南ゴールドの加工品がつくられていますが、加工品1号はこのビールです。

湘南ベルマーレ公認ビール

2009年よりＪリーグ湘南ベルマーレの「ベルマーレビール」としても採用され、ホーム戦時の名物グルメとなっています。

商品概要

【商品名】湘南ゴールド（発泡酒）

※日本ではビールに果物を使用する場合、麦芽量の5％以内と定められています。

本商品は麦芽量の約30％に相当する果実を使用しているため「発泡酒」表記となりますが、麦芽率が高いため税率はビールと同等です。

【販売期間】2026年4月14日（火）～ 9月末 ＜春夏限定＞

【アルコール】5％

【内容量】330ml

【希望小売価格】539円（税込）

【ボトル販売場所】公式ネットショップ、東武百貨店 池袋店、横浜高島屋ほか





＜ビアバーやイベントで樽生で楽しむことも出来ます＞



●サンクトガーレン タップルーム

https://www.sanktgallenbrewery.com/taproom/



本厚木駅北口すぐにあるサンクトガーレンの直営店。

タップ（TAP）とはビール注ぎ口のことで、タップルームはビール専門バーのことです。

神奈川県央エリア最多の20タップを備え、20種類すべて自社醸造ビールを提供しています。

ペールエールやIPAなどの王道スタイルからフルーツビール、ハイアルコールビールまで揃い、注文ごとに石窯で焼き上げるピザや、世界のチーズ15種とともに楽しめます。

タップルームでは湘南ゴールドを通年提供しています。

2026年4月14日（火）より果実使用量を2倍にした特別仕様「【超】湘南ゴールド」が登場します。

通常版よりさらに濃厚で、より強くオレンジが弾けるジューシーな味わいを楽しめます。

【住所】神奈川県厚木市中町2-2-1 本厚木ミロード２ 1階（本厚木駅北口すぐ）

【電話番号】 046-230-7017

【営業時間】日～木 12:00～22:00／金・土・祝前日 12:00～23:00

※2026年5月2日（土）～6日（水・祝）のGWは11:00～22:00営業となります

※ラストオーダー フード 1時間前、ビール30分前

【公式サイト】https://www.sanktgallenbrewery.com/taproom/

【Instagram】https://www.instagram.com/sanktgallen_taproom/

●ヨコハマ フリューリングス フェスト 2026

2026年4月24日（金）～5月10日（日）

横浜赤レンガ倉庫

https://www.yokohama-akarenga.jp/yff/

●2026けやきひろば春のビール祭り

2026年5月13日（水）～17日（日）

さいたま新都心けやきひろば

https://www.beerkeyaki.jp/

サンクトガーレンについて

サンクトガーレンは、日本で地ビールが解禁される以前からアメリカで小規模ビールの製造販売を行っていた“元祖地ビール屋”。

その活動は海外メディアにも取り上げられ、日本の地ビール解禁に影響を与えたことから、業界内では「地ビール0号」とも呼ばれています。

大手主流のラガーとは対極にある“エール一貫主義”を掲げ、国内外のコンテストで多数受賞。王道スタイルはもちろん、チョコビールや麦のワインなど、個性的なビールも数多く展開しています。

また、フルーツビールにも力を入れており、湘南ゴールドをはじめ、長野県のリンゴ、山梨県の桃、神奈川県の梨やイチジクなど、各地の果実を使ったビールを季節ごとに醸造しています。

香料などに頼らず、果物本来の香りと味わいを引き出すため、果実はたっぷり贅沢に使用。そのため、通常より安く仕入れられる“訳あり（規格外）”の果物を活用しています。

この取り組みは、農家にとっては売り物にならない果実を活かせるメリットがあり、私たちにとっても品質を維持したままコストを抑えられる、双方にとって価値ある関係です。中には、訳あり果実に困った農家からのSOSをきっかけに誕生したビールもあります。

こうした取り組みは食品ロス削減にもつながり、SDGsの観点からも注目されています。

「サンクトガーレン」という名前は、世界で初めて醸造免許を取得したとされるスイスの修道院に由来しています。



公式サイト：https://www.sanktgallenbrewery.com/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SanktGallenSHOP

Facebook：https://www.facebook.com/SanktGallenBrewery

Instagram：https://www.instagram.com/mikisanktgallen/

サンクトガーレン有限会社

サンクトガーレン有限会社

担当者名：中川、岩本

TEL：046-224-2317（090-4708-4502）

Email:miki@sanktgallenbrewery.com

住所：神奈川県厚木市金田1137-1