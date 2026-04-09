【累計70万人突破】若手ハイエンド向け転職サイト『ASSIGN』がリニューアル ― 新キャリア診断機能を搭載

株式会社アサイン

株式会社アサイン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小瀬村卓実、以下「アサイン」）は、2026年4月、累計70万人が利用する若手ハイエンド向け転職サイト『ASSIGN（アサイン）』をリニューアルいたしました。

ユーザーから多く寄せられた「自分の強みや適性を客観的に知りたい」という声に応え、70万人のキャリアデータに基づく独自ロジックによる新しいキャリア診断機能を搭載。24問の質問に回答するだけでキャリアの方向性を可視化し、自己分析ツールとしてご活用いただけます。

■ リニューアルの背景

近年、若手人材を中心にキャリアに対する意識が大きく変化しています。総務省「労働力調査」によると転職希望者数は1,000万人を超える高水準が続いています（2024年）。新卒入社後3年以内の離職率も依然として3割を超えており、一つの会社で長く働くことが当たり前ではなくなりつつあります。

企業側でも「人的資本経営」の推進に伴い社員のキャリア自律を支援する動きが広がっており、個人が主体的にキャリアを設計する重要性はかつてないほど高まっています。

こうした社会の変化を受け、『ASSIGN』のユーザーからも「自分の強みが何かわからない」「どんな仕事が自分に合っているか客観的に知りたい」という声が数多く寄せられてきました。当社が実施したユーザー調査では、43%が「自分の適性がわからない」と回答しています。

こうしたニーズに応えるべく、今回のリニューアルではキャリア診断機能の刷新を中核に、UI・UXの改善を含むサービス全体のアップデートを実施しました。あわせて、就職活動中の方にもご利用いただけるよう対応範囲を拡大しています。

■ 新キャリア診断 ― 24問でキャリアの方向性を可視化

今回のリニューアルの中核が、キャリア診断機能の全面刷新です。24問の質問に回答するだけで、70万人のキャリアデータに基づく独自ロジックがあなたのキャリア特性を分析。4つの軸から導き出される16種類のキャリアタイプの中から、自分がどのようなスタイルで仕事に向き合い、成果を出しやすいかを把握できます。

16種類のキャリアタイプ

「直感型／論理型」「プレイヤー型／マネジメント型」の4軸の組み合わせから、16種類のキャリアタイプを判定します。

たとえば直感型×プレイヤー型の「起案者」は着想を行動力で素早く形にするタイプ、論理型×マネジメント型の「参謀」は分析と思考の深さで組織の頭脳となるタイプなど、仕事への向き合い方がタイプごとに異なります。

70万人の利用データに基づく分布と照らし合わせることで、自分の特性をより客観的に理解できます。

職種適性・業界適性

キャリアタイプに加え、職種・業界それぞれの適性をスコアで可視化。適合度の高い順にランキング形式で提示し、活躍可能性の高い領域を具体的に提案します。

「営業は向いていると思っていたけれど、企画職の適性も高い」「IT業界だけでなくコンサル業界にも強みが活きる」など、自分では気づかなかった選択肢の発見につながります。

就活中の方にはファーストキャリアの指針として、転職を考えている方には新たな可能性の発見として、それぞれのキャリアステージに応じた価値を提供します。

適性スコアはキャリアデータとエージェントの知見をもとに算出しており、一般的な性格診断にはない実践的な示唆が得られます。

■ サービス紹介

『ASSIGN』では、キャリア診断に加え、キャリアを前に進めるための機能を提供しています。

スカウト

あなたの経歴やキャリアタイプに基づき、エージェントと企業の双方から厳選されたスカウトが届きます。

エージェントからのスカウトでは、あなたのキャリア特性を踏まえた上で、経験豊富なキャリアアドバイザーが直接アプローチ。企業からのスカウトでは、あなたの適性にマッチした求人がダイレクトに届くため、効率的にキャリアの選択肢を広げることができます。

大手企業からスタートアップまで幅広い案件の中から、あなたのキャリアタイプや適性に基づいてパーソナライズされたスカウトが届くため、自分で求人を探さなくてもキャリアの可能性に出会えます。自分の市場価値を確かめながら、思いもよらなかった選択肢を発見できる機会を提供します。

マイエージェント

価値観と経験に合ったエージェントを、ユーザーが自ら選んで相談できる機能です。エージェントの得意領域や支援ポリシー、出身大学・出身企業、支援実績まで確認した上で選択できます。

各エージェントとの「相性スコア」が表示されるため、自分に合ったパートナーを見つけやすい設計になっています。

一般的な転職サービスではエージェントが一方的に割り当てられることが多い中、ASSIGNでは「自分で選べる」ことを特徴としています。納得感のあるエージェント選びが、質の高いキャリア支援につながると考えています。



「エージェントに相談してみたいが、誰に相談すればいいかわからない」という方でも、安心してご利用いただけます。

■ 今後のサービス改善について

アサインは今後も、ユーザーの皆さまの声に耳を傾けながら、若手人材一人ひとりのキャリア形成に貢献できるサービスの提供・改善に努めてまいります。新機能の追加やUI・UXの改善を継続的に行い、より多くの方にご活用いただけるプラットフォームを目指します。

■ サービス概要

サービス名：ASSIGN（アサイン）

概要：若手ハイエンド層のキャリア形成に特化したプラットフォーム

利用料金：無料

対応OS：iOS / Android

App Store からダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/id1450608857)

Google Play からダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a_ssign.view_flutter_app)

Webサイト：https://assign-inc.com

■ 会社概要

社名：株式会社アサイン

設立：2016年12月

代表取締役：小瀬村卓実

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング12F

事業内容：若手ハイエンド向けキャリアプラットフォーム「ASSIGN」の運営、転職エージェント「ASSIGN AGENT」、コーチング・研修事業

URL：https://assign-inc.com