マレーシアの大学や語学学校への進学をサポートする「マレーシア留学サポートセンター」を運営するグローバルハブジャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：斉藤 高志)は、3月15日(日)福岡、3月20日(金・祝)大阪、3月22日(日)東京の3都市にて、中高生・保護者・教育関係者向けのマレーシア進学イベント「マレーシア留学フェア2026春」を開催しました。

本フェアでは、マレーシアの主要11大学・語学学校1校の担当者が来日し、各校担当者へ直接相談できるブースを設置。あわせて、最新のマレーシア教育事情や奨学金制度について学べるセミナーも複数実施しました。





3都市合計の来場者数は565名(中高生・保護者・教育関係者)と過去最多を記録し、過去6回の累計来場者数は2,527名となりました。

初開催となった福岡でも予想を上回る反響があり、マレーシア留学への認知・関心の高まりを実感する結果となりました。





スタッフ集合写真





■ 開催実績概要

名称 ： マレーシア留学フェア2026春

開催期間： 2026年3月15日(日)～3月22日(日)

開催都市： 福岡・大阪・東京(全3会場)

来場者数： 565名

マレーシア留学フェア累計来場者数： 2,527名※過去6回開催





参加大学・語学学校： 12校(大学11校、語学学校1校)

・大学

Asia Pacific University / Curtin University / HELP University / Le Cordon Bleu Malaysia / Monash University / Sunway University / Swinburne University of Technology / TAR UMT / Taylor's University / University of Nottingham / UOW Malaysia





・語学学校

ELC(English Language Company Malaysia)









■ 後援協力団体・企業一覧

文部科学省 / 外務省 / マレーシア大使館 / マレーシア政府観光局 / 東京都教育委員会 / 独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO) / 公益財団法人 日本英語検定協会 / 東京海上日動火災保険株式会社









■ 各会場別の参加者の声

3月15日 福岡会場

3月15日(日)福岡会場※初開催

会場：リファレンス大博多ビル(福岡市博多区)





＜福岡・大学生男性＞

マレーシアに行くかどうか悩んでいて、現地の大学の方が来てるというので、実際に話を聞いて大学ごとの雰囲気、特徴を知りたくてきました。

今日は、APU、Swinburne、Nottingham、Monashの4校のブースへ行き、どこも良い大学だと思いましたが、費用面を考えるとAPUとSwinburneが学費とのバランスがいいなと感じました。





＜福岡・高校生女性＞

海外にすごく興味があって、将来の自分の夢にも繋がるかなと思って気になったのできました。

APU大学とSunway大学が印象に残り、APUは元々まだあまり詳しく調べてなくて、IT系ばっかりかなと思っていましたが、意外と自分の気になっていたホスピタリティ系の学部がアツくなってきていると聞いたので、すごく楽しみでワクワクしました。





3月20日 大阪会場

3月20日(金・祝)大阪会場

会場：桃山学院高等学校 アンデレ館8階(大阪市阿倍野区)





＜大阪・保護者男性＞

色々勉強になりましたが、1番驚いたのは学費がすごくリーズナブルなことでしたが、環境も英語環境が多いですし、街中にある大学に関しては、生活も楽しめるかなと感じました。





＜大阪・高校生男性＞

高校の先生に勧められて今日はきました。

APU、Taylor's、HELPなど、他にもいろんな大学のブースをまわりましたが、奨学金の詳細など、ネットには載っていないような様々な良い情報が知れたのでよかったです。





＜大阪・高校生女性＞

マレーシア留学について興味があって、話を聞きたいなと思って今日はきました。

Monash大学とTaylor's大学のブースへ行きましたが、実際に話聞いてみて、マレーシアについて具体的なイメージと共に知ることができて、条件ですとか、奨学金についても詳しく話を聞けたので、よりマレーシア留学が現実的になったかなと思います。





3月22日 東京会場

3月22日(日)東京

会場：AP浜松町(東京都港区)





＜東京・高校生男性＞

今日来たのは、海外に興味があるので海外の大学進学を考えたいなと思い来ました。

今日はモナッシュ大学だったりとか、サンウェイ大学のブースに行きましたが、しっかり通訳の方がついてくださって、自分自身が聞きたいことであったりとか、悩みを全部聞いてくださったので、悩みは全て解消できました。





＜東京・高校生男性＞

マレーシアの大学への進学を考えていて、モナッシュ大学を考えているのですが、他の大学さんの説明を聞いてちゃんと決めようと思ったので、今日は来ました。

モナッシュ大学の卒業生の方に直接話を聞けたのですごく解像度が上がったというか、もしモナッシュ大学に行ったらこういうことができるんだなっていうのがちゃんと自分でイメージできたのですごく良かったなと思います。









＜参加大学担当者からのコメント＞

■ モナッシュ大学 Shireenさん

It was a pleasure to attend the Study in Malaysia fair this Spring and had a great opportunity, alongside with our alumni to speak to students and parents on their options for the future. We are looking forward to welcoming students to study with us in the near future”.

【和訳】

この春開催された『Study in Malaysia』フェアに参加できたことを大変光栄に思います。卒業生たちと共に、学生や保護者の皆様と将来に向けた進路についてお話しする貴重な機会を得ることができました。近い将来、皆様を当校へお迎えできることを楽しみにしております。









■ テイラーズ大学 Peeさん

The event was well planned, organised and executed which led to a good outcome. Global hub Japan is always a reliable partner to work with.

We have an awesome campus and look forward to meeting you there.

【和訳】

イベントは企画から運営、実施まで完璧に練られており、素晴らしいイベントでした。グローバルハブジャパン(マレーシア留学サポートセンター)は、常に信頼できるパートナーです。自慢のキャンパスで、皆さんとお会いできるのを楽しみに待っています。









■ アジア・パシフィック大学(APU)Colinさん

We truly appreciate GHJ's warm hospitality during the fair. It was a wonderfully well-organized and engaging event. Everything was thoughtfully arranged, and the event went very well overall. We are pleased to see that many students gained a deeper understanding of APU and studying in Malaysia through the sessions and interactions. It was a great opportunity to connect with both students and parents and share valuable insights.

【和訳】

フェア期間中、グローバルハブジャパン(マレーシア留学サポートセンター)の皆様から温かいおもてなしをいただき、心より感謝申し上げます。

今回のイベントは、見事に組織され、参加者を引きつける素晴らしいものでした。

すべてが細やかに手配されており、全体として非常に順調に進行しました。

セッションや交流を通じて、多くの学生がAPUやマレーシアでの留学についてより深く理解を深められたことを嬉しく思います。

学生や保護者の皆様と交流し、貴重な知見を共有できる絶好の機会となりました。









■ マレーシア留学サポートセンター(グローバルハブジャパン)代表取締役 斉藤 高志からコメント

このたび「マレーシア留学フェア2026春」を福岡・大阪・東京の3都市で開催し、過去最多となる565名の皆さまにご来場いただきました。ご来場くださった生徒・保護者・教育関係者の皆さま、ご協力いただいた大学・語学学校・関係機関の皆さまに、心より御礼申し上げます。

今回のフェアを通じて強く感じたのは、マレーシア留学が一部の限られた選択肢ではなく、より現実的で魅力ある進学先として広く認知され始めているということです。

特に、大学担当者や卒業生から直接話を聞くことで、進学後の学びや生活、将来のキャリアまで具体的にイメージできたという声が多く寄せられ、大変嬉しく思っております。

初開催となった福岡会場でも大きな反響をいただき、年々マレーシア留学への関心が高まっていることを実感しました。私たちは今後も、正確で実践的な情報提供と、一人ひとりに合った進路選択のサポートを通じて、日本の若い世代により多様な学びの機会を届けてまいります。









■ 次回開催のご案内

マレーシア留学フェア2026春

名称 ： マレーシア留学フェア2026春

主催 ： マレーシア留学サポートセンター(グローバルハブジャパン株式会社)

共催パートナー： EMGS(Education Malaysia Global Services)

参加費 ： 無料(事前予約制)

参加予約 ： https://liff.line.me/2005103725-nzgX6joZ/landing?follow=%40498apmvv&lp=uu4nRJ&liff_id=2005103725-nzgX6joZ





・名古屋会場

日時：2026年4月29日(水・祝) 11時00分～16時00分

会場：プライムセントラルタワー名古屋駅前店(愛知県名古屋市西区名駅2丁目27-8 13F)





・東京会場

日時：2026年5月3日(日) 11時00分～17時00分

会場：ベルサール神田(東京都千代田区神田美土代町7 2F)





・仙台会場

日時：2026年5月4日(月・祝) 11時00分～16時00分

会場：宮城県仙台二華中学校・高等学校(宮城県仙台市若林区連坊1丁目4-1)





【参加大学・語学学校(21校以上に拡充)】

・大学

アジア・パシフィック大学(APU)/ カーティン大学 / ◎ヘリオット・ワット大学 / ヘルプ大学 / ◎クアラルンプール科学技術大学(KLUST) / インティ大学(INTI) / ル・コルドン・ブルー / モナッシュ大学 / ラッフルズ大学 / サンウェイ大学 / スウィンバーン工科大学 / テイラーズ大学 / ター大学(TAR UMT)/ UCSI大学 / マレーシア・サバ大学(UMS) / ◎マレーシア・プトラ大学(UPM) / マレーシア工科大学(UTM) / ペトロナス工科大学(UTP) / ノッティンガム大学 / ◎サウサンプトン大学





・語学学校

ELC(English Language Company Malaysia)

※東京・大阪のみ

※アルファベット順※参加学校は変更になる可能性があります

※◎は初参加の大学です









■ マレーシア留学フェアに関するよくある質問(FAQ)

Q1. マレーシア留学フェアとはどのようなイベントですか？

A. マレーシア留学フェアは、マレーシアの大学・語学学校の担当者と直接相談できる進学イベントです。

中高生、保護者、教育関係者の方を対象に、学校ごとの特徴、学費、奨学金、入学条件、卒業後の進路などについて詳しく情報収集していただけます。





Q2. マレーシア留学フェア2026春はどこで開催されましたか？

A. 2026年3月15日に福岡、3月20日に大阪、3月22日に東京の3都市で開催されました。

福岡は今回が初開催となり、各会場で多くの来場者にご参加いただきました。





Q3. 今回の来場者数は何名でしたか？

A. 「マレーシア留学フェア2026春」には、福岡・大阪・東京の3都市合計で565名が来場しました。これは過去最多の来場者数であり、過去6回開催の累計来場者数は2,527名となりました。





Q4. どのような大学・語学学校が参加しましたか？

A. 今回は大学11校、語学学校1校の計12校が参加しました。Asia Pacific University(APU)、Monash University、Taylor's University、Sunway University、University of Nottinghamなど、マレーシアを代表する大学が参加し、来場者は各校の担当者から直接説明を受けることができました。





Q5. マレーシア留学フェアではどのような相談ができますか？

A. 学校選び、学費、奨学金、英語力の目安、出願条件、現地生活、卒業後の進路など、マレーシア留学に関する幅広い相談が可能です。実際に来場者からは、大学ごとの雰囲気や学費とのバランス、奨学金の詳細がよく分かったという声が寄せられました。





Q6. マレーシア留学フェアに参加できなかった場合でも相談できますか？

A. はい。本フェア当日に参加できなかった方や、さらに詳しく相談したい方に向けて、オンライン・対面での個別相談を随時受け付けています。

費用や進路、学校選びなどについて、専門カウンセラーが個別に対応します。

個別相談のお申し込み： https://www.malaysia-ryugaku.jp/





Q7. 次回のマレーシア留学フェアはいつ開催されますか？

A. 次回は、2026年4月29日に名古屋、5月3日に東京、5月4日に仙台で開催予定です。

参加大学・語学学校は21校以上に拡充予定です。









■ グローバルハブジャパン株式会社 会社概要

サービス名： マレーシア留学サポートセンター

代表取締役： 斉藤 高志

法人設立 ： 2010年11月16日

資本金 ： 1,100万円

所在地 ： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-21-5 Sreed EBISU+t 3F

電話番号 ： 03-5428-5874

メール ： info@malaysia-ryugaku.jp

事業内容 ： マレーシア留学の手配代行、現地サポート

URL ： https://www.malaysia-ryugaku.jp/

YouTube ： https://www.youtube.com/@malaysia-ryugaku