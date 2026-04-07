「災害リスク経年変化トラッカー」をサイガイマップが無料公開 ── 過去10年の地震・水害発生件数をタイムライン表示
株式会社Mycat
自然災害の発生頻度は増加傾向、住む場所のリスク把握がこれまで以上に重要に
「災害リスク経年変化トラッカー」の3つの特徴
- 都道府県別に過去10年の発生件数をタイムライン表示: 地震・水害それぞれの年別発生件数を棒グラフでわかりやすく表示し、増減のトレンドを視覚的に確認できます
- 増加・減少・横ばいのトレンド判定: 過去10年の推移データをもとに、災害発生頻度が増加傾向にあるか、減少傾向にあるかを自動判定します
- 登録不要・完全無料: 都道府県を選択するだけで結果が表示されます。会員登録や個人情報の入力は一切不要です
ご利用方法
- 災害リスク経年変化トラッカー（https://saigaimap.xyz/tools/risk-timeline）にアクセス
- 確認したい都道府県を選択
- 過去10年の地震・水害の発生件数タイムラインとトレンド判定が表示される
今後の展開
会社概要
- 会社名: 株式会社Mycat
- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号
- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営
- コーポレートサイト: https://mycat.business
株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI災害リスクスコア診断「サイガイマップ」（https://saigaimap.xyz）において、災害リスク経年変化トラッカー（https://saigaimap.xyz/tools/risk-timeline）を新たに無料公開しました。
自然災害の発生頻度は増加傾向、住む場所のリスク把握がこれまで以上に重要に
気象庁「気候変動監視レポート」によると、1時間降水量50mm以上の短時間強雨の発生回数は長期的に増加傾向にあります（出典：気象庁「気候変動監視レポート」）。また、地震調査研究推進本部が公表する地震活動の評価でも、日本各地で大規模地震の発生確率が更新され続けています。
住宅購入や転居を検討する際、ハザードマップの確認は広まりつつありますが、「この地域で過去10年にどの程度の頻度で災害が発生しているか」という経年変化の視点で確認できるツールはほとんどありませんでした。
「災害リスク経年変化トラッカー」の3つの特徴
- 都道府県別に過去10年の発生件数をタイムライン表示: 地震・水害それぞれの年別発生件数を棒グラフでわかりやすく表示し、増減のトレンドを視覚的に確認できます
- 増加・減少・横ばいのトレンド判定: 過去10年の推移データをもとに、災害発生頻度が増加傾向にあるか、減少傾向にあるかを自動判定します
- 登録不要・完全無料: 都道府県を選択するだけで結果が表示されます。会員登録や個人情報の入力は一切不要です
ご利用方法
- 災害リスク経年変化トラッカー（https://saigaimap.xyz/tools/risk-timeline）にアクセス
- 確認したい都道府県を選択
- 過去10年の地震・水害の発生件数タイムラインとトレンド判定が表示される
今後の展開
今後は市区町村単位での絞り込み機能や、地震・水害以外の災害種別（土砂災害・竜巻など）への対応を予定しています。
会社概要
- 会社名: 株式会社Mycat
- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号
- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営
- コーポレートサイト: https://mycat.business