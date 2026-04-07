「災害リスク経年変化トラッカー」をサイガイマップが無料公開 ── 過去10年の地震・水害発生件数をタイムライン表示

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI災害リスクスコア診断「サイガイマップ」（https://saigaimap.xyz）において、災害リスク経年変化トラッカー（https://saigaimap.xyz/tools/risk-timeline）を新たに無料公開しました。

自然災害の発生頻度は増加傾向、住む場所のリスク把握がこれまで以上に重要に

気象庁「気候変動監視レポート」によると、1時間降水量50mm以上の短時間強雨の発生回数は長期的に増加傾向にあります（出典：気象庁「気候変動監視レポート」）。また、地震調査研究推進本部が公表する地震活動の評価でも、日本各地で大規模地震の発生確率が更新され続けています。

住宅購入や転居を検討する際、ハザードマップの確認は広まりつつありますが、「この地域で過去10年にどの程度の頻度で災害が発生しているか」という経年変化の視点で確認できるツールはほとんどありませんでした。

「災害リスク経年変化トラッカー」の3つの特徴- 都道府県別に過去10年の発生件数をタイムライン表示: 地震・水害それぞれの年別発生件数を棒グラフでわかりやすく表示し、増減のトレンドを視覚的に確認できます- 増加・減少・横ばいのトレンド判定: 過去10年の推移データをもとに、災害発生頻度が増加傾向にあるか、減少傾向にあるかを自動判定します- 登録不要・完全無料: 都道府県を選択するだけで結果が表示されます。会員登録や個人情報の入力は一切不要ですご利用方法- 災害リスク経年変化トラッカー（https://saigaimap.xyz/tools/risk-timeline）にアクセス- 確認したい都道府県を選択- 過去10年の地震・水害の発生件数タイムラインとトレンド判定が表示される今後の展開

今後は市区町村単位での絞り込み機能や、地震・水害以外の災害種別（土砂災害・竜巻など）への対応を予定しています。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business