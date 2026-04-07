【リゾナーレ】旬の苺と春野菜が彩る「春色の一皿」を。全国4つのリゾナーレで、芽吹きを味わう春限定ディナーを提供

星野リゾート苺のカペッリーニ：リゾナーレ八ヶ岳（山梨県）

リゾナーレのメインダイニング「OTTO SETTE（オットセッテ）」は、リゾナーレ八ヶ岳、リゾナーレトマム、リゾナーレ那須、リゾナーレ下関の計4施設で展開しています。各施設では、その土地ならではの風土や食文化を生かしたコンセプトのもと、地域ならではの食材とイタリア各州の郷土料理を融合させた食体験を提供。春に旬を迎える苺や筍、アスパラガスをはじめとする、この季節ならではの食材を取り入れています。芽吹きの季節を感じる食材とともに、リゾナーレならではの春の味覚を楽しめます。

OTTO SETTEとはリゾナーレ下関「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」内観

「OTTO SETTE」の名前の由来は、“OTTO”がイタリア語で数字の「8」を表し、リゾナーレが最初に開業した八ヶ岳を象徴しています。“SETTE”は数字の「7」を表し、食材を提供する7人の達人を意味しています。その土地ならではの食材を楽しんでほしいという願いで作られたレストランです。

リゾナーレ八ヶ岳（山梨県）

「OTTO SETTE」のコンセプトは、イタリア語でワインを意味する“Vino”と野菜を意味する“Verdura”を合わせた「Vino e Verdura（ヴィノ エ ヴェルデューラ）」。前菜からデザートまで、すべての料理にこだわりの野菜を使い、この地域ならではのイタリア料理を提供します。春メニューでは、苺やグリーンピースなど芽吹きの季節を感じる食材を取り入れ、軽やかで華やかな味わいに仕立てました。

パスタ：苺のカペッリーニドルチェ：苺とグリーンピースのドルチェ

苺とトマトの爽やかな香りと味わいを楽しむ冷製パスタです。熟成されたホワイトバルサミコ酢とも相性のよいサラミを刻んでソースに加えることで旨味を引き出しました。

春に旬を迎えるグリーンピースを苺と組み合わせた軽やかな味わいのデザートです。イタリアで親しまれるピスタチオとオレンジのデザートから着想を得て、ピスタチオの代わりに爽やかな青みが特徴のグリーンピースを使用しました。

リゾナーレトマム（北海道）

「OTTO SETTE TOMAMU」のコンセプトは、イタリア語で「美しい組み合わせ」を意味する「Bella Combinazione（ベッラ コンビナッツィオーネ）」。厳選された素材は驚きの「組み合わせ」で新たな美味しさを提案し、イタリア料理の伝統と北海道の恵みが織りなすハーモニーは、食材同士の出会いから想像を超える味わいを生み出します。春メニューのテーマは、アスパラガス×貝です。

冷前菜：ホタテ貝と春野菜のズッパ魚料理：サクラマスとアスパラミラネーゼ

冷前菜は、魚介の旨み溢れる泡が料理全体をまとめ、春の訪れを華やかに感じさせる一皿です。アスパラガスやネマガリダケなど、北海道ならではの春野菜を魚介の旨みを凝縮した軽やかな泡が優しく包み込みます。

魚料理は、北海道の春を象徴するサクラマスと、春先ならではのふくよかなグリーンアスパラガスを主役にした一皿です。仕上げに目の前でマッシュルームを削りかけることで、芳醇な香りがサクラマスとアスパラガスの風味を引き立て、味わいに深みを加えます。

リゾナーレ下関（山口県）

「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」のコンセプトは「Il Fascino Di Fugu（イル ファッシノ ディ フグ）」。イタリア語で”Il Fascino”は「魅力」という意味です。下関名物の「ふぐ」を、前菜からメインまでの全てのメニューに使用し、厚みによって変化する味わいや素材本来の旨みを余すところなく楽しめるよう工夫しています。皮や骨まで味わい尽くすことで、ふぐの新たな魅力を発見できる食体験を提供します。

前菜：ふぐのカルパッチョ 柑橘のスキューマパスタ：ふぐと筍のリングイネ

前菜は、ふぐをイタリア料理の定番カルパッチョに仕立て、仕上げに軽やかな柑橘の泡を添えた一皿です。3種のハーブを合わせることで、ふぐの旨味を爽やかな香りが引き立てます。

パスタには春の味覚である筍と木の芽、そしてふぐの身のラグーを合わせました。筍は皮ごと茹でることで素材本来の香りと瑞々しい食感を引き出しました。木の芽のさわやかな香りとふぐの旨味が重なり、春の訪れを感じる一皿です。

リゾナーレ那須

「OTTO SETTE NASU」のコンセプトは、イタリア語で「地域×地域」を意味する「Regione（レッジオーネ）×Regione（レッジオーネ）」。那須とイタリア、それぞれの地域に根付く食文化や食材を掛け合わせた料理をご提案。リゾナーレ那須は、地域の生産活動に触れる農体験を軸とした「アグリツーリズモリゾート」がコンセプトです。ホテルスタッフが育てた野菜や自家製米を使用し、イタリア・トスカーナの郷土料理の手法と那須の野菜や乳製品を組み合わせたディナーを提供しています。

パスタ：トマトとブッラータの冷製カッペリーニドルチェ：苺とブリーチーズのトルタ

パスタは、春に糖度のピークを迎える完熟トマトを使用した一皿です。完熟してから収穫されるため、高糖度でフルーツのような甘みと濃厚な旨味が特徴です。本メニューではその魅力を活かして滑らかなソースに仕立て、冷製カペッリーニに合わせました。

コースを締めくくるのは、旬の苺を使用したメインドルチェです。パリッとした食感のトルタに、ラズベリーピューレでマリネした苺、那須高原産のブリーチーズ「ブリー・ド・那須」のアイスクリーム、ヨーグルトを合わせたカスタードクリームを重ねました。

メインダイニング「OTTO SETTE」概要

予約 ：公式サイトにて要予約

リゾナーレ八ヶ岳：https://hoshinoresorts.com/jp/sp/ottosette/

リゾナーレトマム：https://www.snowtomamu.jp/summer/ottosette/

リゾナーレ下関 ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareshimonoseki/sp/ottosette/

リゾナーレ那須 ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarenasu/dining/12889/

期間 ：2026年3月18日～6月30日

＊営業時間・期間は施設ごと異なります。公式サイト参照。

＊「OTTO SETTE TOMAMU」のみ日帰り利用が可能。（7歳以上）

＊1歳から6歳のお子さまは無料の託児サービスが利用可能。

（施設ごとに対象年齢は異なる、要予約）

リゾナーレ八ヶ岳リゾナーレ八ヶ岳 外観

八ヶ岳の雄大な自然が広がる場所に位置するリゾートホテルです。コンセプトは「山岳のヴァカンツァが叶う街」。「ヴァカンツァ」とはイタリア語でヴァカンスという意味です。 イタリアの山岳都市を感じる施設内には、暮らすように寛げる客室を備え、雄大な自然を舞台にしたアクティビティや土地のワインを味わう食事などを提供しています。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/

リゾナーレトマムリゾナーレトマム 外観

針葉樹の森に抱かれた高台に佇むリゾートホテル。全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。北海道の大自然が織りなす景色や食、豊富なアクティビティを通して、まだ見ぬ世界に出会う旅をお届けします。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonaretomamu/

リゾナーレ下関リゾナーレ下関 外観

関門海峡を目の前に臨む全室オーシャンビューのリゾートホテル。コンセプトは「海峡のデザイナーズホテル」。客室やプール、テラスからも、時間ごとに移ろう海峡の景色を堪能することができます。また、1日に500隻以上も行き交う「船」や「ふぐ」といったこの土地ならではの要素を取り入れたデザインと食体験、ウォーターフロントの立地を活かしたアクティビティで土地の魅力にひたり、海峡を楽しみつくす滞在が叶います。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareshimonoseki/

リゾナーレ那須リゾナーレ那須 POKO POKO

那須の豊かな自然の中で農業の営みに触れる、日本初の「アグリツーリズモリゾート」（＊1）。都会の喧騒を離れ、四季の変化やその土地の農体験や自然体験を楽しむ新しい旅のスタイルを提案します。

＊1 2019年4月 日本国内における「アグリツーリズモリゾート」を調査 自社調べ

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarenasu/

「リゾナーレとは」

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。

コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。また、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

国内外に展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」