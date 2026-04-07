【JOSHU RYDEEN】有限会社天一不動産（群馬県太田市）とパートナーシップ契約締結

有限会社ジェイ・スピリット有限会社天一不動産とJOSHU RYDEENは、地域のスポーツ振興および地域活性化を目的としたパートナーシップ契約を締結しました。

3人制女子プロバスケットボールチーム「JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）」は、このたび有限会社天一不動産（所在地：群馬県太田市、代表取締役：天笠秀昭）と、地域のスポーツ振興および魅力ある街づくりの実現に向けたパートナーシップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本パートナーシップ契約を通じて、スポーツを通じた地域活性化、青少年の健全育成、地域イベントへの参加・協力など、地域社会への貢献活動を連携して行ってまいります。

JOSHU RYDEENは、群馬県太田市を拠点に東毛地区全域で活動する3人制女子プロバスケットボールチームとして、スポーツの力で地域に貢献し、多くの方々に応援していただけるクラブを目指してまいります。

本パートナーシップを機に、有限会社天一不動産と共に、地域に根ざした活動を一層推進してまいります。

■有限会社天一不動産 代表取締役 天笠秀昭 コメント

このたび、JOSHU RYDEENとパートナーシップ契約を締結させていただくこととなりました。

地域に根ざし、スポーツを通じて地域を盛り上げようとするクラブの理念と活動に共感し、今回のパートナーシップに至りました。

今後は、スポーツ振興や地域活性化など、さまざまな取り組みを通じて地域社会に貢献していければと考えております。

JOSHU RYDEENの今後のご活躍を心より応援しております。

■JOSHU RYDEEN 代表 松原貴弘 コメント

このたび、有限会社天一不動産とパートナーシップ契約を締結させていただきましたことを、大変嬉しく思っております。

地域に根ざした企業である天一不動産と連携させていただけることは、クラブにとって大きな力となります。

本パートナーシップを通じて、スポーツの力で地域を元気にし、子どもたちに夢や目標を与えられるような活動を共に行ってまいります。

今後ともご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。

■有限会社天一不動産 会社概要

会社名：有限会社天一不動産

所在地：群馬県太田市

代表者：代表取締役 天笠 秀昭

事業内容：不動産売買・賃貸・管理 等

URL：https://www.ten-1re.jp/

■JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）について

JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）は、群馬県太田市を拠点に東毛地区（太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・みどり市・邑楽郡）で活動する、3人制女子プロバスケットボールチームです。

「スポーツの力で“日本一”地域に貢献し、その価値を社会全体に届ける」という理念のもと、競技活動だけでなく、地域貢献活動、バスケットボール教室、イベント参加など、地域に密着した活動を行っています。

■本件に関するお問い合わせ先

JOSHU RYDEEN 事務局

（運営：Nippon Challengers）

代表：松原 貴弘

Email：info@nipponchallengers.jp